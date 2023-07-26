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Подразделения 58-й армии отбили наиболее массированную с начала июля атаку ВСУ севернее Работино

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Подразделения 58-й армии отбили наиболее массированную с начала июля атаку ВСУ севернее Работино

Сегодня украинская армия, по оценкам российских военнослужащих, провела наиболее массированные с начала июля атаки на Запорожском направлении. Основным направлением атак ВСУ вновь избрали населённый пункт Работино, пытаясь разрезать российскую оборону.


Впервые за несколько недель в ходе как минимум 4-х волн атак вооружёнными силами Украины по направлению к Работино были задействованы свыше 100 единиц различной техники, примерно 40% из которой – танки, включая те, которые ранее были поставлены странами НАТО.

В общей сложности противник сегодня бросил в бой на этом направлении более 1200 военнослужащих, предваряя процесс наступления массированной артподготовкой. В процессе артиллерийского обстрела противник использовал в том числе кассетные боеприпасы калибра 155 мм, поставленные из США.

К настоящему моменту подразделения 58-й армии ВС РФ все волны атак противника в районе Работино отбили. Отработали расчёты артиллерийских орудий, РСЗО, авиация, противотанковые расчёты, сапёры, снайперы, операторы беспилотной авиации. Так, одними только БПЛА «Ланцет» были поражены не менее 4-х единиц бронированной техники.

По предварительным оценкам, враг на этом направлении потерял более двух десятков танков. Это свыше половины от того количества, которое он с раннего утра задействовал под Работино. Общее количество подбитых или полностью уничтоженных боевых бронированных машины и армейских пикапов, использованных ВСУ сегодня южнее Орехова, превысило 48 единиц.

Эти волны атак говорят о том, что противник вновь вернулся к тактике массированного использования бронетехники, как это было в первые дни начатого им контрнаступления.
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8 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:15
    +8
    Гордость за наших парней, берегите себя, Воины!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 21:53
      0
      Еврофашистам удалось немного потеснить наших с передовой позиции. Укровермахт понес тяжелые потери. Нужно подтянуть резервы и перемешать с землей нацистов, чтобы разбить ударную группировку и вернуть позиции, тогда наркохряки не смогут вытащить подбитую технику на ремонт.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:09
      0
      ВСУ атакуют в направлении н. п. Старомайорское и Урожайное, есть угроза их потери.

      «Обстановка осложнилась — противник решил активизироваться. На Старомайорском и Урожайном парням сейчас непросто — отбивают интенсивные атаки. На нашем участке за сутки одна потеря», — сегодня сообщили бойцы донецкого батальона «Восток».«На Старомайорском ситуация очень сложная. Есть вероятность того, что противник возьмёт населённый пункт под контроль… Что же, придётся в очередной раз выбивать», — позже написали они же.

      https://rusvesna.su/news/1690394939

      Боевики ВСУ с места подтверждают, что Клещеевку им взять не удалось, идут тяжелые ближние бои.
      Противник здесь бросает значительные силы на прорыв нашей обороны, включая свои элитные нацистские подразделения.

      ВСУ находятся в южной части села, наши стремятся их выдавить.В ходе попыток штурма враг понёс ощутимые потери, готовим подробную сводку.

      https://rusvesna.su/news/1690396779


      Военная хроника: Клещеевка на южном фланге остаётся под контролем ВС России . 26 июля 2023, 21:17Клещеевка на южном фланге остаётся под контролем ВС России, десятки накатов разной интенсивности не помогли ВСУ закрепиться, сообщает Военная хроника. «Все предыдущие штурмы ВСУ захлебнулись. Украинские войска выбиты за границы села», — говорится в сообщении.Как уточняется, во время накатов на укрепрайоны ВС России на этом участке киевские подразделения «стабильно теряли по батальону в день». Как и в Запорожской области, кассетные снаряды не помогли ВСУ прорвать оборону.
  2. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 21:22
    +5
    Выстояли, молодцы
    Короткий коментарий , но по делу
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 21:24
    +4
    Подразделения 58-й армии отбили наиболее массированную с начала июля атаку ВСУ севернее Работино

    Контранаступ, контранаступ…
    Как его на фронте ждут,
    Ждут когда нацисты тупо
    В контранаступы попрут -
    И ширяясь для отваги
    Этим варевом своим,
    Будут гибнуть бедолаги,
    Превращаясь в прах и дым…
    А двухсотых и трехсотых
    Будет всех не сосчитать –
    Видно любит очень кто-то
    В «контранаступы» играть...
    Не дождётся мать «хероя»,
    Что попёрся на войну,
    Сгинет он на поле боя
    За шута, а не страну...
  4. Загребун
    Загребун Сегодня, 21:31
    +3
    Как на тихий Терек, да на высокий берег, выгнали казаки много тысяч лошадей. И покрылся Терек, да высокий берег, сотнями пострелляных порубленных людей...
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 22:32
      0
      Как на тихий Терек

      Тихий Дон, а Терек -буйный.
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 21:50
    +2
    Хочется верить, что это был навал отчаяния. Тактика комариных укусов провалилась, вот и собрали все силы. Удачи нашим парням, а более того, чтоб всего для отбития удара было в достатке.