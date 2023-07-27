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Военкоры: Украинским формированиям удалось продвинуться северо-восточнее Работино, ВС РФ отражают атаки противника

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Военкоры: Украинским формированиям удалось продвинуться северо-восточнее Работино, ВС РФ отражают атаки противника

ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов по состоянию на утро 27 июля.


Украинским формированиям удалось продвинуться северо-восточнее Работино, но наши бойцы держат оборону на севере и востоке населенного пункта. Кроме того, ВС РФ продолжают обстреливать места размещения сил и средств противника в Каменском, Добковом, Степном и ряде других населенных пунктов на Запорожском направлении.

На Угледарском участке Южно-Донецкого направления боевикам ВСУ удалось закрепиться в Старомайорском, после чего они перешли к обстрелам позиций ВС РФ в южной части населенного пункта, также противник продвигается к Урожайному. Артиллерия и авиация ВС РФ наносят удары по скоплениям боевиков ВСУ в прилегающих населенных пунктах. Украинские боевики обстреливают Приютное.


Еще одно важное направление – Артемовское. Здесь и российские, и украинские войска продолжают попытки атак позиций друг друга в районах Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки, Берховки, Железнянского. Наша артиллерия продолжает регулярные обстрелы позиций ВСУ в Часовом Яре, Ивановском, Предтечино, Орехово-Васильевке, Богдановке, Спорном и других населенных пунктах.

В Серебрянском лесном массиве украинские формирования удерживают позиции, хотя ВС РФ осуществляют мощные атаки со стороны Дибровы. Линия фронта, как сообщают военкоры, относительно выровнялась. Село Надия (Надежда) сейчас находится в «серой зоне», подвергаясь обстрелам и ВСУ, и ВС РФ.
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28 комментариев
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  1. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:44
    +4
    Украинским формированиям удалось продвинуться северо-восточнее Работино, ВС РФ отражают атаки противника

    "Гениально" написано! Только надо всё же определиться, толи укропы продвинулись, толи их всё же отразили. fool
    Правильней будет звучать: "на большинстве направлений вс рф удаётся отражать атаки всу, на участке в направлении работино всу удалось продвинутся в северо-восточном направлении."
    А то получается что всё нормально, ан-нет от нормы уже далеко.
    1. Rt Rt
      Rt Rt Сегодня, 08:48
      0
      Отражают не значит отразили, так что процесс идёт :)
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 08:58
        +7
        Цитата: Rt Rt
        Отражают не значит отразили, так что процесс идёт :)

        Отражают это значит линия фронта не меняется, а противник откатывается на свои старые позиции. Если линия фронта всё же сместилась, значит отражение не удалось. Не надо считать посетителей сайта за умственно-отсталых потребителей низкопробной пропаганды.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:57
      +1
      Вчера вечером статья,где докладывалось о саммой массовой(и отбитой)атаке всук.Где карта,Зин?Вот как тут верить на слово..Не джентельмены,чай?
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 09:03
        0
        и в той же статье, люди написали, что еще вчера удалось потеснить наших, чтобы вытащить подбитую технику на ремонт.
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 09:12
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Вчера вечером статья,где докладывалось о саммой массовой(и отбитой)атаке всук.Где карта,Зин?Вот как тут верить на слово..Не джентельмены,чай?

        Зато можно любую "лапшу" вешать на уши, мол если кому надо, сам будет пытаться анализ делать.
        Когда кто-то обвиняет других во лжи, то сам он тогда должен демонстрировать эталон правдивости, а у нас с этим как-то не получается, всё какая-то секта хитрых планов выходит. request
    3. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 09:43
      +2
      Цитата: Хорон
      "Гениально" написано!

      Украинским формированиям удалось продвинуться северо-восточнее Работино, но наши бойцы держат оборону на севере и востоке населенного пункта.

      Ещё более гениально!
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 10:47
        0
        Здесь к формулировке претензий нет никаких. Написано, что ВСУ продвинулись северо-восточнее Работино (т.е. обходят, охватывают, окружают), а наши держат оборону на севере и востоке самого населенного пункта.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:48
    +1
    Города не по разу переходили из рук в руки за месяц во время ВОВ, а тут пара сел. Взять хутор и положить бригаду с техникой - наверное тактический успех, а вот в стратегическом плане вопрос, на сколько 17 -20 бригад хватит, на 20 хуторов первой линии обороны?
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 09:01
      -2
      Ну так то же самое и про Бахмут сказать можно. Город взяли, а что это дало в глобальной перспективе? Противник продвинулся и это факт.
  3. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 08:59
    0
    А толку? Они меняют сотни метров на тысячи захысникыв. Не добиваясь в стратегическом плане ничего.
    Улыбаемся и машем. Я вот даже боялся, что укропы в глухую оборону уйдут. А раз попёрли - всё гут. Больше выбьем сейчас - легче станет освобождать Харьков и Одессу, с непременным выходом к ДМР.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 09:04
      -9
      Слушайте, те кто пишет про освобождение Харькова и Одессы, вы там сколько еще в маня мирке призивать будете? Или у вас просто работа такая красивые сказки рассказывать?
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 09:16
        -3
        Ну это не маня мирок, просто людям некоторым так привычно, ну как у дедов было, фронты, вперёд на запад и всё такое.
    2. esl462
      esl462 Сегодня, 09:33
      +4
      Вы действительно думаете, что гибнут только украинцы? Даже если предположить(что весьма сомнительно), что потери наших 1 к 5,тоже цифра не малая.
    3. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 09:35
      0
      Улыбаемся и машем

      Это нормально? А ничего, что у укры могут себе позволить любые потери, а у нас боевых частей с гулькин нос? Кому махать? Наши бойцы сейчас с потерями выигрывают время. это понятно. Но для кого и чего? Для вас, улыбчивых и машущих?
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 11:08
        +1
        Цитата: Aлеkc
        укры могут себе позволить любые потери
        Любые потери при фактическом населении меньше тридцати миллионов? Ну-ну. Или вы думаете, что укровоины делением размножаются?
  4. мазута
    мазута Сегодня, 09:02
    +4
    Продавливают постепенно.76 км расстояние от Работино до Мелитополя.Парням сдерживающим натиск солдатской удачи,успеха.Вы -Герои!
  5. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 09:12
    -6
    Свиноеды меняют тактику наступа. Ротация НАШИХ производится? Насыщение НАШИХ войск теплаками идет? Мне не попадается эта инфа про НАШИХ. Эшелонирование и СТРОИТЕЛЬСТВО оборонительных рубежей СЛЕДУЮЩИХ линий обороны происходит?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:28
      +3
      вам все надо знать? где оборона строится? сколько снарядов подвезли? голову надо включать перед тем как глупые вопросы задавать
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:52
      0
      На самом деле инфа была. Генерал Попов, командующий 58 армией, которого как раз сняли за то, что он поднял вопрос об отсутствии ротации наших частей (некоторые воюют с самого начала СВО) и отсутствии восполнения потерь (которых по бумагам просто нет). Речь шла как раз о Запорожском фронте.
  6. kriten
    kriten Сегодня, 09:24
    -2
    Раз кроме лобовых атак ГШ организовать ничего не способен, так может начать массово применять оружие помощнее: пора выжигать фашистскую нечисть солнцепеками, ковровыми бомбардировками?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:29
      +1
      еще один с пустой головой!!!! какие ковровые бомбардировки? во сне?
  7. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 09:34
    +2
    Сейчас уже даже нет смысла читать новости с фронта. Там он практически застыл, идёт серьёзная бойня и большие потери с обеих сторон. Каждая сторона свои замалчивает, преувеличивая при этом потери врага. Но в общей сложности глобального не происходит. Но что то готовится укровойском в ближайшее время, и это что то очень опасное.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:55
      -1
      Вот только Времевского выступа уже нет, ВСУ его срезали. Через неделю проснетесь, окажется, что ВСУ заняли еще что то. Просто по факту, без всяких новостей.
  8. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 09:36
    -1
    Цитата: Nesvoy
    Слушайте, те кто пишет про освобождение Харькова и Одессы, вы там сколько еще в маня мирке призивать будете? Или у вас просто работа такая красивые сказки рассказывать?

    Приходи, когда хотя бы Харьков от фашистов освободим. Поговорим тогда о маня-мирке. Хинт: маней будешь ты.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 09:55
      0
      Там Авдеевку под Донецком взять не можем, какой Харьков? Вы ли лично освобождать будите, или останитесь на своем боевом диване?
  9. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 10:23
    0
    Цитата: Nesvoy
    Там Авдеевку под Донецком взять не можем, какой Харьков? Вы ли лично освобождать будите, или останитесь на своем боевом диване?

    Если придётся, то и я. Мне на днях повестка пришла. И я не убегу.
    А насчёт Авдеевки - мы её уже более чем наполовину окружили.
    1. Комментарий был удален.
  10. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:52
    +2
    Краткое содержание статьи, без "шелухи:
    Вчерашнее наступление ВСУ закончилось частичным успехом.
    Захвачено несколько опорников на линии обороны около Старомайорска и Работино.
    Украинцы понесли значительные потери в технике.