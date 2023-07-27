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Бывший американский разведчик: Правительство США обладает обломками НЛО и, вероятно, останками инопланетян

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Бывший американский разведчик: Правительство США обладает обломками НЛО и, вероятно, останками инопланетян

В Соединённых Штатах на высоком уровне решили обсудить тему существования неопознанных летающих объектов (НЛО). По этому вопросу даже прошли специальные слушания в американском Конгрессе.


Конгрессмены внимательно выслушали бывшего сотрудника разведки Дэвида Граша и двух бывших военных лётчиков, по словам которых им приходилось сталкиваться со странными объектами. Члены Конгресса США также задали им ряд интересующих их вопросов.

По словам Граша, американское правительство обладает обломками НЛО и, вероятно, останками самих инопланетян. Вдаваться в подробности Граш не стал, ссылаясь на секретность информации. Однако он отметил, что власти намеренно скрывают всю подобную информацию.

Бывший летчик-истребитель США Райан Грейвз, отвечая на вопросы конгрессменов, описал НЛО следующими общими признаками:

Это тёмно-серые или черные кубы внутри прозрачной сферы, которые летают со скоростью 0 Маха, т.е. когда скорость полета равна нулю относительно определенных точек - как скорость предмета относительно течения реки. Потом вдруг с нулевой скорости они тут же разгонялись до 1-2М за долю секунды, причём двигаться могли очень просто, даже против ураганного ветра

По его словам, многие НЛО, с которыми встречались американские лётчики, напоминали форму конфеты "Тик-Так" - гладкие, белые или блестящие.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, американский президент очень серьёзно относится к проблеме НЛО и дал указание Пентагону создать специальное управление, которое должно заниматься исследованием аномальных явлений.
Использованы фотографии:
Википедия/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitol
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33 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:08
    +3
    Наши предки — люди тёмные и грубые, —
    Кулаками друг на дружку помахав,
    Вдруг увидели: громадное и круглое
    Пролетело, всем загадку загадав.

    А в спорах, догадках, дебатах
    Вменяют тарелкам в вину
    Утечку энергии в Штатах
    И горькую нашу слюну.

    Ой, вон блюдце пролетело над Флоренцией! —
    И святая инквизиция под страх
    Очень бойко продавала индульгенции,
    Очень шибко жгла учёных на кострах.

    А в спорах, догадках, дебатах
    Вменяют тарелкам в вину
    Утечку энергии в Штатах
    И горькую нашу слюну.
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 09:43
      0
      Какие инопланетяне??? Почему то именно США в последнее время чаще всех муссируют тему якобы инопланетян....Очень интересно - к чему бы такая подозрительная суета американцев на неопознанную тему???? Есть ТОЛЬКО ОДНО вполне вероятное объяснение такому американскому "беспокойству и интересу" к этой теме : Возможно США задумали и спланировали для всего человечества что то очень опасное и нехорошее,но ПОСЛЕ реализации своих "редисочных" дел нехорошего человека --- стрелки сразу переведут на якобы инопланетян и будут с пеной у рта заверять всё человечество в том,что американцы тут совсем не в теме и не при делах....И вот ещё интересная пища для размышления по поводу вышесказанного : С какой именно целью в горах Норвегии построили огромный ПОДЗЕМНЫЙ(!!!..внимание) склад для семян разных культур со всего мира ???? Будет очень интересно узнать мнения форумчан "ВО" по этой теме...
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 10:03
        +2
        Будет очень интересно узнать мнения форумчан "ВО" по этой теме...

        Это обычная попытка отвлечь людей от проблем насущных, дать почву для демагогии.
        Безусловно, мы не одни во вселенной, возможно даже и в солнечной системе, как биологическая разумная форма жизни.
        А вот бюджет военный Америки вновь утверждённый 800 лярдов долларов, вот это реальность ! И более 700 военных баз по периметру нашей страны, вот это действительно, очень большая проблема. И ещё одна очень большая проблема в нашем "королевстве": "Где деньги ЗИН"..? smile
      2. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 10:05
        +1
        Цитата: Romanovski
        ПОСЛЕ реализации своих "редисочных" дел нехорошего человека --- стрелки сразу переведут на якобы инопланетян и будут с пеной у рта заверять всё человечество в том,что американцы тут совсем не в теме и не при делах....

        Сложно будет а инопланетян стрелки перевести, а вот заявить, что америка спасла мир от инопланетян пока все не в курсе нападения были, это да. Голливуд рулит.
        По поводу
        Цитата: Romanovski
        С какой именно целью в горах Норвегии построили огромный ПОДЗЕМНЫЙ(!!!..внимание) склад для семян разных культур со всего мира ????

        Тут все просто, это международная программа и даже не на атомную бойню рассчитанная (хотя и это тоже) , а на сохранение фонда. Еще Вавилов Николай Иванович боролся за создание такого фонда, его мечта сбылась. Дело в том, что пшеница которая дает урожай в Канаде например не даст урожая в другом регионе, в общем тут Вавилова надо почитать. Ну а Норвегию выбрали из за того , что там наиболее подходящие условия для создания хранилища.
  2. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 09:08
    +2


  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:08
    +2
    Я не знаю,что тут сказать..Видел душевнобольных,но комментировать их бред не берусьИнтересно,а амерзские летуны проходят предполетный тест на наркотики?
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 09:16
      +1
      это экс летун, занимается подработкой денег, что рассказывает на телевидении в конгрессе, на различных собраниях так называемых "уфологов" "офигительные истории за 1500", короче говоря бывший летчик вешает лапшу за бабки
    2. flSergius
      flSergius Сегодня, 09:50
      +2
      Можно сколько угодно не любить американцев, но не надо думать, что командование их ВВС позволит управлять самолётами за миллионы долларов больным людям.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Я не знаю,что тут сказать..Видел душевнобольных,но комментировать их бред не берусьИнтересно,а амерзские летуны проходят предполетный тест на наркотики?

      Воинствующие скептики не лучше воинствующих фанатиков, особенно в темах, в которых откровенно мало данных, и отсутствуют специалисты для какой либо однозначной оценки.
      Факты вещь упрямая, из тысяч свидетельств в год на планете, после отсева мусора, остаются 10-15 достоверных свидетельств АЯ, не имеющих рационального объяснения.
      Я в юности был фанатом НЛО, и как ни парадоксально, именно личный опыт наблюдения неопознанного феномена, превратил меня в хладнокровного аналитика в этом вопросе, с обостренным критическим мышлением. Я полгода перебирал все варианты тому что я видел, пытаясь понять где я мог обмануться.
      Именно этот опыт, заставляет меня скептически оценивать каждое отдельное свидетельство и безжалостно браковать все поддающееся рациональному объяснению.
      Подобное очень сильно меняет мировоззрение, одно дело слышать про НЛО, это оставляет свободу выбора "верить или не верить", и свободу менять свое мнение.
      Но достаточно один раз увидеть, понять что люди рядом с тобой видят то же самое (что это не глюк), убедиться что фотоаппаратура тоже это видит.... и это выпадает из области веры, становясь данностью. И даже будучи энтузиастом, к этому невозможно быть психологически готовым, это в прямом смысле рвет шаблон.
      Это как с изменой мужа\жены, между "подозревать" и "поймать на горячем" в койке - пропасть.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:09
    +5
    Они уже среди нас...проникли на все высшие посты в государствах нашей планеты smile.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:16
      +1
      Вы правы.Судя по поведению людей.От самого верха ,до самого низа.Наверху хотят истребить как можно больше представителей хомо сапиенс.А низы самоликвидируются сами...
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:11
    +1
    Ну да, именно сейчас им там не хватает обсуждения НЛО. Потрясающе.
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:12
    +8
    Замечено, что НЛО и разговоры об НЛО всегда появляются, когда надо отвлечь людей от других проблем. Не говорить же, право, о том, что президент - старый маразматик, с Китаем не получилось ни о чем договориться, вассалы впали в рецессию и т.д.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:18
      +2
      Ну ладно,это для их ушей.Но нам то это,зачем?
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 10:31
      0
      ну а че в сша цены поднялись работы нету ? по ютуберским блогером не видно что что то плохо стало в сша ) проста там на все выделяются деньги а вам кажется на это не стоит но все дело в мелочах ! сша если взяли бабло и в карман посадят там за баблом следят куда что где получают и за что на что тратят какой доход ) ну кроме тех кто у валасти типа бедона и то они в других странах нагибают и везут бабло в сша ))) ну либо я не прав и это наивность )
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:13
    0
    Хотят своему лохторату башку загрузить сказкой про инопланетян, старая мулька но работает на тупых амеров.
  8. Andrea
    Andrea Сегодня, 09:13
    +2
    Запутать хотят.Так как действуют штаты на планете Земля могут действовать только инопланетяне,которые не имеют понятия о земной морали. Поэтому,да! Контакт состоялся! Но,скорее всего,мы имеем дело с моральными уродами
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 10:13
      +1
      Почитал комменты и понял. Тут собрались одни инопланетяне! С чего бы так яростно противиться их присутствию? Хотите от себя подозрения отвести? На инопланетянах и гермошлем горит! wink laughing
  9. палестинец
    палестинец Сегодня, 09:13
    +1
    а можно где то купить билет в ангар 18...в зону 51 не пускают.. я бы нажал пару кнопок наугад в их корабле)))))))
  10. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:16
    +2
    Правительство США обладает обломками НЛО и, вероятно, останками инопланетян


    Не надо ляля, Байден ещё ползает
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:16
    +2
    В Соединённых Штатах на высоком уровне решили обсудить тему существования неопознанных летающих объектов (НЛО).
    Значит проблем в Сша выше крыши коль решили обратиться к проверенному методу отвлечения населения от тягостей жизни. Вспомните наши 90-е когда аналогичной информацией пестрели практически все СМИ, а не только "желтые".
    американский президент очень серьёзно относится к проблеме НЛО
    Теперь понятно с кем невидимым Байден постоянно общается - "они уже давно среди нас".
  12. МВГ
    МВГ Сегодня, 09:18
    +3
    Если кто удивлен, не удивляйтесь. В США разработаны несколько десятков мероприятий для различных апокалиптических сценариев, под них выделены бюджеты и материально-техническая база. Замечено, что как только в США становится критическим финансовое положение, там судорожно начинают обсуждать один из сценариев. Это что? Правильно, кормление от бюджета при неблагоприятном финансовом положении. Тема с летающими тарелками появилась как раз на фоне финансового кризиса США 50х годов 20го века, потом опять - в 80х, теперь вот снова. Просто регулярный источник бабла очередной раз подсох.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 10:16
      0
      явно пилоты наблюдают по всему миру нло это разумные или дроные объекты )
  13. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 09:30
    +3
    Ну не знаю, я видел НЛО, причем был не один а весь поселок наблюдал
    Огромный треугольник висел днем, причем довольно долго
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: Читателль 2013
      Ну не знаю, я видел НЛО, причем был не один а весь поселок наблюдал
      Огромный треугольник висел днем, причем довольно долго

      Видеть нло и сбить нло инопланетян это две большие разницы, очень большие разницы. Вы могли видеть что угодно, от массовой галлюцинации, до атмосферного явления и реального обьекта, но вы же не пытаетесь доказать что вон тот кусок камня это обломок нло? А вот в сша этим занимаются постоянно и на профессиональной основе.
      Как-то, на уровне профессиональных учёных и фанатиков освоения космоса, проводилось гипотетический анализ возможностей условных инопланетян для посещения земли. Так вот, даже гипотетически человечество не обладает оружием способным повредить летательный аппарат, способный преодолевать межзвёздное пространство. winked
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 10:18
        +1
        Цитата: Хорон
        человечество не обладает оружием способным повредить летательный аппарат, способный преодолевать межзвёздное пространство.

        не факт что не может да и матки то не буду в ходить в атмосферу хотя кто знает этих инопланетян ))
    2. -sa-
      -sa- Сегодня, 10:12
      +1
      Тоже видел.только в форме ,,сигары,, или той самой ,,тик-так,, блестящее,металлическое
  14. Lord_Raven
    Lord_Raven Сегодня, 09:30
    +2
    Над землей фигня летала
    Неизвестного металла
    Много стало в наши дни
    Неопознанной фигни
    (с) Евгений Лукин
  15. Комментарий был удален.
  16. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 09:35
    +1
    Дорогая передача!
    Во субботу, чуть не плача,
    Вся Канатчикова дача
    К телевизору рвалась.
    Вместо чтоб поесть, помыться,
    Там это, уколоться и забыться,
    Вся безумная больница
    У экранов собралась.

    Говорил, ломая руки,
    Краснобай и баламут
    Про бессилие науки
    Перед тайною Бермуд.
    Все мозги разбил на части,
    Все извилины заплёл —
    И канатчиковы власти
    Колют нам второй укол.

    Уважаемый редактор!
    Может, лучше — про реактор?
    Там, про любимый лунный трактор?
    Ведь нельзя же! — год подряд
    То тарелками пугают —
    Дескать, подлые, летают,
    То у вас собаки лают,
    То руины говорят!

    Мы кое в чём поднаторели:
    Мы тарелки бьём весь год —
    Мы на них уже собаку съели,
    Если повар нам не врёт.
    А медикаментов груды
    Мы — в унитаз, кто не .
    Это жизнь! И вдруг — Бермуды!
    Вот те раз! Нельзя же так!

    Мы не сделали скандала —
    Нам вождя недоставало:
    Настоящих буйных мало —
    Вот и нету вожаков.
    Но на происки и бредни
    Сети есть у нас и бредни —
    И не испортят нам обедни
    Злые происки врагов!

    Это их худые черти
    Мутят воду во пруду,
    Это всё придумал Черчилль
    В восемнадцатом году!
    Мы про взрывы, про пожары
    Сочинили ноту ТАСС...
    Но примчались санитары
    И зафиксировали нас.

    Тех, кто был особо боек,
    Прикрутили к спинкам коек —
    Бился в пене параноик,
    Как ведьмак на шабаше:
    "Развяжите полотенцы,
    Иноверы, изуверцы, —
    Нам бермуторно на сердце
    И бермудно на душе!"

    Сорок душ посменно воют,
    Раскалились добела —
    Во как сильно беспокоят
    Треугольные дела!
    Все почти с ума свихнулись —
    Даже кто безумен был,
    И тогда главврач Маргулис
    Телевизор запретил.

    Вон он, змей, в окне маячит —
    За спиною штепсель прячет,
    Подал знак кому-то — значит
    Фельдшер вырвет провода.
    И что ж, нам осталось уколоться,
    И упасть на дно колодца,
    И там пропасть, на дне колодца,
    Как в Бермудах, навсегда.

    Ну а завтра спросят дети,
    Навещая нас с утра:
    "Папы, что сказали эти
    Кандидаты в доктора?"
    Мы откроем нашим чадам
    Правду — им не всё равно,
    Мы скажем: "Удивительное рядом,
    Но оно запрещено!"

    Вон дантист-надомник Рудик —
    У его приёмник "грюндиг",
    Он его ночами крутит —
    Ловит, контра, ФРГ.
    Он там был купцом по шмуткам
    И подвинулся рассудком —
    И к нам попал в волненье жутком
    И с номерочком на ноге.

    Он прибежал, взволнован крайне,
    И сообщеньем нас потряс,
    Будто наш научный лайнер
    В треугольнике погряз:
    Сгинул, топливо истратив,
    Прям распался на куски,
    И двух безумных наших братьев
    Подобрали рыбаки.

    Те, кто выжил в катаклизме,
    Пребывают в пессимизме,
    Их вчера в стеклянной призме
    К нам в больницу привезли,
    И один из них, механик,
    Рассказал, сбежав от нянек,
    Что Бермудский многогранник —
    Незакрытый пуп Земли.

    "Что там было? Как ты спасся?" —
    Каждый лез и приставал,
    Но механик только трясся
    И чинарики стрелял.
    Он то плакал, то смеялся,
    То щетинился как ёж —
    Он над нами издевался...
    Ну сумасшедший — что возьмёшь!

    Взвился бывший алкоголик —
    Матерщинник и крамольник:
    "Надо выпить треугольник!
    На троих его! Даёшь!"
    Разошёлся — так и сыпет:
    "Треугольник будет выпит!
    Будь он параллелепипед,
    Будь он круг, едрена вошь!"

    Больно бьют по нашим душам
    "Голоса" за тыщи миль.
    Мы зря Америку не глушим,
    Ой, зря не давим Израиль:
    Всей своей враждебной сутью
    Подрывают и вредят —
    Кормят, поят нас бермутью
    Про таинственный квадрат!

    Лектора из передачи
    (Те, кто так или иначе
    Говорят про неудачи
    И нервируют народ),
    Нас берите, обречённых, —
    Треугольник вас, учёных,
    Превратит в умалишённых,
    Ну а нас — наоборот.

    Пусть безумная идея —
    Вы не рубайте сгоряча.
    Вызывайте нас скорее
    Через гада главврача!
    С уваженьем... Дата. Подпись.
    Отвечайте нам, а то,
    Если вы не отзовётесь,
    Мы напишем... в "Спортлото"!
  17. faiver
    faiver Сегодня, 09:40
    +2
    а где показания агентов Малдера и Скали? Истина где-то рядом bully
  18. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:14
    +1
    да они уже среди нас наблюдают живут )))
  19. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:24
    +1
    Есть два очень четких видео с оптических прицелов самолет F-18 , где они продолжительное время "сопровождают в прицеле" небольшие (2-3 м длиной ) летящие об'ьекты в форме "мяча для регби", продолговатые. Есть полная телеметрия: скорость, размеры, высота над морем, углы, время, дата. Одновременно эти об'ьекты сек радар крейсера Тикондерога. Их видели и оптически (глазами) офицеры крейсера. Три вида индикации.
    После этих видео и начались разборки и шум в Конгрессе.
  20. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 11:03
    +1
    Я уж подумал было, что Риттеру больше не наливать, а оказывается в Штатах существует ещё один бывший разведчик