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Министр обороны США заявил о наличии «нескольких вариантов» у ВСУ после начала нового этапа контрнаступления на Запорожском направлении

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Министр обороны США заявил о наличии «нескольких вариантов» у ВСУ после начала нового этапа контрнаступления на Запорожском направлении

В настоящее время ВСУ якобы сохраняют личный состав и военную технику даже при преодолении минных полей на Запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, который выступил на пресс-конференции во время визита в Папуа-Новую Гвинею.


Как отметил глава Пентагона, у ВСУ есть «несколько вариантов» после начала нового этапа контрнаступления. В США, отметил Остин, ожидают, что украинские войска «продолжат давление» на Запорожском направлении.

Но последние события на фронте Остин комментировал довольно осторожно. Ясно, что американские военные опасаются попасть впросак со своими комментариями по поводу боевых действий. Ведь разрекламированное летнее контрнаступление практически ничем не завершилось до сих пор, хотя продолжается уже без малого два месяца.

Ранее ряд западных изданий сообщил, что украинское командование перебрасывает на передовую обученные резервы. Ранее Киев предпочитал резервы не тратить, но в НАТО настаивали, чтобы в бой были брошены все имеющиеся у ВСУ свободные бригады.

Пока не очень понятно, наносится ли главный удар сейчас или он будет нанесен в ближайшие дни. Очевидно, что в течение недели все прояснится. Но пока ВСУ продолжают нести большие потери, хотя им и удалось закрепиться на нескольких участках у села Работино. В процессе контрнаступления уничтожается и значительное количество переданной западными странами военной техники.
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30 комментариев
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  1. flSergius
    flSergius Сегодня, 09:25
    +4
    Вариантов как минимум два: за левую щёку или за правую wink
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:35
      +4
      Началась основная фаза контрнаступа ????? Как говорит знакомый электрик любая фаза переходит в ноль smile
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:49
        +1
        Цитата: Silver99
        Началась основная фаза контрнаступа ????? Как говорит знакомый электрик любая фаза переходит в ноль

        Тяжёлая ситуация на стыке Запорожья и ДНР: угроза потери Старомайорского и Урожайного, враг наступает. "Обстановка осложнилась - противник решил активизироваться. На Старомайорском и Урожайном парням сейчас непросто - отбивают интенсивные атаки. На нашем участке за сутки одна потеря", - сегодня сообщили бойцы донецкого батальона "Восток".
        "На Старомайорском ситуация очень сложная. Есть вероятность того, что противник возьмёт населённый пункт под контроль... Что же, придётся в очередной раз выбивать", - позже написали они же. Враг здесь бросил значительные силы на прорыв нашей обороны, заваливая район тоннами снарядов.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:36
      +1
      Министр обороны США забыл упомянуть ещё один вариант: Гитлер - капут, капитулирен.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 09:52
      +2
      Цитата: flSergius
      Вариантов как минимум два

      ну тогда три feel
      1. Комментарий был удален.
    4. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 10:36
      0
      !!!! Турция поставит Польше оружие, которое может попасть на Украину
      Турецкий производитель стрелкового оружия компания Özyurt Arms Industry подписала с Польшей контракт на $170 млн.
      Можно с большой уверенностью утверждать, что как минимум часть этого оружия попадет на Украину.
      Интересно, что сообщение о поставках оружия Польше совпало с информацией о дефиците стрелкового оружия у ВСУ.
  2. gmss
    gmss Сегодня, 09:26
    +3
    Афанасий, а ты не знаешь что там в оон по поводу гондураса решили?

    Негр приехал в попуа новую гвинею и рассказывает про всу и запорожское направление
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:54
      +1
      Цитата: gmss
      Негр приехал в попуа новую гвинею и рассказывает про всу и запорожское направление

      Но в Африке никто не знает про запорожское направление, но и про саму Украину.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:26
    +1
    А правда, это "решающий контрнаступ" или опять, зелебобики просто выходили... на разведку, как они говорят, теперь.???
  4. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:28
    +2
    Раз ВСУ бросили в бой последний резерв, то здесь либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Видать сроки поджимают, а ощутимые результаты нужны.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:56
      +2
      Цитата: Glock-17
      Раз ВСУ бросили в бой последний резерв, то здесь либо грудь в крестах, либо голова в кустах.

      "Грудь в крестах" сомнительно, а вот кресты по всей Украине появятся уж точно. Только на погостах.
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 09:29
    +3
    А жители Папуа Новой Гвинеи знают вообще где находится Украина? По-моему им розово-фиолетово...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:02
      +1
      Цитата: Игорь Борисов_2
      А жители Папуа Новой Гвинеи знают вообще где находится Украина? По-моему им розово-фиолетово...

      Даже в России, сейчас не каждый школьник знает, где находится Папуа Новой Гвинеи. Большинство думают в Африке, раз Гвинея, то Африка.
      А в Папуа Новой Гвинеи не знают, где Австралия находится, но это я по своему опыту знаю.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:45
      +1
      Цитата: Игорь Борисов_2
      А жители Папуа Новой Гвинеи знают вообще где находится Украина? По-моему им розово-фиолетово...

      Но столица порт Морсби - красавица, даже в Европе такие не везде и главное, там всегда, только лето, с одной температурой, я просто балдел от неё.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:30
    +2
    министр обороны США Ллойд Остин: В настоящее время ВСУ сохраняют личный состав и военную технику даже при преодолении минных полей
    Сохраняют? Только за вчерашний день более 30 ед бронированной техники (включая танки) и около 250 чел. л/с на Запорожском направлении. Возможно в Папуа-Новой Гвинеи и поверят в тот бред, который постоянно несет Остин. Он с начала СВО уже несколько раз "победил Россию" и нарисовал радужные перспективы для ВСУ. А с начала т.н. украинского "контрнаступления" несет откровенный бред, который наверное черпает от Резникова и украинских СМИ. И это министр обороны Сша и четырехзвездочный генерал.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: rotmistr60
      несет откровенный бред, который наверное черпает от Резникова и украинских СМИ. И это министр обороны Сша и четырехзвездочный генерал.

      Сколько бы звезд он не мел, он все одно выходец рожденный от нигерийских предков, генетика она свое помнит.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:25
      0
      Цитата: rotmistr60
      Возможно в Папуа-Новой Гвинеи и поверят в тот бред, который постоянно несет Остин.

      Ну поверят, но там больше белых, чем местных, которых не видно.
  7. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:30
    +1
    В настоящее время ВСУ якобы сохраняют личный состав и военную технику
    Наши сообщают, что треть уже уничтожена...
  8. HAM
    HAM Сегодня, 09:43
    +3
    Дожились: Фантомас убеждает попуасов в непобедимости кохлов....остальных,похоже, уже убедил....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:35
      +2
      Цитата: HAM
      Дожились: Фантомас убеждает попуасов в непобедимости кохлов....остальных,похоже, уже убедил....

      Скоро в Антарктиду поедет, пингвинов убеждать, о непобедимости незалежных.
  9. Snay
    Snay Сегодня, 09:47
    +2
    Всегда удивляло наличие этого ниггерас тупым лицом во главе пентагона. Кто в теме- его и-за цвета кожи назначили иль сам чего-то реально добился?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:37
      +1
      Цитата: Snay
      Всегда удивляло наличие этого ниггерас тупым лицом во главе пентагона.

      "Толерантность", белые думают и работают, а черные по телевизору выступают о победах ВФУ.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:48
      +1
      Цитата: Snay
      Всегда удивляло наличие этого ниггерас тупым лицом во главе пентагона.

      Руководитель, должен быть тупым и чёрным, и у них и у других.
  10. Havoc
    Havoc Сегодня, 09:52
    -2
    Опять не до оценка врага, бросая в бой не подготовленные части, ВСУ прощупывает нашу оборону, составляя карту минных полей и скрытые позиции нашей обороны. Способ иезуитский, но действенный. Так же идёт массовое разминирование подходов, то что мы видим это разведка боем, а вот когда пойдут основные силы, обученные и подготовленные, будет видно на сколько крепка наша оборона. Уничтоженная техника ? Так им дадут ещё, озвученные поставки это только верхушка айсберга, без сомнения там поставлено намного больше.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:08
      +1
      Уничтоженная техника ? Так им дадут ещё

      Техника и другие ресурсы не появляются по мановению волшебной палочки. Их надо найти, подготовить и передать, в противном случае придётся в какой-то период сворачивать деятельность или продолжать уже без необходимой техники и ресурсов.
      озвученные поставки это только верхушка айсберга, без сомнения там поставлено намного больше.

      Естественно, да у укропов и после ремонта и восстановления ещё старой техники много, но это не значит что потеря техники и ресурсов для них не критична.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:50
        0
        Цитата: Хорон
        Техника и другие ресурсы не появляются по мановению волшебной палочки.

        Но всё равно поставят, война НАТО, а не Украины. Ресурс огромен.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:08
      +2
      основные силы давно участвуют в наступлении, бредли и леопарды никто ТРО не давал а они участвуют
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:51
        +1
        Цитата: Nastia Makarova
        основные силы давно участвуют в наступлении, бредли и леопарды никто ТРО не давал а они участвуют

        Если мало, запад ещё добавит, но все хотят "срубить бабло".
  11. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 09:55
    0
    даже при преодолении минных полей на Запорожском направлении


    Как отметил глава Пентагона, у ВСУ есть «несколько вариантов» после начала нового этапа контрнаступления.


    Если без шуток, то стоит обратить внимание на эти два пассажа.
    Как-то собираются видимо преодолевать минные поля. Свежие дымы из Германии завезли. Какие-то средства разминирования наготовили. Что-то придумали со всем этим делать. ..... В связи с этим, на первый план после этого выходит обнаружение и подавление артиллерии -кто кого перестреляет до того как вперед пойдет пехота и бронетехника. Вот такие вот дела.

    О "Нескольких вариантах" речь видимо об приоритетах участков наступа южного направления.
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 10:08
      0
      кто кого перестреляет

      Как-то не учитывается фактор наличия большого перевеса авиации, планирующих ФАБ, ТОС и баррБПЛА. Сейчас - пока да, чисто ствольная и реактивная артиллерия, но практически уверен, что когда хохли попрут по-настоящему, то наши увеличат огневое воздействие в разы́. Сейчас-то зачем рисоваться? Да, и кассетных тех самых у нас тоже полно!