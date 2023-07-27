Ночью дроны «Герань» ударили по аэродрому в Староконстантинове в момент попытки украинских военных устранить последствия дневного ракетного удара

В течение ночи продолжалось нанесение ударов по объектам киевского режима. Ночные удары наносились в основном дронами-«камикадзе» «Герань» - после волны атаки, осуществлённой с помощью ракет.
Сообщается о новой серии прилётов по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Причём прилёты БПЛА последовали примерно через 2-3 часа после ракетного удара по тому же аэродрому. Ударные беспилотники использовались в момент, когда украинские военные на объекте пытались начать ликвидацию последствий ракетного удара.
Напомним, что ранее замглавы Хмельницкой областной военной администрации Тюрин заявил, что «все четыре ракеты «Кинжал», которые направлялись на Хмельницкую область, были сбиты». Это заявление вызвало негативные оценки даже со стороны украинских журналистов. Многие указали на то, что Тюрин либо «выдаёт желаемое за действительное», либо «перепутал «Кинжалы» с «Калибрами».
Российские «Герани» ночью отработали и по железнодорожной станции в Киевской области. По последним данным, в тот момент на станции шла погрузка материальных средств и личного состава в эшелон, который должен был направляться на восток.
Взрывы прогремели в Кировоградской области, в оккупированной ВСУ Константиновке и части Херсонской области. Там поражены места размещения личного состава, а также узлы связи.