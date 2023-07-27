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Ночью дроны «Герань» ударили по аэродрому в Староконстантинове в момент попытки украинских военных устранить последствия дневного ракетного удара

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Ночью дроны «Герань» ударили по аэродрому в Староконстантинове в момент попытки украинских военных устранить последствия дневного ракетного удара

В течение ночи продолжалось нанесение ударов по объектам киевского режима. Ночные удары наносились в основном дронами-«камикадзе» «Герань» - после волны атаки, осуществлённой с помощью ракет.


Сообщается о новой серии прилётов по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Причём прилёты БПЛА последовали примерно через 2-3 часа после ракетного удара по тому же аэродрому. Ударные беспилотники использовались в момент, когда украинские военные на объекте пытались начать ликвидацию последствий ракетного удара.

Напомним, что ранее замглавы Хмельницкой областной военной администрации Тюрин заявил, что «все четыре ракеты «Кинжал», которые направлялись на Хмельницкую область, были сбиты». Это заявление вызвало негативные оценки даже со стороны украинских журналистов. Многие указали на то, что Тюрин либо «выдаёт желаемое за действительное», либо «перепутал «Кинжалы» с «Калибрами».

Российские «Герани» ночью отработали и по железнодорожной станции в Киевской области. По последним данным, в тот момент на станции шла погрузка материальных средств и личного состава в эшелон, который должен был направляться на восток.

Взрывы прогремели в Кировоградской области, в оккупированной ВСУ Константиновке и части Херсонской области. Там поражены места размещения личного состава, а также узлы связи.
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6 комментариев
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  1. VicVic
    VicVic Сегодня, 08:10
    +8
    Это, правильно. Нужны повторные удары по целям, когда на них начинаются ремонтные и восстановительные работы. Участники таких работ должны каждый раз чувствовать себя как-будто на передовой, Такие работы враг станет считать особо опасными. Таким образом качество и скорость восстановительных работ могут быть значительно снижены.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:18
    +5
    Тюрин пусть у Блинкина спросит, то еще полгода назад говорил, что против "Кинжала" нет средств у США. Походу, окраина впереди планеты всей..... , изладили круче чем патрики. Ната теперь в очередь встанет за секретной супервафлей от кеклов. Убогие.
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:22
    +2
    Пора бы уже на украине интернет и ТВ "положить" , может мозг у них заработает.
  4. мазута
    мазута Сегодня, 08:27
    -1
    На кого то в МО нашло "прозрение"?Или удержание херсонско-запорожской условной линии -это наше всё?С давлением на Харьков.Реализуется какой то "хитрый"план,но вопрос всегда в цене этого плана.Мужикам настоящим выдержавшим вчерашние атаки здоровья и удачи!Сложившим головы-Вечная Память!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:27
    +1
    в тот момент на станции шла погрузка материальных средств и личного состава в эшелон, который должен был направляться на восток.
    Удары по эшелонам в момент погрузки-разгрузки очень радуют, т.к. то, что едет убивать наших бойцов само гибнет не доехав до пункта назначения.
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 08:34
    0
    А что, же Второй волной ГУР в Киеве не накрыли - после первого залпа (когда Буданова скальпировали) ?
    Не понятно