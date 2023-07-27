Замглавы Хмельницкой администрации заявил, что «все четыре гиперзвуковых ракеты «Кинжал» были сбиты над Хмельницкой областью»

Обломки сбитых «Кинжалов» упали на территорию частного дома, повредив автомобиль. Пострадавших нет.

Украинские чиновники остаются единственным «звеном» в мире, продолжающим «сбивать» гиперзвуковые ракеты.В ходе вчерашней атаки ВС РФ, как заявили в воздушных силах ВСУ, использовали 40 ракет, из которых 4 – гиперзвуковые X-47 «Кинжал». Утверждалось, что были сбиты «36 ракет из 40, из которых три «Калибра» и 33 Х-101/Х-555». О сбитых «Кинжалах» украинское военное ведомство не заявляло, а президент Украины Зеленский в ходе своего очередного обращения высказался о нескольких прилётах по объектам на территории страны.Однако эта информация явно не вдохновила замначальника областной военной администрации Хмельницкой области Сергея Тюрина. Из слов регионального чиновника, «оказалось», что все четыре выпущенных российскими самолётами гиперзвуковых ракеты, во-первых, направлялись именно на Хмельницкую область, во-вторых, «все они были сбиты».Тюрин:Нечего сказать, «поразительная эффективность украинской ПВО»…Это притом, что ранее украинские чиновники из других областей Украины, включая Киевскую и Львовскую, заявили, что гиперзвуковые российские «Кинжалы» летели в сторону объектов в их областях. При этом о сбитых они уже не заявляют. Как видно, украинские чиновники в желании транслировать нелепую пропаганду, дошли до того, что не могут «поделить» выпущенные российскими ВКС «Кинжалы».