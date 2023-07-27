В ответ на просьбу главы офиса Зеленского об увеличении поставок средств ПВО Салливан поинтересовался ходом борьбы с коррупцией на Украине

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак провёл телефонный разговор с Джейком Салливаном, советником Байдена по нацбезопасности. В ходе телефонного разговора, по словам самого Ермака, обсуждались несколько тем, среди которых «необходимость увеличения поставок средств противовоздушной и противоракетной обороны».
Глава офиса президента Украины заявил Салливану, что средств ПВО не хватает и потому «для защиты жизней мирных украинцев и недопущения разрушения экспортного потенциала Украины» Киев ожидает от США дополнительных поставок ЗРК.
Ермак сообщил Салливану о том, что «россияне нанесли удары по портовой инфраструктуре и по историческому центру Одессы». Эти данные он использовал, видимо, с целью убедить чиновника администрации Байдена в том, что поставки зенитных ракетных комплексов необходимо наращивать уже сейчас.
Видимо, на момент телефонного разговора с Салливаном Ермак был не в курсе того, что замглавы администрации Хмельницкой области заявил обо «всех сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал» украинскими расчётами ПВО». Ведь если бы был в курсе, то для чего же тогда просить увеличения темпов и объёмов поставок – и так «всё сбивают», даже гиперзвуковое ракетное оружие.
Также в ходе беседы с американским чиновником Ермак коснулся вопроса поставок истребителей F-16, подготовки украинских лётчиков.
Выслушав очередную порцию просьб от Ермака, Салливан поднял вопрос о том, как на Украине идёт борьба с коррупцией и как реализуется принцип верховенства закона.
Что конкретно ответил Ермак Салливану на эти вопросы, пока не сообщается. Но известно, что именно на этой теме телефонный разговор был закончен.