Расход и дефицит: проблемы киевского режима с тактическими ракетными комплексами

Украинские "Точки" на параде в 2008 г. Вероятно, все эти машины уже уничтожены. Фото Wikimedia Commons
В распоряжении вооруженных формирований киевского режима все еще остаются дальнобойные ракетные системы разных классов. Сохраняется некоторое количество комплексов советской разработки, предпринимались попытки самостоятельного создания таких вооружений, а с прошлого года имеют место иностранные поставки. Тем не менее, общая эффективность подобных ударных средств остается низкой, а кроме того, они постоянно несут значительные потери.
Старые «Точки»
При распаде Советского Союза на территории бывшей УССР осталось большое количество ракетных вооружений сухопутных войск. В частности, независимой Украине достались тактические ракетные комплексы «Точка» и «Точка-У». По разным данным, на начало 2022 г. в украинских частях имелось до 90 пусковых установок и порядка 500 ракет.
ТРК семейства «Точка» используют баллистическую ракету со стартовой массой 2 т, способную нести боевые части разных типов массой 450-480 кг. Базовая «Точка» могла поражать цели на дальностях от 15 до 70 км. У модернизированной «Точки-У» максимальная дальность выросла до 120 км.
С февраля прошлого года украинские формирования регулярно применяли ТРК «Точка» против российских войск и населенных пунктов Донбасса. Кроме того, киевский режим использовал такое оружие в людоедских провокациях на контролируемых им территориях.
Двигательный отсек ракеты "Точки", использованной украинскими формированиями для провокации в г. Краматорск, апрель 2022 г. Фото Wikimedia Commons
В ходе применения «Точек» украинские ракетчики столкнулись с рядом характерных проблем. В первую очередь, негативным фактором стал большой возраст комплексов. У имеющихся ракет давно вышли все сроки хранения с соответствующей деградацией твердотопливных двигателей и механизмов. Вследствие этого надежность комплексов резко упала.
Кроме того, ракеты «Точки» устарели морально и стали несложной целью для российских систем ПВО. Регулярно сообщалось о перехвате летящих ракет, направленных на те или иные населенные пункты Донбасса. Также принимаются меры по поиску и уничтожению пусковых установок на стоянках, в движении или на огневой позиции.
В последнее время о применении «Точек» сообщается достаточно редко. Последний раз перехват таких ракет попадал с сводки нашего Минобороны еще в июне, т.е. больше месяца назад. Это означает, что противник лишился, как минимум, большей части боеспособных комплексов и ракет. Парк «Точек» оказался в крайне плохом состоянии – если вообще существует.
Немногочисленный «Гром»
В течение длительного времени украинские предприятия пытались разрабатывать собственные ТРК / ОТРК для замены старых советских «Точек». Реальные результаты этой деятельности появились в первой половине десятых годов – был предложен проект комплекса «Грiм» («Гром»). В дальнейшем его дорабатывали и говорили о повышении основных тактико-технических характеристик.
Пусковая установка ОТРК "Гром-2" Фото КБ "Южное"
По проекту, «Гром» представлял собой самоходный оперативно-тактический ракетный комплекс для атаки удаленных наземных целей. В его состав включили одноступенчатую твердотопливную ракету с дальностью 280 км. Также сообщалось о возможности увеличения дальности стрельбы. Предусматривалось использование боевых частей разных типов.
Ввиду отсутствия достаточного финансирования, проект «Грiм» развивался медленно. Кроме того, за все время успели построить всего несколько опытных пусковых установок и собрать небольшое количество ракет. Гипотетический запуск серийного производства и принятие на вооружение неоднократно переносили на будущее.
30 сентября 2022 г. российская армия нанесла удар по мощностям «Южного машиностроительного завода» (г. Днепропетровск), которые использовались для производства ракетных вооружений. Этот удар лишил киевский режим возможности выпуска изделий «Гром». Впрочем, противник попытался использовать немногочисленные ракеты, собранные ранее. Весной наша ПВО успешно перехватила такое изделие.
Нельзя исключать, что киевский режим все еще располагает пусковыми установками и ракетами серии «Гром» и даже попытается применить их вновь. Однако эти эпизоды останутся единичными. Возможности серийного производства и массового применения такого оружия теперь отсутствуют.
Макет ракеты "Гром-2". Фото Wikimedia Commons
Иностранная замена
В течение первых месяцев Спецоперации российская армия нанесла украинским ракетным войскам и артиллерии серьезный ущерб – были выбиты сотни орудий, систем залпового огня и тактических ракетных комплексов. Иностранные партнеры начали помогать киевскому режиму поставкой тех или иных систем, и некоторые из полученных образцов начали использовать в качестве своего рода замены для ТРК.
Около года назад на Украину попали РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS, а также их модификации, поставленные США и другими странами НАТО. Вместе с ними отгружались корректируемые ракеты серии GMLRS. В общей сложности киевский режим получил несколько десятков пусковых установок и значительные количества боеприпасов. Позже иностранные партнеры пообещали предоставить ракеты GLSDB, выполненные на основе управляемой авиабомбы.
227-мм реактивные снаряды GMLRS имеют дальность полета более 90 км и несут осколочно-фугасную боевую часть массой 91 кг. Изделия укомплектованы системой коррекции на основе спутниковой и инерциальной навигации, за счет которой, как утверждается, обеспечена высокая точность попаданий во всем диапазоне дальностей. Изделие GLSDB, в свою очередь, собрано из двигателя для GMLRS и управляемой бомбы GBU-39 SDB. Максимальная дальность полета заявлена на уровне 150 км; БЧ сопоставима с зарядом 227-мм ракет.
По известным данным, украинские ракетчики пытались использовать системы HIMARS и MLRS как своеобразную замену потерянных ТРК. Такому применению иностранных РСЗО должны были поспособствовать высокие заявленные характеристики дальности и точности. Впрочем, по общим показателям изделия GMLRS уступают даже старым ракетам «Точки», и единственным их преимуществом оказалась доступность и возможность массового применения.
РСЗО M142 запускает ракеты GMLRS, июль 2022 г. Фото Минобороны Украины
Надежды на M142 и M270 в целом не оправдались. Российская ПВО достаточно быстро научилась бороться с такой угрозой. Системы навигации ракет и авиабомб подавляются системами радиоэлектронной борьбы, что лишает их возможности эффективной коррекции траектории. Кроме того, реактивные снаряды американского производства успешно сбиваются современными ЗРК, такими как «Панцирь» или «Тор». В результате большая часть украинских ракет не долетает до своих целей.
Неполученная помощь
Вместе с пусковыми установками M270 и M142 киевский режим хотел получить совместимые с ними тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. С их помощью можно было бы заменить истраченные и потерянные изделия «Точка», а также нарастить потенциал ракетных войск. Однако в прошлом году иностранные партнеры ограничились только поставками реактивных снарядов GMLRS.
Регулярно сообщается, что в США обсуждается возможность отправки на Украину ракет ATACMS, но окончательное решение пока не принято. Недавно иностранная пресса вновь утверждала, что Вашингтон решился на такой шаг, однако вскоре официальные лица опровергли эти слухи. Несмотря на все просьбы Киева и аргументы его сторонников, Пентагон и Белый дом не планируют передавать ему тактические ракеты.
В рамках семейства ATACMS был разработан ряд ракет, из них пять моделей и модификаций производились серийно. Первый образец семейства, ракета MGM-140A имела дальность 165 км и доставляла к цели 560-кг БЧ кассетного типа. Более поздние разработки, такие как MGM-140B или MGM-168, летят на 300 км и несут иное боевое оснащение. Какие именно варианты ARACMS могли бы поставляться на Украину, не уточняется.
Пуск ракеты ATACMS установкой M270. Фото Минобороны США
Вполне возможно, что изделия ATACMS так и не попадут в руки украинских формирований, и в зоне проведения Спецоперации не появится дополнительная угроза для наших войск и мирного населения. Тем не менее, возможность поставок нельзя исключать полностью. В таком случае нашей ПВО вновь придется принимать соответствующие меры.
Все ракеты ATACMS являются баллистическими и летят по предсказуемой траектории. Кроме того, дальность стрельбы в пределах 165-300 км ограничивает максимальную скорость изделия, в т.ч. на нисходящем участке. Все это в определенной мере упрощает обнаружение и перехват ракеты современными средствами ПВО-ПРО. Также следует учесть, что комплекс ATACMS – основное оружие своего класса в армии США – рассматривался российскими военными и разработчиками ЗРК в качестве одной из типовых угроз и, соответственно, целей. Как следствие, эффективность боевого применения ракет ATACMS будет крайне низкой, вероятно, на уровне старых советских «Точек».
Результаты демилитаризации
Одной из главных целей текущей российской Спецоперации является принудительная демилитаризация киевского режима. Наша армия успешно справляется с нею и планомерно уничтожает вооружения и матчасть противника. Тактические ракетные комплексы рассматриваются в качестве приоритетных целей и уничтожаются при первой же возможности.
Подобные действия российской армии уже привели к практически полному уничтожению старых ТРК «Точка» и запасов ракет для них. Также удалось предотвратить выпуск более новых комплексов «Грiм». Вследствие этого киевский режим вынужден заполнять нишу ТРК реактивными системами залпового огня, причем иностранного производства. Такая тактика имеет свои недостатки и проблемы. При этом настоящие тактические ракеты получить из-за рубежа пока не получилось, и их поставки не планируются.
В результате этих процессов количественные и качественные показатели украинских ракетных войск постепенно падают. Вместе с ними сокращается ракетная угроза для наших войск, а также для людей и инфраструктуры на освобождаемых территориях. Однако ракетные войска противника пока не уничтожены полностью, и демилитаризация продолжается.