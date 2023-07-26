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ФРС США подняла ключевую ставку до рекордного со времён атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке значения

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ФРС США подняла ключевую ставку до рекордного со времён атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке значения

Федеральная резервная система США в очередной раз повышает ключевую ставку. Стало известно о том, что в ФРС решили повысить учётную ставку на 0,25 процентных пункта, и теперь верхняя планка диапазона (а в США приняты именно диапазоны по ставке) достигла отметки в 5,5%.


Этот показатель является рекордным с момента атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке (2001 год).

Сегодняшнее повышение учётной ставки ФРС стало уже 11-м с начала прошлого года, и это абсолютный рекорд последних лет. Такого количества повышений, причём до уровня указанных величин, не было даже в период глобального экономического кризиса 2008-2009 годов.

На фоне очередного повышения ключевой ставки суммарный долг США всё быстрее приближается к очередной психологической отметке – в 33 трлн долларов. К настоящему моменту долгов Соединённые Штаты накопили на сумму 32,618 трлн долларов, что тоже является абсолютным рекордом. Долг каждого американского налогоплательщика составляет уже больше четверти миллиона долларов (250,36 тыс.).

Американский бизнес крайне негативно отреагировал на решение ФРС. Указано на то, что так называемые «длинные» кредиты теперь стали практически недоступными для большинства компаний малого бизнеса, так как при ключевой ставке в 5,5% большинство банков в США выдают кредиты под бизнес-проекты в лучшем случае на уровне 8-9% годовых. По статистике, в США лишь каждая 9-я компания из сферы малого бизнеса имеет годовую прибыль, которая позволяет покрыть такие проценты. А значит, бизнес в США будет рассчитывать на программы государственной поддержки, что фактически перечёркивает все принципы рыночной экономики, которая, как постоянно заявляли гуру западного бизнеса, «сама всё урегулирует». Если «урегулирует сама», то почти 90% компаний малого бизнеса в Штатах должны просто прекратить свою работу.

Напомним, что несколько дней назад ЦБ РФ также поднял ключевую ставку. В нашей стране она составляет 8,5%. Тоже далеко не лучший показатель для развития малого бизнеса.
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:57
    0
    Вот такая загогулина.Видать ускорились в США с перестройкой. Ускорение. Такими темпами скоро сковородки вместо Абрамсов клепать начнут.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 22:08
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Такими темпами скоро сковородки вместо Абрамсов клепать начнут.

      Сковородки с покрытием из политетрафторэтилена, впервые использованный в Манхэттенском проекте, дали прибыль в сотни миллиардов долларов.))) У вас тоже такая дома есть.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 22:14
      +1
      Как бы это не печально звучало, но то, что плохо для матрасов, боком выходит и всем остальным, особенно это касается мировой экономики и Россия часть этого компота. Вот такая загогулина. А это решение фрс было очевидным, Пауэлл про это намекал неоднократно.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 22:18
        0
        Цитата: al3x
        Как бы это не печально звучало, но то, что плохо для матрасов боком выходит и всем остальным, особенно это касается мировой экономики и Россия часть этого компота. Вот такая загогулина.

        Это не сильно плохо. Это перестраховка как и у нас.
        Наши проблемы, как и методы их решения, на порядок круче. Так что, за нас не беспокойтесь, мы еще им покажем! laughing
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:11
    +3
    А мне пофиг, у меня долларов нету. У меня и рублей то нету.
  3. Адрей
    Адрей Сегодня, 22:14
    0
    0,25 выглядит "успокаювающим поглаживанием по голове", типа "все нормально, скоро войдем в норму". Думаю, все там к этому были готовы.
    Наш "рывок" сразу на 1.0, когда все пытались прогнозировать 0,5 тоже оправдан игрой на опережение.
    В свете этих событий ждем вечнозеленый по 92-93 с соответствующем влияние на инфляцию hi
  4. ettore
    ettore Сегодня, 22:34
    0
    Федеральная резервная система США в очередной раз повышает ключевую ставку. Стало известно о том, что в ФРС решили повысить учётную ставку на 0,25 процентных пункта, и теперь верхняя планка диапазона (а в США приняты именно диапазоны по ставке) достигла отметки в 5,5%...
    Американский бизнес крайне негативно отреагировал на решение ФРС. Указано на то, что так называемые «длинные» кредиты теперь стали практически недоступными для большинства компаний малого бизнеса, так как при ключевой ставке в 5,5% большинство банков в США выдают кредиты под бизнес-проекты в лучшем случае на уровне 8-9% годовых.

    А, как в России? Какая ставка и ставки по кредитам для бизнеса, для сравнения, скромно не приводятся?