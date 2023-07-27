Военное обозрение
Войти Регистрация

Замглавы Хмельницкой администрации заявил, что «все четыре гиперзвуковых ракеты «Кинжал» были сбиты над Хмельницкой областью»

23
Замглавы Хмельницкой администрации заявил, что «все четыре гиперзвуковых ракеты «Кинжал» были сбиты над Хмельницкой областью»

Украинские чиновники остаются единственным «звеном» в мире, продолжающим «сбивать» гиперзвуковые ракеты.


В ходе вчерашней атаки ВС РФ, как заявили в воздушных силах ВСУ, использовали 40 ракет, из которых 4 – гиперзвуковые X-47 «Кинжал». Утверждалось, что были сбиты «36 ракет из 40, из которых три «Калибра» и 33 Х-101/Х-555». О сбитых «Кинжалах» украинское военное ведомство не заявляло, а президент Украины Зеленский в ходе своего очередного обращения высказался о нескольких прилётах по объектам на территории страны.

Однако эта информация явно не вдохновила замначальника областной военной администрации Хмельницкой области Сергея Тюрина. Из слов регионального чиновника, «оказалось», что все четыре выпущенных российскими самолётами гиперзвуковых ракеты, во-первых, направлялись именно на Хмельницкую область, во-вторых, «все они были сбиты».

Тюрин:

Обломки сбитых «Кинжалов» упали на территорию частного дома, повредив автомобиль. Пострадавших нет.

Нечего сказать, «поразительная эффективность украинской ПВО»…

Это притом, что ранее украинские чиновники из других областей Украины, включая Киевскую и Львовскую, заявили, что гиперзвуковые российские «Кинжалы» летели в сторону объектов в их областях. При этом о сбитых они уже не заявляют. Как видно, украинские чиновники в желании транслировать нелепую пропаганду, дошли до того, что не могут «поделить» выпущенные российскими ВКС «Кинжалы».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 501Legion
    501Legion Сегодня, 06:56
    +4
    туда надо ЯО уже отправлять, глядишь на д своей бестолковой головой собьют. только объявлять уже об этом некому будет
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:57
    +12
    Одну ракетку сбила бабулька , кинула бутыль с горилки со своего балкона, а другую , пацаны из рогатки.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:57
    +6
    Украинские чиновники остаются единственным «звеном» в мире, продолжающим «сбивать» гиперзвуковые ракеты. Тюрин: Обломки сбитых «Кинжалов» упали на территорию частного дома
    Чиновнику просто необходимо показать, что он на своем месте, не зря ест хлеб намазывая на него ворованное масло. Про сбитые "Кинжалы" уже даже Игнат начал помалкивать, т.к. наконец дошло, что такую туфту американцы серьезно не воспринимают. А чиновнику, который не знает чем отличается "Кинжал" от "Калибра" и даже "Герани" хоть кол на голове теши. Главное громко стукнуть себя пяткой в грудь. Ну "сбивайте" дальше своими бункерами куда намедни и прилетел "Кинжал".
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:06
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Главное громко стукнуть себя пяткой в грудь. "

      Не стукнет так в подвале СБУ окажется за недостаточный патриотизм...удивляет что он сбил всего лишь 4 Кинжала...должно быть больше...не солидно как то.
      4 Кинжала+4 Кинжала будет 10 Кинжалов...а 10 +10 Кинжалов будет сто Кинжалов... smile
  4. Комментарий был удален.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:01
    +5
    Этак они скоро драться начнут между собой за то на кого больше ракет летело и кто больше сбил.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 07:23
      0
      А ещё они будут выяснять, кто из них больше украинец (с).
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:04
    +1
    Просто интересно, а что же там взрывается то там, то сям?!
    Ученики превзошли американских учителей, которые так и не показали свои способности в уничтожении гиперзвуковых целей...
    Сдаётся, что длина языков украинских политиков с начала СВО увеличилась вдвое...
  7. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 07:05
    +1
    Они Кинжалы сбивают варенниками как Пасюк из хутора близ Диканьки. Из тарелки в Кинжал, потом в сметану, а от туда в рот.
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:12
    +1
    Главное ониксы они сбить не могут, сами признались. А вот кинжалы сбивают пачками, при этом вся пачка упала на один дом, сбив печную трубу наверное. .)))
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 07:16
    +3
    Замглавы Хмельницкой администрации заявил, что «все четыре гиперзвуковых ракеты «Кинжал» были сбиты над Хмельницкой областью»

    а еще они сбили авианосец и суборбитальную боевую лазерную платформу в количестве 18 штук. Топором. А потом замгавы Хмельницкой администрации приход немного отпустил и в отчете остались только "кинжалы"
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 08:26
      0
      а еще они сбили авианосец и суборбитальную боевую лазерную платформу в количестве 18 штук

      И "Звезду смерти".
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:18
    +1
    Очевидно, что на всех бандеровских чиновников, наших ракет не хватает. Необходимо, как-то исправлять ситуацию, что бы им обидно не было.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:30
    +1
    Надо туда отправить "Тополь", все равно под списание, и посмотреть, как они заявлять будут, если заявят, что собьют, проверить "Сатаной"...
  12. ydjin
    ydjin Сегодня, 07:34
    +4
    Первый раз столкнулся с хох**ми как явлением когда был призван в ряды СА. Впечатлила их тяга к воровству любви к халяве и и патологической лживости. Не все конечно были и среди них отличные ребята, но в массе именно так. И вижу что за годы самостийности все худшие черты только усилились культивируемыми западом.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 07:41
      +2
      Цитата: ydjin
      Первый раз столкнулся с хох**ми как явлением когда был призван в ряды СА. Впечатлила их тяга к воровству любви к халяве и и патологической лживости.

      А ещё жажда власти. Служил 84-86, что ни сержант, обязательно украинец. А уж как наш зам. старшины с-нт Школьный извивался, чтобы ему старшего дали на дембель. Я от ефрейторской лычки на дембель бегал как прокаженный, а эти чуть ли не сами выпрашивали у ротного. Как же им без сопли появиться дома.))))
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:16
        0
        Цитата: lukash66
        А ещё жажда власти. Служил 84-86, что ни сержант, обязательно украинец.

        У меня ощущения такие же, про этих хлопцiв остались. Служил 79-81гг.
        Вот это его (пом.старшины) бесконечно де.бильное, от которого он наслаждался: Равняйсь! Отставить! Равняйсь! Отставить!........
  13. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:03
    0
    Та брехуны laughing а как они отличают Искандера от Кинжала? Авакс не видит пуск ракеты дальше 200 км, а МиГ-31 на 400 км, где там такие расстояния, а помехи? или пи. ндосы на спутник радар поставили или след от ракеты фиксируют? А если облачность, при свир камеры я не слышал наличие на борту спутника.
  14. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 08:03
    -5
    И наши правды не скажут, даже если они сбили.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:14
      +1
      Цитата: Мирагор В
      И наши правды не скажут, даже если они сбили.

      Конечно, сбили. Кличко не даст соврать (фотодоказательство шести сбитых...) И ведь что характерно, гиперзвуковые "Кинжалы" у них "сбивают" исключительно члены областных администраций и мэры...
  15. fox_rudy
    fox_rudy Сегодня, 08:15
    0
    То они "Оникс" не могут сбить, то "Кинжалы" пачками!!!
  16. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 08:23
    0
    Всё равно что они там несут, главное мы выполняем свою работу, они ляля свою
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:27
    0
    Вот Игнат то удивится?.......................
  18. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 08:31
    0
    И я тут такой, раз-два и блокировали удары. Как? Один носом, другой левым глазом. Детский сад, епрст!