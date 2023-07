Су-34 против F-16: сможет ли «Сокол» безнаказанно закогтить «Утенка»?

«В ходе испытаний истребитель F-22, летящий на высоте 50 000 футов (примерно 15 000 метров) со скоростью, в полтора раза превышающей скорость звука, сбросил 454-килограммовую авиабомбу JDAM на цель, находящуюся на расстоянии свыше 44 километров»

AGM-154 JSOW

AIM-9 Sidewinder

AIM-120 AMRAAM

Вот умеют на Западе давать прозвища самолетам, со времен Второй Мировой как пошло, так и продолжается. Есть в этом что-то такое сакральное. Имя – это не только сотрясение воздуха, это еще и определенный смысл. Настраивающий как своих, так и чужих.«Аэрокобра», «Громовержец», «Удар молнии», «Черная ведьма» - ну ведь ух, а не названия? Да, у нас догоняют, есть всякие «Гвоздика», «Пион», «Гиацинт» (его, правда, сразу как-то переиначили в «Геноцид», но тут дело вкуса, конечно), «Акация»… Есть и нормальные с военной точки зрения имена, но мы сейчас не о том.Мы о том, насколько вообще вожделенное появление «Боевых соколов», которые F-16, смогут изменить положение дел в воздухе?Причем, о самих характеристиках «Сокола» уже написано много, нас сегодня больше всего интересует аспект противостояния F-16 и как истребителя, и как бомбардировщика.Говорил, говорю и не устану повторять: преимущество в воздухе – это очень сложная материя. Это баланс в первую и вторую очереди. Здесь многое зависит от того, кто и кого будет сбивать и будет ли сбивать вообще.Сейчас я (как обычно, впрочем) окунусь в историю . И напомню вам, как одна воюющая держава полностью плюнула на свои бомбардировщики и штурмовики, и занялась выпуском исключительно истребителей. Которые, согласно концепции, должны были уничтожать вражеские бомбардировщики, сносящие до фундамента военные заводы этой страны.Однако, летчики-истребители не были подготовлены к такой войне должным образом и занялись тем, что начали сбивать то, что было легче. То есть, истребители противника. В итоге все закончилось печально: страна (Германия) осталась без военной промышленности, а героические летчики-истребители имели просто фантастические счета сбитых самолетов противника. Вот только на ходе войны это не сказалось совершенно никак.Более того, пока немецкие асы гонялись за советскими истребителями, штурмовики буквально перепахивали передний край обороны немцев. Ну а финал вам всем и так известен. Конечно, не совсем правильное отношение немецких асов не стало такой уж критичной причиной поражения Люфтваффе в воздухе, но гирьку на весы войны бросило.Сегодня в «Повитряных силах» на мой взгляд, тоже с перебором относятся к идее использования F-16.Там кажется, что вот, привезут «литаки» и все пойдет, как было запланировано. Да, получив «Хаймарсы», украинцы действительно обрели определенное преимущество в определенных условиях. Но не более того.Получив F-16, кроме головной боли на первых этапах, они ничего не получат. Все эти рассказы о шестимесячных курсах подготовки для продвинутых украинских пилотов – лучше на них смотреть так, как смотрят наши. А наши летчики говорят простые вещи: три года практики после училища – и ты на что-то годен в плане боя.Конечно, пилот, у которого за плечами сотни часов налета – это несколько другое дело, но… Но все не так радужно, как хотелось бы. Придется заново учить всю матчасть, а перед этим – иностранный язык. Я не знаю, перевели на украинский речевые информаторы в самолетах ВВС Украины, но вот то, что «Скулящая Бетти» по-прежнему будет нудеть на английском в «Соколе» - уверен.Вторая часть – она техническая, то есть, требует инфраструктуры и подготовленного персонала. И логистики.Конечно, можно предположить, что двигатель от «Пратт-Уитни» станет спокойно кушать керосин, скажем, Кременчугского нефтеперерабатывающего завода? Нет, ему больше по вкусу будет керосин от Гарривилльского НПЗ компании «Марафон Петролеум». Но так как еще в прошлом году Кременчугский НПЗ был остановлен (последний из украинских НПЗ), то керосин придется везти из США или откуда-то из Европы. Главное – не с болгарских заводов «Лукойла».Кому принципиально интересно: американские керосины (например, военный JP8) существенно отличается по плотности, вязкости и температуре сгорания от наших керосинов, по сути своей, советского образца. То есть, их JP8 – это совсем не то, что наши РТ, Т-6 или Т-8В. Разные основы, разные пакеты присадок, разная степень очистки.Подозреваю, что у них там степень очистки выше, что дает, как ни странно, преимущества нашей технике. Отдельная тема – это возможность использования гражданских сортов топлива. В США идут испытания ресурса двигателей военных самолетов при использовании топлива Jet A, наши, кстати, тоже могут спокойно употреблять Т-1/ТС-1, но тут вопрос – зачем, если в достатке нормального специализированного керосина для военных самолетов?Понятно, что Украины это не касается. У них в этом плане все прекрасно, то есть, своего керосина нет. Между тем, чтобы эскадрилья F-16 изображала что-то такое, похожее на боевые действия, требуется несколько сотен тонн керосина в день. Импорт – да не вопрос, везите. Но если что – и все «Соколы» окажутся на земле с непонятными перспективами.Абсолютно то же самое касается масел, гидравлических и прочих жидкостей.И о прожорливости еще.Известно, что F-16 не отличается в лучшую сторону боевым радиусом, что обусловлено все теми же характеристиками двигателя. Перевод: жрет, как не в себя. Потому вот с уже привычными по фото двумя конформными подвесными баками по 5 тысяч литров каждый, боевой радиус «Сокола» составляет чуть более 1500 километров. А без баков и того меньше. Из-за этого в лучшем случае истребитель сможет нести по паре радиолокационных ракет AGM-88, а вот о заявленных в ТТХ нескольких корректируемых бомбах большого калибра речи уже не идет.Ну не очень красиво так сравнивать, но Су-35, с которым «Соколу» придется иметь дело, увешанный ракетами по самое то, без подвесных баков запросто пролетает 2 000 километров. Да, без разгонов на форсаже и боевого маневрирования, но тем не менее, с полной боевой нагрузкой.Сразу скажу, согласен с теми, кто скажет, что сравнение некорректное, однако сомневаюсь, что у нас техники станут снимать «лишние» ракеты и сливать керосин, чтобы поединок был рыцарским. К дьяволу рыцарские поединки, кто сильнее, тот и победитель. Вот и все.Но мы возьмем самый оптимистичный вариант: самолеты привезли, керосин и масла в бочках стоят на складах, по ним не прилетели «Калибры» или «Искандеры», есть техники и летчики из числа «отпускников», до безобразия похожие на наемников из стран НАТО. Ну и да, какое-то количество дорвавшихся до «Соколов» украинцев.Ну просто чтобы кто-то в эфире на «Red two I'm red one, we start rebuilding according to the variation With…» обязательно сказал бы «Ага, давай потроху розбігатися, прийняв…». Ну чтобы и свои слышали, и не совсем свои.Украинцы, говоря, что им очень нужны самолеты, чтобы перехватывать ракеты и «шахеды», мягко говоря, лукавят. Ни одна страна в мире не использовала самолеты для этого последние лет 30. Да, на заре «Спитфайры» гонялись за «Фау-1» и делали это успешно, но сегодня для перехвата ракет существуют противоракеты, которые делают это намного лучше и четче с земли.Самолет нужен для уничтожения воздушных целей типа самолет и вертолет, а также для работы по наземным целям в зависимости от своей спецификации.Мы уже предполагали, что самый вероятный попаданец в ВВС Украины – это F-16 Block 50/52.Модификация совсем не новая, она появилась в 1990 году и ее основной̆ особенностью является радар AN/APG-68V5, который предназначен для обеспечения работы ракетами AGM-88. Напомню, это у нас противорадиолокационные ракеты. И наличие отдельного комплекса импульсно-допплеровского радара — это приличное подспорье в обнаружении, и, главное, обработке сигналов вражеских РЛС.Сегодня американские ракеты HARM программируются на земле и запускаются с украинских МиГ-29 практически наобум, примерно в район цели, в надежде на то, что ракета сама обнаружит работающую РЛС и наведется на нее.F-16, который, в отличие от МиГ-29, умеет «говорить» с ракетами, сможет давать в полете задания HARM и тем самым значительно увеличит эффективность работы по ПВО.Правда, здесь еще один нюансик имеется. Это стоимость. F-16 в версии Block 50/52 начинает стоить больше 55 млн долларов, в отличие от базовой версии, которая «весит» всего-то 30 млн.В США тоже отнюдь не дураки, и прекрасно понимают, что гоняться за «шахедами» украинцы не станут, соответственно, «Соколам» светят реальные драки в небе с российскими самолетами и комплексами ПВО. А здесь уже возможны не самые красивые варианты в плане потерь. Вот они и не спешат пока обрадовать своих подопечных в Киеве поставками самолетов.Ну очень уж дорогое дело.Ну хорошо, «Соколы» прилетели, керосин, масло и прочее залили, что, пора в бой?Для начала рассмотрим ударные возможности «Сокола».JDAM, присобаченный на обычную бомбу Mk.82, Mk.83 и Mk.84.Система очень хорошая и полезность свою доказавшая на практике, но есть один момент: нужна высота. То есть, там, где JDAM были наиболее эффективны (Ирак и Афганистан), там ПВО не было вообще. Редкие пуски старых моделей «Стингера» - извините, считать не стоит.На Украине все несколько хуже в плане наличия очень большого количество ЗРК у армии России. Поэтому вот этого:- вот этого не будет. Ну просто не позволят F-16 развлекаться таким образом.Все сказанное в той же мере относится и к семейству боеприпасов Paveway.Наличие у противника вполне современных истребителей и ракет плюс ЗРК закрывает вопрос высотного использования F-16 один раз и навсегда.Бомба, к которой можно прикрутить двигатель и превратить в ракету. Уже интереснее, чем JDAM, от высоты не так зависит, но стоимость… И что-то пока в релизах о передаче вооружений пока это название не мелькало. Видимо, самим нужнее.Кроме того, тут стоит учесть еще и вот какой момент: согласно американским концепциям применения, F-16 используется не как самостоятельная единица, а как часть боевого механизма, в котором F-16 играет роль именно истребителя, а еще там F-15, F-22, и AWACS, без которого вообще никуда.Хорошо, AWACS помогает и сегодня, летая то в румынском пространстве, то на Черным морем, это понятно. Будут помогать, потому что без самолета ДРЛОиУ дальность обнаружения «Соколом» воздушных целей падает вдвое, до 120-150 км. Наши видят намного дальше, и самолеты ДРЛОиУ у нас хоть и не самые совершенные, но тоже есть и работать там парни умеют.Организовать же полноценную авиагруппировку в Украине нереально, значит, 9 точек подвески для вооружения в F-16 будут использованы примерно… никогда. А парой бомб и нечего даже пытаться что-то такое осмысленное изобразить.Но есть ракеты, которыми, как мы уже сказали, можно работать по РЛС и можно работать по самолетам. И вот он вариант, «Сокол» летит с ракетами «воздух-воздух» и ищет того самого «Утенка», который у них «Адская утка».Это классика в небе, как АК на земле. AIM-9 за почти 70 лет эксплуатации наклепали столько (более 200 тысяч), что тут вопрос стоит исключительно в том, какой модификации ракеты могут попасть в Украину.AIM-9X, самая последняя версия ракеты, обладает очень хорошим фотоприемником, улучшенной устойчивостью к «обману» тепловыми ловушками, управляемый вектор тяги значительно улучшил маневренность ракеты, управление ракетой интегрировали в нашлемный дисплей JHMCS. В общем – просто прекрасное оружие . Дальность у AIM-9Х уже около 40 км, у предшественников, соответственно, меньше. Одна из лучших ракет мира к классе малой дальности.Ужасная только цена: 600 тысяч долларов за штуку. Ракеты первых модификаций AIM-9В, например, стоили тогда, в те времена, около 15 тысяч долларов. Так что если эта прелесть и пойдет в Украину, то точно не сотнями.Это уже класс средней дальности, ракеты более тяжелые, и, более впечатляющие по возможностям. Дальность последней модификации AIM-120D около 180 км, но, если что-то и пойдет в Украину, естественно, старее и дешевле. Не за 500 тысяч долларов за штуку, а за 300-320 и с дальностью полета до 120 км.Хорошая ли это ракета? Отличная. Первая в среднем классе ракета, оснащенная радиолокационной ГСН. Достаточно надежное оружие, сбивавшее современные самолеты типа МиГ-29 и Су-24.В целом, рисуется этакий мушкетер: легкий на подъем (12 тонн взлетного веса), быстрый (1400 км/ч на небольших высотах и 2000+ км/ч на больших, если дадут забраться), 9 точек подвески, из которых можно задействовать половину, если надо лететь чуть дальше 500 км, очень хорошие ракеты и главное – БРЭО если не вчерашнего дня, то не сильно старое.Теперь Су-34.Это, извините, Добрыня Никитич. С палицей. Взлетный вес – 45 тонн, из которых 12 тонн – это топливо во внутренних баках. Смешно, да? F-16 на взлете весит как горючее для Су-34, но вот, что есть, то есть. И без подвесных глупостей Су-34 летит до 2000 км в одну сторону. Имея на 12 узлах от 4 до 8 тонн различных полезных вещей.На высоте от 10 000 метров Су-34 будет сложно уйти от F-16, там «Сокол» быстрее. А внизу по скорости они практически равны. Но кто полезет на высоту, туда, где ЗРК будут очень этому рады?Что у нас есть у «Утенка» для того, чтобы обидеть «Сокола»?Ну вообще на этот уникальный самолет можно подвесить ВСЕ, что выпускается отечественной оборонкой для авиации . Но если мы говорим о столкновении в воздухе, то комплект управляемого вооружения класса «воздух-воздух» выглядит так:- 6 ракет Р-27РЭ (ТЭ, Р, Т), средней дальности, до 110 км;- 8 ракет Р-77/РВВ-АЕ, тоже средняя дальность, до 110 км, но более современное изделие, чем Р-27;- 8 ракет Р-73, малая дальность, до 40 км.Типовой вариант оснащения Су-34 для решения задач «воздух-воздух» может выглядеть так: 6 ракет Р-27/РВВ-АЕ и 4 ракеты Р-73. Либо, летящий на задание Су-34 может иметь 2 Р-77 и 2 Р-73 «на всякий случай», если в районе работы обнаружена активность авиации противника.Что касается ракет большой дальности типа Р-37, то возможно, что и их применение будет вполне нормальным, но вообще для бомбардировщика, которым является Су-34, это может быть излишним.Самый важный вопрос: кто раньше увидит противника?Здесь много вариантов. Есть ли за спиной самолет ДРЛОиУ, или рассчитывать надо только на себя? Если есть AWAKS – у «Сокола» порядок, ему подскажут/наведут. Нет – увы, но 120-140 км – это максимум, что можно выжать из БРЛС F-16.У Су-34 в этом плане все намного лучше, потому что 200-250 км – это то расстояние, на которое экипаж «Утенка» «видит» без помощи того же А-50. А с помощью и того больше, до 400 км.В общем, если пара AWAKS + F-16 примерно равна одному Су-34, то без помощи «большого брата» «Сокол» - кандидат на паштет.Более того, даже с указаниями от ДРЛОиУ, подойти к Су-34 не так просто, как хотелось бы. У самолета есть РЛС заднего обзора, которая не просто может засечь самолет противника или пуск ракет, но и обеспечить данными целеуказания системе наведения ракет «воздух-воздух» и комплексу РЭБ. Причем, ракеты могут разворачиваться и отрабатывать как раз в задней полусфере.Еще раз обращаю внимание на то, что за полтора года СВО «повитряными силами» Украины не был сбит ни один Су-34. Все потери были от ЗРК и МЗА, работавшими в упор по меркам авиации. Ни один пуск ракет с самолета не дошел до цели, хотя пуски были.И последнее. Экипажи. Наскоро переученные в рамках полугодовой программы украинские летчики – это фарш. Навербованные по миру умеющие в F-16 – это весьма серьезно. Все действительно зависит от опыта летного состава и умения пользоваться всеми сильными сторонами своей боевой машины.Общаясь с нашими летчиками Су-34, у меня давно сложилось стойкое убеждение в том, что они свое дело знают. А вот как будет с F-16 – сказать сложно, это есть переменная.Можно довольно долго продолжать это гипотетическое сравнение, но: мы действительно не знаем, какие «Соколы» и с кем в кабинах окажутся в небе Украины. И на этом остается только подвести итог.Да. При условии летчика, обладающего должным уровнем подготовки.Нет. Времена «собачьих свалок», когда самолеты летали на дистанции 200-500 метров и поливали друг друга из пушек и пулеметов, закончились давно. Сегодня дистанция «ближнего боя» - это 20-40 км. И ракеты, уходить от которых проблемно всем. Хотя уходят, используя для этого все, что есть в арсенале самолета, от ИК-ловушек до РЭБ. Учитывая, что Су-34 увидит F-16 задолго до того, как тот сможет пустить в дело свои ракеты – вопрос как бы и не требует особого разбирательства.Нет. Особенно учитывая, что и Су-34, и F-16 практически летают на одних скоростях. Вот возможность «висеть» в воздухе не час, а четыре – это важнее. Кавалерийский наскок F-16 закончится тем, что он вынужден будет уходить, так как начнет заканчиваться топливо, и вот тут – лови в двигатели «привет» от Су-34. А в целом, в бою, не так важно, какая у тебя скорость, 1,4М или 1,8М. У ракеты все равно больше, 4-5М, так что понятно, у кого голова болеть будет.Учитывая, что в плане ракет «воздух-воздух» Россия и США примерно равны, а самые новейшие ракеты сомнительно, что будут поставлены Украине, есть мнение, что наши летчики будут иметь преимущество. Не критичное преимущество, но будет.Вообще нет. Современный воздушный бой – это ракеты и только ракеты. Пушка – это по беспилотнику или наземной цели, не более того.Немного. Тут надо понимать следующее: против наших летчиков будут воевать либо украинцы, у которых реально моральный настрой выше стратосферы, либо наемники, которым вообще на все пофигу. Важен процесс и оплата. Украинцы действительно мотивированы, но уровень подготовки подведет. Наемники обучены, но мотивация для них – это проблема.Что касается наших…Тут все очень сложно. Общался не с одним, и хочу сказать, что по факту это очень сложно понимаемая каста – пилоты бомбардировщиков. У них настолько свое понимание мира вокруг себя и себя в мире (особенно в кабине самолета), что я не возьмусь четко оценить их в массе. Но скажу одно – справится с этими людьми будет очень непросто. Очень, знаете, своя философия боя и жизни, и не поймешь, чего больше, боя или жизни.В общем, я реально сочувствую тем, кто там реально думает, что F-16 – это панацея от всех проблем. Нет, не от всех. И поставка этих самолетов – только начало, а вот что будет в продолжении…Мое мнение таково: F-16 – это очень хороший самолет. Действительно, в своем классе возможно даже и лучший. Но вот для того, чтобы воевать против Су-34, он недостаточно хорош. Это самолеты разных классов, но класс Су-34 выше.