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Командование «Юг» ВСУ заявляет о нанесении удара ракетами «Калибр» по одному из портов Одесской области

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Командование «Юг» ВСУ заявляет о нанесении удара ракетами «Калибр» по одному из портов Одесской области

«Сбив» четыре гиперзвуковых ракеты «Кинжал» над Хмельницкой областью, украинская ПВО почему-то не совладала с крылатыми ракетами «Калибр», которая ударила по объекту в Одесской области. Напомним, что заявление о том, что якобы четыре «Кинжала» были сбиты, сделал замглавы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Причём в ГШ ВСУ ничего подобного не заявляли.


В ночное время суток, по словам пресс-службы украинского оперативного командования «Юг», ракета «Калибр» поразила инфраструктуру одного из портов в Одесской области.

Из заявления представителей украинского оперативного командования:

Ракеты «Калибр» были выпущены с борта подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение.

Далее заявлено, что «Калибры» разрушили «одно из административных зданий порта» и «повредили производственное оборудование грузового терминала».

Если проанализировать заявления украинской стороны, то можно прийти к следующему выводу: расчёты ПВО в их риторике «сбивают почти все ракеты» и не сбивают исключительно те ракеты, которыми наносятся удары по портам. Налицо очевидная нестыковка в представлении информации с явной целью обвинить Россию в «нанесении ударов по инфраструктуре, обслуживающей зерновую сделку». Хотя администрация Байдена в любом случае не обещала Украине помогать в вопросе вывоза зерна морем. Накануне Джон Кирби заявил, что США проводят консультации с ЕС по вопросам вывоза украинской сельхозпродукции наземным транспортом. Эти слова вызвали негативную реакцию в Киеве.
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:40
    0
    Командование «Юг» ВСУ заявляет о нанесении удара ракетами «Калибр» по одному из портов Одесской области
    Не спешите ябидничать, скоро еще прилетит, так уж сразу и озвучите, чтобы 2 раза варежку не разевать.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:56
      +2
      якобы четыре «Кинжала» были сбиты
      "Пиши больше, а что их жалеть, басурманов" ! wink
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:01
        +1
        Вся портовая инфраструктура Украины должна быть уничтожена. Чтобы ни одного портового крана рабочим не осталось.
        Очевидно, что вооружение на Украину поставлялось морем в том числе.
        Нельзя пропустить в Одессу ни одной шаланды, какие бы Кости их не приводили.
        В воскресенье день ВМФ!!! good drinks soldier
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:44
    +4
    Почему только по одному из портов? Надо все порты приводить в состояние груды бетона, металлолома и мусора. Чтобы у некоторых деятелей не было соблазна вернутся к зерновой сделке.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:55
      -6
      Получается что руководство не планирует идти на Одессу? Какой смысл тратить ракеты на неработающий порт? Опять же территория порта как правило огромная ,и куда прилетают ракеты? Терминал для аммиако провода разгромили?
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:13
      0
      В порту Одессы с 20 мая этого года застрял контейнеровоз из Гонконга "Josef Schulte"...хотя согласно графика, д.б. разгрузиться за сутки. Что-то помешало уйти ему за время действия зерновой сделки...Смотрю данную информацию по сайту морского трафика. Но вопрос у меня в другом: Зерновая сделка позволяла официально заходить в порты Украины любым гражданским судам или только зерновозам после досмотра? Что привёз в контейнерах этот "китаец" в Одессу, заказы с Алиэкспресса для граждан Украины? А сколько других судов, вовсе не зерновозов, могли заходить туда и мы все это спокойно допускали целый год? Интересно воюем... "Умом Россию не понять..."
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:53
    +2
    ракета «Калибр» поразила инфраструктуру одного из портов в Одесской области.
    А "ракеты поразили" звучало бы более весомее и ущерб естественно был бы больше. При систематических интенсивных ударах по портам, Украине вообще придется забыть о такой логистической инфраструктуре.
  5. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 08:56
    +6
    Как только мы закончим уничтожение всех морских портов Украины и подъездных ж/д путей к ним, нам следует заявить на весь мир, что мы не против, что бы Украина отгружала своё зерно через морские терминалы.
    С врагом общаясь, надо учиться преподносить информацию на его же языке.
  6. V.B.
    V.B. Сегодня, 09:23
    -1
    В телеграмм- канале Мардана провелся опрос, на тему, будут-ли наноситься удары по центрам принятия решений и мостам? "Добрые русские люди не поверили в то, что сегодня ракеты прилетят в Банковую. 84% проголосовавших полагают этот сценарий - фантастическим. И они снова не ошиблись". Смех, да и только, вызывают эти удары, напоминающие, есть такая фраза, "на отстань" (словечко есть покруче). И по телеку с утра объявили о взятии опорника. Скоро о сторожке лесника объявлять будут и салюты делать. Не умаляю героизм солдат и офицеров на передке. ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ! Но эта компашка в Кремле и на Фрунзенской и Знаменке. Бумага этих слов не выдерживает.