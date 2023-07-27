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В ответ на просьбу главы офиса Зеленского об увеличении поставок средств ПВО Салливан поинтересовался ходом борьбы с коррупцией на Украине

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В ответ на просьбу главы офиса Зеленского об увеличении поставок средств ПВО Салливан поинтересовался ходом борьбы с коррупцией на Украине

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак провёл телефонный разговор с Джейком Салливаном, советником Байдена по нацбезопасности. В ходе телефонного разговора, по словам самого Ермака, обсуждались несколько тем, среди которых «необходимость увеличения поставок средств противовоздушной и противоракетной обороны».


Глава офиса президента Украины заявил Салливану, что средств ПВО не хватает и потому «для защиты жизней мирных украинцев и недопущения разрушения экспортного потенциала Украины» Киев ожидает от США дополнительных поставок ЗРК.

Ермак сообщил Салливану о том, что «россияне нанесли удары по портовой инфраструктуре и по историческому центру Одессы». Эти данные он использовал, видимо, с целью убедить чиновника администрации Байдена в том, что поставки зенитных ракетных комплексов необходимо наращивать уже сейчас.

Видимо, на момент телефонного разговора с Салливаном Ермак был не в курсе того, что замглавы администрации Хмельницкой области заявил обо «всех сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал» украинскими расчётами ПВО». Ведь если бы был в курсе, то для чего же тогда просить увеличения темпов и объёмов поставок – и так «всё сбивают», даже гиперзвуковое ракетное оружие.

Также в ходе беседы с американским чиновником Ермак коснулся вопроса поставок истребителей F-16, подготовки украинских лётчиков.

Выслушав очередную порцию просьб от Ермака, Салливан поднял вопрос о том, как на Украине идёт борьба с коррупцией и как реализуется принцип верховенства закона.

Что конкретно ответил Ермак Салливану на эти вопросы, пока не сообщается. Но известно, что именно на этой теме телефонный разговор был закончен.
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13 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:22
    +2
    Выслушав очередную порцию просьб от Ермака, Салливан поднял вопрос о том, как на Украине идёт борьба с коррупцией и как реализуется принцип верховенства закона.
    Ему про Фому, а он про Ерему. Занимательный и в чем-то показательный получился разговор. Коль "сбиваете" 90% (раньше и до 120% доходило) значит все О’кей. Как гласит народная мудрость: «Каждый сверчок знай свой шесток».
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:23
    +2
    Что конкретно ответил Ермак Салливану на эти вопросы, пока не сообщается. Но известно, что именно на этой теме телефонный разговор был закончен.


    Ну дык а сказать то Ермаку в ответ было и нечего.....
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:28
    +2
    Салливан реальный кайфоломщик , на святое покусился.
  4. свой1970
    свой1970 Сегодня, 07:32
    +5
    Сша спросило- когда коррупционеры начнут делиться с ними баблом?
    Ермак бросил трубку...
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:37
    +1
    Какая борьба с коррупцией; а как же гешефт?
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:38
    0
    Хмельницкого брехуна теперь могут и в СБУ пригласить на беседу. Так подставить главного попрошайку.))))
  7. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:40
    +1
    Салливан поднял вопрос о том, как на Украине идёт борьба с коррупцией и как реализуется принцип верховенства закона.
    англо-американский аналог нашего "чей Крым?", после которого прекращаются все дискуссии. И ответ Ермака сразу ясен.
  8. Седов
    Седов Сегодня, 07:46
    +1
    Всё-таки хорошо им с воздуха и с моря прилетает. Вектор попрошайничества опять в сторону ПВО сместился. Возвращайтесь к мантре о заканчивающихся ракетах.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:47
    +1
    Как то не логично. Сбивают все ракеты и жалуются, что не хватает ПВО? Про запас? Так сами же говорят, что ракеты у России вот вот закончатся... равно как и стиральные машинки.
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:59
    0
    Мне кажется, сша давно создали отдельный ряд новостей (дезинформации) специально для российских "слушателей". А в реальности, никто не озвучит секретную и конфиденциальную информацию.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:14
      0
      Цитата: Владимир80
      дезинформации) специально для российских "слушателей".

      В чем дезинформация?
      В требовании ракет? Так это 100% правда- любой воющей стране нужно ПВО.И чем его больше- тем лучше.
      В том что США обозначили тему "Борьба с коррупцией"? Так это тоже правда- они обязаны говорить своим гражданам хоть что то положительное про страну 404. Шум дел о хищениях на Украине докатывается до граждан США...
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:19
        0
        Дезинформация в том, что поставки оружия ВСУ будут вне зависимости от наличия или отсутствия коррупции в незалежной
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:24
    0
    Когда не хочется что-то давать или куда-то принимать есть железные отмазки с виртуальным уровнем показателей - борьба с коррупцией и демократия. Под это можно давать деньги , а можно и не давать, все зависит от обстаконовки.