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Представитель Белого дома: Мы не собираемся направлять контрнаступление Украины в особое русло, как советуют и делают «диванные генералы»

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Представитель Белого дома: Мы не собираемся направлять контрнаступление Украины в особое русло, как советуют и делают «диванные генералы»

Координатор Совета безопасности в администрации США Джон Кирби ответил на вопрос журналистов о том, какие меры готовится предпринять Вашингтон в связи с событиями на украинском фронте. Также у Кирби поинтересовались, считает ли администрация Джо Байдена, что наступление украинских войск идёт успешно.


Кирби заявил, что успешность или неуспешность украинского контрнаступление «определить сложно». При этом он сразу же добавил, что президент Украины Зеленский определил ход контрнаступления ВСУ следующим образом:

Оно идёт не так быстро, как хотелось бы.

Джон Кирби:

Мы не будем занимать какую-то особую позицию в связи с небыстрым ходом украинского контрнаступления. Мы не собираемся направлять украинское контрнаступление в какое-то особое русло, как советуют и делают «диванные генералы».

По словам представителя Белого дома, украинские власти сами должны «оценивать свой прогресс в сравнении с изначальными планами».

Кирби:

И они уже и так его оценивают. Как я уже сказал, президент Зеленский заявил, что движение войск идёт медленнее, чем хотелось бы.

Напомним, что в NYT вышел материал, где утверждается, что ВСУ перешли к «основной фазе контрнаступления, определив основным направлением для удара южную часть Запорожской области».
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12 комментариев
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  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 06:38
    +2
    Ещё немного и ... заплачет. Конечно "не собираетесь направлять контр...", а вот контру и припасы с ними поставляете.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 06:39
    +2
    От Кирби, одно сплошное лицемерие и больше ни чего. Мало кому надо объяснять, что воюет не Украина, а как раз США (основной выгодополучатель)
  3. Orso
    Orso Сегодня, 06:48
    +3
    На этого адмирала-пылесоса невозможно вообще смотреть, вечно обиженный взгляд нашкодившего и обидевшегося ребенка с недоразвитым интеллектом.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:33
      +1
      Эти обиженные ,нашкодившие дети,поставляя новое вооружение бандеровцам ,своими действиями уничтожают население Украины с промышленностью.Зачем им люди на их территориях.Они собирались там сланцевый газ добывать и выращивать пшеницу.Им там нужны только рабочие,с навыками.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:50
    0
    Мы не собираемся направлять украинское контрнаступление в какое-то особое русло
    А до этого ваши военные советники на Украине чем занимались? Или провалив разработанный вами и разрекламированный Киевом "контрнаступ" решили уйти в кусты переведя стрелки на ВСУ? Направляли, направляете и будете направлять пока от ВСУ не останется только громкое название. После чего разведете руками, сделаете удивленное лицо и начнете готовить очередную жертву для войны с Россией.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:55
    +2
    Мы не будем занимать какую-то особую позицию в связи с небыстрым ходом украинского контрнаступления. Мы не собираемся направлять украинское контрнаступление в какое-то особое русло, как советуют и делают «диванные генералы».

    Иногда так хочется врезать по роже (привести в чувство) этого сопляка, чтобы он не выпячивал тушку больше, чем весит...
    От американской спеси тошнит больше, чем от свалки в жаркую погоду...
  6. Sith
    Sith Сегодня, 07:03
    0
    Цитата: Orso
    На этого адмирала-пылесоса невозможно вообще смотреть, вечно обиженный взгляд нашкодившего и обидевшегося ребенка с недоразвитым интеллектом.

    Я бы сказал не обиженного ... а испуганного пациента тех самых клиник ... ему только пижаму поменять и всё встанет на свои места
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:04
    0
    Цитата: Orso
    На этого адмирала-пылесоса невозможно вообще смотреть, вечно обиженный взгляд нашкодившего и обидевшегося ребенка с недоразвитым интеллектом.

    Лягушонок Кермит из Маппет-шоу.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:06
    +1
    И они уже и так его оценивают. Как я уже сказал, президент Зеленский заявил, что движение войск идёт медленнее, чем хотелось бы.

    Да кто ж спорит. Движение есть. Прогресса нет.
  9. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:33
    0
    Не быстрый ход контрнаступления......., это как раз из лексикона диванных генералов.
    Оценивать свой прогресс в сравнении с изначальным планом , Джон Кирби отжигает,глаголом.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:06
    0
    Цитата: rotmistr60
    Мы не собираемся направлять украинское контрнаступление в какое-то особое русло
    А до этого ваши военные советники на Украине чем занимались? Или провалив разработанный вами и разрекламированный Киевом "контрнаступ" решили уйти в кусты переведя стрелки на ВСУ? Направляли, направляете и будете направлять пока от ВСУ не останется только громкое название. После чего разведете руками, сделаете удивленное лицо и начнете готовить очередную жертву для войны с Россией.

    "...У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота..."
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:34
    0
    Что этот, что Домовенок Кузя несут пургу для своих СМИ, тоже самое и у немчуры, пшеков и т.д. по списку. Гражданам запада, оплачивающих авантюры правительств, нужно что-то говорить, желательно хорошее, что не зря денежки на ветер пустили.