Бывший американский разведчик: Правительство США обладает обломками НЛО и, вероятно, останками инопланетян

Это тёмно-серые или черные кубы внутри прозрачной сферы, которые летают со скоростью 0 Маха, т.е. когда скорость полета равна нулю относительно определенных точек - как скорость предмета относительно течения реки. Потом вдруг с нулевой скорости они тут же разгонялись до 1-2М за долю секунды, причём двигаться могли очень просто, даже против ураганного ветра

В Соединённых Штатах на высоком уровне решили обсудить тему существования неопознанных летающих объектов (НЛО). По этому вопросу даже прошли специальные слушания в американском Конгрессе.Конгрессмены внимательно выслушали бывшего сотрудника разведки Дэвида Граша и двух бывших военных лётчиков, по словам которых им приходилось сталкиваться со странными объектами. Члены Конгресса США также задали им ряд интересующих их вопросов.По словам Граша, американское правительство обладает обломками НЛО и, вероятно, останками самих инопланетян. Вдаваться в подробности Граш не стал, ссылаясь на секретность информации. Однако он отметил, что власти намеренно скрывают всю подобную информацию.Бывший летчик-истребитель США Райан Грейвз, отвечая на вопросы конгрессменов, описал НЛО следующими общими признаками:По его словам, многие НЛО, с которыми встречались американские лётчики, напоминали форму конфеты "Тик-Так" - гладкие, белые или блестящие.По словам представителя Белого дома Джона Кирби, американский президент очень серьёзно относится к проблеме НЛО и дал указание Пентагону создать специальное управление, которое должно заниматься исследованием аномальных явлений.