Ракеты «Калибр» были выпущены с борта подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение.

«Сбив» четыре гиперзвуковых ракеты «Кинжал» над Хмельницкой областью, украинская ПВО почему-то не совладала с крылатыми ракетами «Калибр», которая ударила по объекту в Одесской области. Напомним, что заявление о том, что якобы четыре «Кинжала» были сбиты, сделал замглавы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Причём в ГШ ВСУ ничего подобного не заявляли.В ночное время суток, по словам пресс-службы украинского оперативного командования «Юг», ракета «Калибр» поразила инфраструктуру одного из портов в Одесской области.Из заявления представителей украинского оперативного командования:Далее заявлено, что «Калибры» разрушили «одно из административных зданий порта» и «повредили производственное оборудование грузового терминала».Если проанализировать заявления украинской стороны, то можно прийти к следующему выводу: расчёты ПВО в их риторике «сбивают почти все ракеты» и не сбивают исключительно те ракеты, которыми наносятся удары по портам. Налицо очевидная нестыковка в представлении информации с явной целью обвинить Россию в «нанесении ударов по инфраструктуре, обслуживающей зерновую сделку». Хотя администрация Байдена в любом случае не обещала Украине помогать в вопросе вывоза зерна морем. Накануне Джон Кирби заявил, что США проводят консультации с ЕС по вопросам вывоза украинской сельхозпродукции наземным транспортом. Эти слова вызвали негативную реакцию в Киеве.