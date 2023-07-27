Военное обозрение
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Американские чиновники: Украинская сторона сообщает о начале основной фазы контрнаступления

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Американские чиновники: Украинская сторона сообщает о начале основной фазы контрнаступления

Американское издание The New York Times публикует материал, в котором говорится о начале вооружёнными силами Украины основной фазы контрнаступления. В материале американских журналистов утверждается, что ВСУ определили главные направления для удара и начали переброску сил и средств на эти направления.


Из статьи в NYT со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне:

Украинское военное командование довело до сведения США информацию о том, что основное направления для прорыва в ходе контрнаступления – южная часть Запорожской области. Туда стягиваются основные силы и средства украинской армии, находившиеся до настоящего момента в резерве.

В NYT пишут о том, что источники в администрации Байдена заявили им о примерном времени проведения «главной фазы наступательной операции ВСУ». Эта фаза, как в свою очередь заявила им украинская сторона, продлится до трёх недель. Но это «в случае успеха».

Эксперты в самих США считают, что «главная фаза контрнаступления» позволит понять, способна ли украинская армия переломить ситуацию на фронте или нет.

Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что украинские войска вернулись к тактике массированного использования бронетехники. В течение всего дня они пытались волнами атаковать позиции ВС РФ по направлению к населённому пункту Работино в Запорожской области. Было задействовано свыше тысячи военнослужащих и более сотни единиц техники. Только танков в результате этой атаки ВСУ было потеряно свыше 20 единиц. Общее число потерь в технике, по разным данным, составляет от 40 до 50 процентов от задействованной накануне.
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27 комментариев
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  1. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 06:27
    +2
    Наступает час икс , пришло время показать кто великая держава , а кто беднейшая страна Европы. Куда были потрачены десятки триллионов рублей за 20 лет и чего стоят стратегии генштаба . Мужества нашим пацанам в окопах и расторопности снабженцам в тылу!
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 06:35
      +5
      Цитата: Жан Батист
      Наступает час икс , пришло время показать кто великая держава , а кто беднейшая страна Европы. Куда были потрачены десятки триллионов рублей за 20 лет и чего стоят стратегии генштаба . Мужества нашим пацанам в окопах и расторопности снабженцам в тылу!



      Думаете НАТО окажется беднейшей страной ?
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 06:46
        0
        Неужели НАТО страна? Скорее... сторона конфликта и наконец-то дядя Сэм сказал "фас"
        Поверьте, Алекс, врач сказал: "в морг", значит - в морг.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 06:47
          0
          Цитата: Egeny
          Неужели НАТО страна? Скорее... сторона конфликта и наконец-то дядя Сэм сказал "фас"
          Поверьте, Алекс, врач сказал: "в морг", значит - в морг.


          Да я и сам удивился, когда товарищ представил НАТО в качестве государства.
  2. Почеркушник
    Почеркушник Сегодня, 06:35
    +8
    Мир перевернулся...о направлении главного удара и времени сам противник заявляет..
    1. Pike
      Pike Сегодня, 06:44
      +3
      "Гитлер заявил, о начале наступления на Курск"©
      1. Tochilka
        Tochilka Сегодня, 07:11
        0
        угу. написал пару постов в твиттере и через спикера группы армий Центр. на брифинге.
        Вообще странно. Боевые действия. Но про наступление шпарят из всех утюгов. Таким способом пытаются забить информационным шумом истинную информацию?
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 06:35
    0
    Ну...надеюсь сейчас укронацисты бросают в бой все оставшиеся резервы и силы то есть идут ва-банк?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:58
      +6
      Землекоп hi, с чего? Потому что американская газета написала сославшись на не поймешь кого?
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 07:47
        +2
        Потому что американская газета написала сославшись на не поймешь кого?
        Вполне вероятно что америкагская газета узнает куда будут наступать укры, из тех же источников от куда и сами укры узнают куда будут наступать. И есть вероятность что газета узнает это даже раньше самих укропов.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:38
    +8
    Американские чиновники: Украинская сторона сообщает о начале основной фазы контрнаступления

    Иногда возникает такое желание, чтобы Йеллоустоун начал создавать проблемы США, чтобы им было чем заняться...
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:06
      0
      Цитата: ROSS 42
      возникает такое желание, чтобы Йеллоустоун начал создавать проблемы США

      Глобальные проблемы он доставит всему миру, а США просто перестанут существовать.
      1. МВГ
        МВГ Сегодня, 07:22
        +2
        "Глобальные проблемы он доставит всему миру, а США просто перестанут существовать." -
        проблемы переживем. А от махинаций отцов денег с территории США немного отдохнем. Пока им на замену новые не подрастут (где-нибудь в Канаде, Новой Зеландии или Австралии) либо старые не очнутся на территории Британии (что маловероятно, но возможно).
      2. mann
        mann Сегодня, 07:37
        0
        Цитата: Canecat
        Цитата: ROSS 42
        возникает такое желание, чтобы Йеллоустоун начал создавать проблемы США

        Глобальные проблемы он доставит всему миру, а США просто перестанут существовать.

        Наверное,я скажу страшные слова,но я на этот "размен" уже согласен.Довели...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    +5
    Оказывается "главная фаза" наступления еще впереди и о ней, как и ранее сообщают заблаговременно даже называя направление наступления. Как всегда, что-то новенькое в военном искусстве - сообщать заранее где и какими силами будут наступать. The New York Times открыто подыгрывает Киеву - не обращайте внимание на то, что было до этого (десятки тысяч погибших и сотни единиц уничтоженной техники), т.к. все еще впереди и "победа" за углом.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:47
    +1
    Секретная информация в СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ и от кого, от КУРАТОРА проэкта?! Ну-ну.
  7. 30 вис
    30 вис Сегодня, 06:47
    +4
    Посмотрим , что означает рекламируемый pinдоsами наступ свидобандеровских воякив ... Верещат , как резанные о том где , как , какими силами . Ни какой секретности , какое то шоу смерти ... Всё для развлечения жителей сшп и европы . И к сожалению закончится гибелью мужского населения бывшей УССР . Враг будет разбит , Победа будет за Русскими . Потому , что иначе не было и не будет .
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:57
      0
      30 вис hi, вы серьезно верите этой газете да ещё и не названным источникам? Думаю что окажется это "утка" причём не свежая.
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 07:03
      +4
      Цитата: 30 вис
      Посмотрим , что означает рекламируемый pinдоsами наступ свидобандеровских воякив ... Верещат , как резанные о том где , как , какими силами . Ни какой секретности , какое то шоу смерти ... Всё для развлечения жителей сшп и европы . И к сожалению закончится гибелью мужского населения бывшей УССР . Враг будет разбит , Победа будет за Русскими . Потому , что иначе не было и не будет .

      Ну с основными зрителями этого шоу онлайн все понятно. Но сами то шароварники, когда идут в очередной нахрюк мимо металлолома и по трупам своих сослуживцев просто удивляют, мягко говоря. Чувство самосохранения отсутствует напрочь. Им уже пора контрнаступ на Куев начинать. Развесить всю эту гоп компанию на фонарных столбах вдоль Крещатика.
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 07:39
        +1
        Цитата: lukash66
        Ну с основными зрителями этого шоу онлайн все понятно. Но сами то шароварники, когда идут в очередной нахрюк мимо металлолома и по трупам своих сослуживцев просто удивляют, мягко говоря. Чувство самосохранения отсутствует напрочь. Им уже пора контрнаступ на Куев начинать. Развесить всю эту гоп компанию на фонарных столбах вдоль Крещатика.

        Вот всем нам успехи в деле манипуляции сознанием масс и боевых фармпрепаратов. "Идеальные солдаты". Конечно, на солдатах стран НАТО это применять нельзя. Но кончатся украинцы, отловят молдаван, трибалтов, бывшие соцстраны. Все, все под нож пойдут, никому в этом людоеды заокеанские не откажут.
  8. certero
    certero Сегодня, 06:51
    +2
    Западные хозяева просто приказали Украине показать результат. Если результата не будет то конфликт замораживать начнут.
  9. lukash66
    lukash66 Сегодня, 06:52
    +3
    Это вершина военного искусства, объявить на весь мир где будет проводиться генеральный нахрюк. Три недели ещё будут топтаться по тем же граблям. Это в случае успеха. А в случае неуспеха сколько? Даже пускай по 30 ед. БТТ в сутки подбитыми и уничтоженными это 630 за три недели. И это только на одном участке. А наколотят то побольше. И что у них останется? 12 "чудо" челленджеров во Львове?
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:09
    0
    Во времена то пошли, раньше деза секретность перебежки по ночам, счас всё в общий доступ, вперде мы будет тут и во столько часов начнем.
    1. Curt
      Curt Сегодня, 07:21
      +2
      да это и не война сейчас а шоу для людей, оправдывающее происходящие в мире изменения, шоу для идиотов + распил бабла. Основное направление с участием 1000 человек и 30 танков? Да Гудериан был обхохотался с этой фразы.
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:16
    0
    . Если результата не будет то конфликт замораживать начну

    Зачем западу что-то замораживать если у них всё прекрасно, а цели поставленные постепенно выполняются?
    1. comings
      comings Сегодня, 07:32
      0
      настолько прекрасно, что только вчера ФРС ставку подняла. Пнгвинии надо как-то отвлечь внимание от этого события
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 07:53
        +1
        Цитата: comings
        настолько прекрасно, что только вчера ФРС ставку подняла. Пнгвинии надо как-то отвлечь внимание от этого события


        Ставку подняли ??? Какой ужас !!! И как они теперь жить то будут ?))
        Не обращайте на это внимание. Они всю жизнь то поднимают ставку, то снижают и при этом достаточно неплохо живут.