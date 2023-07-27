Военкоры: Украинским формированиям удалось продвинуться северо-восточнее Работино, ВС РФ отражают атаки противника

ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов по состоянию на утро 27 июля.
Украинским формированиям удалось продвинуться северо-восточнее Работино, но наши бойцы держат оборону на севере и востоке населенного пункта. Кроме того, ВС РФ продолжают обстреливать места размещения сил и средств противника в Каменском, Добковом, Степном и ряде других населенных пунктов на Запорожском направлении.
На Угледарском участке Южно-Донецкого направления боевикам ВСУ удалось закрепиться в Старомайорском, после чего они перешли к обстрелам позиций ВС РФ в южной части населенного пункта, также противник продвигается к Урожайному. Артиллерия и авиация ВС РФ наносят удары по скоплениям боевиков ВСУ в прилегающих населенных пунктах. Украинские боевики обстреливают Приютное.
Еще одно важное направление – Артемовское. Здесь и российские, и украинские войска продолжают попытки атак позиций друг друга в районах Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки, Берховки, Железнянского. Наша артиллерия продолжает регулярные обстрелы позиций ВСУ в Часовом Яре, Ивановском, Предтечино, Орехово-Васильевке, Богдановке, Спорном и других населенных пунктах.
В Серебрянском лесном массиве украинские формирования удерживают позиции, хотя ВС РФ осуществляют мощные атаки со стороны Дибровы. Линия фронта, как сообщают военкоры, относительно выровнялась. Село Надия (Надежда) сейчас находится в «серой зоне», подвергаясь обстрелам и ВСУ, и ВС РФ.