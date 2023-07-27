Американские чиновники: Украинская сторона сообщает о начале основной фазы контрнаступления

Украинское военное командование довело до сведения США информацию о том, что основное направления для прорыва в ходе контрнаступления – южная часть Запорожской области. Туда стягиваются основные силы и средства украинской армии, находившиеся до настоящего момента в резерве.

Американское издание The New York Times публикует материал, в котором говорится о начале вооружёнными силами Украины основной фазы контрнаступления. В материале американских журналистов утверждается, что ВСУ определили главные направления для удара и начали переброску сил и средств на эти направления.Из статьи в NYT со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне:В NYT пишут о том, что источники в администрации Байдена заявили им о примерном времени проведения «главной фазы наступательной операции ВСУ». Эта фаза, как в свою очередь заявила им украинская сторона, продлится до трёх недель. Но это «в случае успеха».Эксперты в самих США считают, что «главная фаза контрнаступления» позволит понять, способна ли украинская армия переломить ситуацию на фронте или нет.Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что украинские войска вернулись к тактике массированного использования бронетехники. В течение всего дня они пытались волнами атаковать позиции ВС РФ по направлению к населённому пункту Работино в Запорожской области. Было задействовано свыше тысячи военнослужащих и более сотни единиц техники. Только танков в результате этой атаки ВСУ было потеряно свыше 20 единиц. Общее число потерь в технике, по разным данным, составляет от 40 до 50 процентов от задействованной накануне.