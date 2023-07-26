Telegram-канал: На Купянском направлении за последние дни ВС РФ поразили несколько важных объектов 41-й бригады ВСУ

В течение нескольких последних дней Вооруженными силами Российской Федерации был атакован ряд важных объектов ВСУ на Купянском направлении, в том числе в самом г. Купянске Харьковской области и в его окрестностях. Об этом сообщает Telegram-канал «Направленец по Украине».Как утверждает источник информации, на протяжении двух дней подряд ВС РФ наносили удары по оптовой базе Купянска. Понятно, что тратить дорогостоящие боеприпасы на оптовую базу никто не стал бы, не преврати украинские боевики ее в военный объект. На базе размещались штаб и пункт временной дислокации личного состава 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ.В минувший понедельник в Купянске-Узловом был поражен склад боеприпасов 2-го батальона 41-й механизированной бригады, который украинские боевики разместили в районе местной больницы. Целое украинское формирование осталось без и так дефицитных боеприпасов.Отдельно стоит упомянуть про потери в личном составе. Так, на днях ВС РФ нанесли артиллерийские удары по селу Западное под Купянском. Удары наносились по административному зданию, тоже использовавшемуся ВСУ в военных целях. В результате в подвале здания пропали без вести до 15 боевиков, служивших в 3-м батальоне 41-й механизированной бригады. Вопросами их поиска, судя по всему, командование бригады не озадачилось.Отметим, что Купянское направление в настоящее время является одним из наиболее успешных в плане результативности действий российских войск. Здесь наши бойцы наступают достаточно оперативно, оттесняя и уничтожая противника.