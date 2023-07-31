Крах иллюзорного мира. Украину ждет чудовищное пробуждение

Давно хотел написать о душе. О той самой душе, переформатировав которую вы получаете уже не человека. Вы получаете зомби, готового выполнять любой, даже самый бесчеловечный с точки зрения обычных людей приказ. Увы, но таких людей-оболочек достаточно много. Таким «человеком» быть просто удобно.
Живи так, как живут все вокруг, делай то, что делает большинство. Грабь, убивай, жги чужие дома, взрывай плотины и прочее. Главное быть как все. Точнее – как большинство. А если, а такая возможность есть всегда, кто-то вдруг спросит за совершенные преступления, всегда есть прекрасная отмазка, которую используют уже веками: «Я не виноват. Я выполнял приказ!»
На наших глазах, об этом достаточно много писали и пишут, из целой страны «вынули душу». Сделали так, что сегодня большинство граждан этой страны даже не задумываются о своей стране, о своей семье, о своей истории, о своей душе в конечном итоге. Внуки и правнуки победителей фашизма отказались от славы своих предков. Сделали кумирами их врагов…
Особенно поразительно то, как легко люди отказались от собственной веры. Опять же, не все поголовно, но многие. Конечно, можно говорить о том, что люди просто хотят выжить. Потому и идут на сделку с собственной совестью. Может быть, и так. Мимикрия – это тоже способ выжить в этом огромном мире. Только в том храме, куда приходят прихожане, большая часть святых – это как раз те, кто в подобной ситуации не предал веру...
Общаясь с украинцами, ещё тогда, до СВО, мы иногда касались вопросов веры. Вскользь, но касались. И тогда я часто слышал, особенно после церковных праздников, слова о том, что, например, крестный ход в Киеве собирал гораздо больше людей, чем крестный ход в Москве. Что в российских церквях гораздо меньше прихожан, чем в украинских. И это была правда…
Даже тогда, когда на Украине началась катавасия с церквями, украинцы были уверены в том, что все это одна вера. Все это вера отцов и дедов. Просто украинская вера чуть другая, чем русская. Украинское христианство чуть другое, чем русское. И постепенно, слово «чуть» как-то незаметно исчезло. Стало просто «украинская вера – другая»…
Храм как зеркало души народа
Когда-то меня поразили кадры из Одессы, где обычные девушки, совсем юные, улыбающиеся и подшучивающие друг над другом, заливали в бутылки горючее. Заливали, зная, что через пару минут эти «коктейли Молотова» будут жечь тела таких же молодых парней и девушек, их земляков, возможно, друзей и подруг…
Но тогда мыслей о потере души у меня не возникло. Думал – обычная юношеская дурь, то самое неприятие мира как такового. А о том, что погибнут люди, они просто не задумывались... Так я думал тогда. Сложно, очень сложно было принять тот факт, что люди могут быстро стать зверями. Быстро потерять человеческий облик.
Тогда я общался с некоторыми командирами ополчения Донбасса. Для них этот факт был сложно понимаемым. Да, правосеки, нацисты, уголовники, для которых жизнь другого человека мелочь – это враги. А простые солдаты и офицеры, простые люди, что сдавали позиции ополчения ВСУ? Но и это быстро прошло. Сразу после обнаружения первых растерзанных тел мирных мужчин, женщин и детей…
Уверенность в том, что люди потеряли моральные ориентиры, как появилась, так и не исчезала все эти годы. Все остальное воспринималось уже просто как продолжение деградации народа. Для меня совсем не стало чем-то неожиданным то, что происходило в Лавре. Это было просто продолжением событий, которые творились уже длительное время в разных областях Украины.
Сегодня уже как-то поутихли разговоры об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. А помните, как много об этом писали на Украине. Как много времени было уделено объяснениям того, кто и почему разрушил собор. Поднимать эту тему ещё раз не буду. Выскажу лишь свое мнение по этому вопросу.
Для меня очевидно, что если верить украинским СМИ, то получается, что боевая часть в 400 килограммов ВВ нанесла гораздо меньшие разрушения, чем гораздо меньшая боеголовка от РСЗО. Да и посеченные стены наводят на мысль, что ракета было предназначена совсем для других целей.
Что такое храм для верующего человека? Это место, где можно вылечить свою душу. Для украинской власти такие «лазареты» не нужны. Власть очень хочет, чтобы у граждан собственной страны нечего было «лечить». Чтобы не было этой самой души. И вот тут возникает вопрос почему? Почему так много внимания уделено именно Спасо-Преображенскому собору Одессы?
Опять вспоминаю веселые лица одесских убийц, разливающих коктейли Молотова... А ведь именно в Одессе, в русском городе, в городе Славы русских моряков, русских императоров, советских солдат и офицеров, советских партизан, впервые проверены те изменения сознания, которые превращают человека в звереныша. Те самые девочки-звереныши, те самые улыбающиеся убийцы…
Складывается очень неприятная картина разложения украинского общества. Помните обстрелы православных храмов на Донбассе? А разрушенные монашеские обители? Помните сожженные храмы на территории Украины? И наконец, разрушение одной из православных святынь в Киеве? Киево-Печерская лавра принадлежит всем православным, а не только украинцам.
Разрушение храмов, поджоги храмов, изгнание из храмов священников и прихожан – это не что иное, как уничтожение души. Уничтожение всего того, что заставляет человека быть человеком. Именно заставляет. Не бывает жизни без греха. Не бывает уже потому, что человек имеет выбор. И не всегда мы выбираем правильный путь.
Храм, повторюсь, это там, откуда ты можешь вернуться на правильный путь. Для одних он огромный, с золотыми паникадилами, множеством икон... Для других – это ямка в стене окопа, где стоит привезенная из дома иконка...
Бог там, где живет добро
Я совсем не являюсь правильным верующим. Скорее тот, кто верит просто потому, что эта вера моей семьи, это вера моего рода. Я никогда не прошу у Бога ничего. Это, наверное, неправильно. Но считал и считаю, что я и так слишком много раз получал помощь от него. Так что в храме, если я там оказываюсь, просто говорю спасибо за то, что я есть.
Но даже для меня ясно, на какой стороне Бог. Бог всех религий, если угодно. Как бы он ни назывался. Бог там, где не разрушают, а строят храмы. Бог там, где бойцы жертвуют собой ради спасения детей, женщин, стариков. Бог там, где добро!
На территории Украины Бога нет. Власть превратила граждан страны, извините – в падальщиков. Страшно читать сообщения украинцев о погибшей семье на Крымском мосту. Страшно видеть рекламный плакат львовского магазина с изувеченной фотографией погибших папы и мамы и находящейся на грани жизни и смерти девочки Ангелины... Страшно, как когда-то было страшно читать о сгоревших «колорадах» в Доме профсоюзов.
Иногда я думаю, что бред, который был популярен на Украине, например, о самообстрелах ополченцев, о расстрелах мирных автомобильных колонн, о пытках мирных граждан, уже не работает. Нет, в стане падальщиков истово верят в то, что все это правда. Верят в то, что все рассказы о зверствах ВСУ – это выдумка российской пропаганды.
Вчера я разговаривал с одной очень колоритной «незалежной» дамой. Не хотел писать, но, думаю, то, что я услышал, достойно того, чтобы это озвучить. Я задал простой вопрос о том, как себе представляет эта дама вариант возвращения Донбасса в состав Украины. Простой вопрос, ответа на который у украинцев нет.
Так вот, население Донбасса обязано восстать и бороться с русскими самостоятельно. Именно Донбасс должен выгнать русских с «территории Украины».
После того, как русские будут изгнаны с территории Донбасса, придут западенцы. Придут для того, чтобы люстрировать местных. Кого в тюрьму, кого к Бандере, кого поразить в правах, у кого отобрать гражданство…
Это не шутка, это реальный разговор. Правда, в вольном изложении, так как записей разговоров я не веду обычно. И в это трупоеды верят! Верят даже сейчас... Верят даже теперь, когда кладбища украинских городов и сел заполнены могилами солдат и офицеров ВСУ… Когда начинаешь спрашивать о логике таких рассуждений, собеседник обычно теряет интерес и исчезает...
Пробуждение будет страшным
Я не знаю, когда опубликуют этот материал. Да и не слишком это важно. Мы много пишем о будущем. Пишем, основываясь на своих знаниях и выводах. Но почему-то забываем о прошлом. Да-да, в том числе и я. А ведь ассоциации напрашиваются!
Ведь уже существовала страна, подобная современной Украине. Большая европейская страна, народ которой тоже превратили в трупоедов. Это превращение произошло 80 лет назад.
Там тоже любили абажуры из человеческой кожи. Там любили удобрять поля человеческим пеплом. Там даже сохраняли чужие культурные ценности, отобрав их у хозяев. Ну чем не фигурки из фарша в львовском магазине. Те самые фигурки, символизирующие погибших на Крымском мосту родителей девочки Ангелины... Точно так же воюют современные трупоеды с мирным населением, как и те, из той страны…
Тогда, чуть меньше 80 лет назад, трупоедам помогли прийти в себя. Помогли проснуться. Наши деды и прадеды помогли. Помните, какое страшное это было пробуждение? И они, потомки пробудившихся, помнят. Потому и пытаются переиначить историю. Написать новую историю. Ту, где они уже не трупоеды, а люди.
Украину ожидают точно такие же события. Точнее, не ожидают, а уже начались. Пока не глобально, но они уже идут. Все больше и больше людей начинают думать. Все больше и больше недовольных существующим там строем. Эти люди пока боятся высказываться открыто, осуждать их за это нельзя. Местное гестапо работает очень активно. А количество внезапно исчезнувших или ставших добровольцами растет в геометрической прогрессии.
Иллюзорный мир, который создали для украинцев власти, натыкается на вполне материальные могилы. Победы ВСУ уже привычно превращаются в «зраду». Экономика летит в тартарары, и даже Киев уже не скрывает, что без западной помощи страна жить просто не сможет. «Весь мир с нами» вдруг превратился в «мы должны всему миру».
Даже популярное объяснение своего поведения уже известно. Вместо «а нас-то за что» будет «я все знал, но боялся сказать»… И подпольщиков будет множество. Которые…
Чудовищное пробуждение ожидает Украину... И плата за преступления будет ужасающей...