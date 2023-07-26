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Украинские активисты выражают негатив в связи со словами Кирби о том, что США и ЕС обсуждают вывоз украинского зерна наземным транспортом

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Украинские активисты выражают негатив в связи со словами Кирби о том, что США и ЕС обсуждают вывоз украинского зерна наземным транспортом

Сегодняшнее заявление координатора Белого дома по вопросам безопасности Джона Кирби активно обсуждают на Украине. Связано это заявление с прошедшим заседанием совета НАТО-Украина, инициированным украинской стороной и посвящённым так называемой зерновой сделке.


Киевский режим рассчитывал на то, что американцы заявят о личном участии в сопровождении «гражданских судов» в порты Украины – бросят на эти цели корабли своего флота.

Надежды, судя по всему, были столь велики, что слова Кирби заставили украинские медиа разразиться гневными тирадами. Так что же сказал по этому вопросу чиновник администрации США?

По словам Джона Кирби, Вашингтон «активно сотрудничает с Евросоюзом по вопросу вывоза украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции наземным транспортом». Говорил Кирби ещё много, но это, пожалуй, принципиальное из всей его речи во время брифинга.

Американский высокопоставленный чиновник открыто дал понять, что никакие суда в украинские порты и обратно корабли стран НАТО сопровождать не будут. Единственное, на что Украина может рассчитывать – на то, что США могут попытаться надавить на Польшу, Болгарию и другие страны Восточной Европы, которые заблокировали ввоз украинской продукции в свои страны.

То есть, у Украины на данный момент гарантированным остаётся один вариант вывоза продукции аграрного сектора – наземный. Именно этот факт и взволновал в негативном ключе украинских «активистов».

Могут ли США или другие члены НАТО устроить провокацию на Чёрном море? Не исключено. Как отмечают эксперты, какое-либо судно под флагом, например, африканской страны вполне может быть направлено в порт Одессы или Ильичёвска (Черноморска), и вполне возможно, что натовские или украинские силы сами атакуют это судно, чтобы представить всё как действия российских Вооружённых сил.
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:32
    +1
    По словам Джона Кирби, Вашингтон «активно сотрудничает с Евросоюзом по вопросу вывоза украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции наземным транспортом». Говорил Кирби ещё много, но это, пожалуй, принципиальное из всей его речи во время брифинга.


    Всё новое хорошо забытое старое.Украинцев грабят,а они недовольны что награбленное везут наземным транспортом,а не морским.Не романтично.


    Отгадайте ребус на фото.Что это значит?


    И так.Pig on переводится как свинья на.Was используется в единственном числе (был).Свинья была на и дальше лицо Кирби.Что бы это значило? what
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 21:36
    -1
    Не... Ну можно и по воздуху, вот только украинское зерно столько не стоит...
    Чтоб была сплошная благодать
    Нужно только воевать с Россией
    Да еще страну свою продать…
    Землю всю продать, леса, заводы,
    Чтоб страну свою же загубить -
    Так, каким же нужно быть уродом,
    Чтобы так бездарно страну слить…
    Ну, а может не совсем бездарно…?
    Подрастет оффшорный где-то счет
    Кто-то очень, очень благодарный…
    На него вдруг денежки внесёт…
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:49
    0
    Вот ведь умом убогие. Не надо было аммиакопровод взрывать. Пока аммиак в Одессу худо-бедно качали, зерновая сделка продлялась. Не стало аммиака- нету сделки и получайте ракетами по портам.
    Вот и думайте, кто тут сам себе злобный Буратино.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:53
      0
      Буратино держат про запас до следующей холодной Киевской зимы,чтобы было на чём костёр развести.А так это даже к лучшему,что амиакопровод взорвали.Как бы руки развязали.
    2. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 22:11
      -2
      Поверь, РОССИЯ восстановит за свой счет!!!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 22:13
        +1
        Цитата: Oleg Fedechkin
        Поверь, РОССИЯ восстановит за свой счет!!!


        Конечно восстановит.Когда Одессу возьмёт так сразу и восстановит.
      2. михаилл
        михаилл Сегодня, 22:20
        0
        Цитата: Oleg Fedechkin
        Поверь, РОССИЯ восстановит за свой счет!!!

        Верю. Считай новый порт придется строить.
  4. Normann
    Normann Сегодня, 22:05
    0
    А какого ... мы вообще должны разрешать поставку из Украины их зерна? Идет война, ешьте его сами...
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:25
    0
    То есть не в зерне дело, а в желании, что бы даже западники потакали киевским хотелкам?
    Мы хотим морем. Нашими предками выкопанным.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 22:27
    0
    По словам Джона Кирби, Вашингтон «активно сотрудничает с Евросоюзом по вопросу вывоза украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции наземным транспортом».

    Он что, идиёт, если даже река-горе берёт 2500 тонн груза, то это целый ж/д состав. А как по Европе вывозить миллионы тонн, не нужного ей зерна ?
    Это нужно напрячь, всю ж/д систему и дорожную сеть. А это Европе нужно ??? У Европы своя логистика, свои контракты на перевозки, и вдруг "явление Христа народу - Юкраин появилась, себе в убыток. Ну не уж то у чудиков из 404 нет мозгов.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 22:28
    0
    Да и начхать на то что там себе навыдумывали бандеро гейцы. Недоумки все никак не могут уразуметь - предназначение холопа страдать и сгинуть ради интересов хозяина. А хозяин рисковать ради интересов холопа никогда не будет. На ишаках и волах пусть возят свое никчемное зерно.