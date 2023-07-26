Подразделения 58-й армии отбили наиболее массированную с начала июля атаку ВСУ севернее Работино

Сегодня украинская армия, по оценкам российских военнослужащих, провела наиболее массированные с начала июля атаки на Запорожском направлении. Основным направлением атак ВСУ вновь избрали населённый пункт Работино, пытаясь разрезать российскую оборону.
Впервые за несколько недель в ходе как минимум 4-х волн атак вооружёнными силами Украины по направлению к Работино были задействованы свыше 100 единиц различной техники, примерно 40% из которой – танки, включая те, которые ранее были поставлены странами НАТО.
В общей сложности противник сегодня бросил в бой на этом направлении более 1200 военнослужащих, предваряя процесс наступления массированной артподготовкой. В процессе артиллерийского обстрела противник использовал в том числе кассетные боеприпасы калибра 155 мм, поставленные из США.
К настоящему моменту подразделения 58-й армии ВС РФ все волны атак противника в районе Работино отбили. Отработали расчёты артиллерийских орудий, РСЗО, авиация, противотанковые расчёты, сапёры, снайперы, операторы беспилотной авиации. Так, одними только БПЛА «Ланцет» были поражены не менее 4-х единиц бронированной техники.
По предварительным оценкам, враг на этом направлении потерял более двух десятков танков. Это свыше половины от того количества, которое он с раннего утра задействовал под Работино. Общее количество подбитых или полностью уничтоженных боевых бронированных машины и армейских пикапов, использованных ВСУ сегодня южнее Орехова, превысило 48 единиц.
Эти волны атак говорят о том, что противник вновь вернулся к тактике массированного использования бронетехники, как это было в первые дни начатого им контрнаступления.