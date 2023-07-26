Военное обозрение
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В результате ракетных ударов поражены центр связи кибервойск во Львовской области и пункт военного управления ВСУ под Киевом

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В результате ракетных ударов поражены центр связи кибервойск во Львовской области и пункт военного управления ВСУ под Киевом

Появляется информация о поражённых в ходе массированной ракетной атаки объектов в тыловых районах противника. Как уже сообщало «Военное обозрение», удары наносились преимущественно крылатыми ракетами воздушного базирования. При этом есть данные о применении гиперзвуковых ракет X-47 «Кинжал».


В пресс-секретариате воздушных сил Украины традиционно заявляют о том, что «подавляющее большинство ракет сбито»:

Из 40 ракет поражено 36. Это 3 ракеты «Калибр» и 33 ракеты Х-101/Х-555.

При этом четыре «оставшихся» ракеты каким-то «метафизическим» образом смогли поразить больше четырёх объектов от Львовской до Киевской и Одесской областей.

Известно о том, что поражены ЗРК, средства боевой авиации и место хранения ракет Storm Shadow на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Под Киевом ракетой «Кинжал» уничтожен подземный пункт военного управления киевского режима. В Житомирской области крупный ущерб в результате удара нанесён объектам на аэродроме Озёрное. По некоторым данным, в последнее время осуществлялись пуски ракет и ударных дронов по территории Российской Федерации (Брянской и Калужской областей).

Кроме того, поражены объекты во Львовской области. По некоторым данным, речь идёт о центре связи кибервойск украинского режима, действующем под эгидой натовских офицеров-кураторов. Фактически это и есть киберцентр НАТО на Западе Украины, куда натовцами допускались и украинские военные.

Уничтожены несколько складов боеприпасов и военной техники в других регионах, подконтрольных киевскому режиму, включая склады в Одесской и Харьковской областях.

В своём вечернем обращении Зеленский назвал работу ПВО «достойной» и в то же время заявил об имевших место прилётах по различным объектам.
Использованы фотографии:
Ростех
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2 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 22:34
    +1
    Видео боёв под Клещеевкой.
    https://dzen.ru/video/watch/64c12227b03b7c165e74e7c8?share_to=link

    По этой ссылке много видосов.
    https://dzen.ru/iz
    1. Jafar
      Jafar Сегодня, 22:38
      0

      https://dzen.ru/video/watch/64c12227b03b7c165e74e7c8?share_to=link

      Ппц, очередной мясной штурм...