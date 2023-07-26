Украинские активисты выражают негатив в связи со словами Кирби о том, что США и ЕС обсуждают вывоз украинского зерна наземным транспортом

Сегодняшнее заявление координатора Белого дома по вопросам безопасности Джона Кирби активно обсуждают на Украине. Связано это заявление с прошедшим заседанием совета НАТО-Украина, инициированным украинской стороной и посвящённым так называемой зерновой сделке.
Киевский режим рассчитывал на то, что американцы заявят о личном участии в сопровождении «гражданских судов» в порты Украины – бросят на эти цели корабли своего флота.
Надежды, судя по всему, были столь велики, что слова Кирби заставили украинские медиа разразиться гневными тирадами. Так что же сказал по этому вопросу чиновник администрации США?
По словам Джона Кирби, Вашингтон «активно сотрудничает с Евросоюзом по вопросу вывоза украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции наземным транспортом». Говорил Кирби ещё много, но это, пожалуй, принципиальное из всей его речи во время брифинга.
Американский высокопоставленный чиновник открыто дал понять, что никакие суда в украинские порты и обратно корабли стран НАТО сопровождать не будут. Единственное, на что Украина может рассчитывать – на то, что США могут попытаться надавить на Польшу, Болгарию и другие страны Восточной Европы, которые заблокировали ввоз украинской продукции в свои страны.
То есть, у Украины на данный момент гарантированным остаётся один вариант вывоза продукции аграрного сектора – наземный. Именно этот факт и взволновал в негативном ключе украинских «активистов».
Могут ли США или другие члены НАТО устроить провокацию на Чёрном море? Не исключено. Как отмечают эксперты, какое-либо судно под флагом, например, африканской страны вполне может быть направлено в порт Одессы или Ильичёвска (Черноморска), и вполне возможно, что натовские или украинские силы сами атакуют это судно, чтобы представить всё как действия российских Вооружённых сил.