Появляется информация о поражённых в ходе массированной ракетной атаки объектов в тыловых районах противника. Как уже сообщало «Военное обозрение», удары наносились преимущественно крылатыми ракетами воздушного базирования. При этом есть данные о применении гиперзвуковых ракет X-47 «Кинжал».
В пресс-секретариате воздушных сил Украины традиционно заявляют о том, что «подавляющее большинство ракет сбито»:
Из 40 ракет поражено 36. Это 3 ракеты «Калибр» и 33 ракеты Х-101/Х-555.
При этом четыре «оставшихся» ракеты каким-то «метафизическим» образом смогли поразить больше четырёх объектов от Львовской до Киевской и Одесской областей.
Известно о том, что поражены ЗРК, средства боевой авиации и место хранения ракет Storm Shadow на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Под Киевом ракетой «Кинжал» уничтожен подземный пункт военного управления киевского режима. В Житомирской области крупный ущерб в результате удара нанесён объектам на аэродроме Озёрное. По некоторым данным, в последнее время осуществлялись пуски ракет и ударных дронов по территории Российской Федерации (Брянской и Калужской областей).
Кроме того, поражены объекты во Львовской области. По некоторым данным, речь идёт о центре связи кибервойск украинского режима, действующем под эгидой натовских офицеров-кураторов. Фактически это и есть киберцентр НАТО на Западе Украины, куда натовцами допускались и украинские военные.
Уничтожены несколько складов боеприпасов и военной техники в других регионах, подконтрольных киевскому режиму, включая склады в Одесской и Харьковской областях.
В своём вечернем обращении Зеленский назвал работу ПВО «достойной» и в то же время заявил об имевших место прилётах по различным объектам.