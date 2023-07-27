Министр обороны США заявил о наличии «нескольких вариантов» у ВСУ после начала нового этапа контрнаступления на Запорожском направлении

В настоящее время ВСУ якобы сохраняют личный состав и военную технику даже при преодолении минных полей на Запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, который выступил на пресс-конференции во время визита в Папуа-Новую Гвинею.Как отметил глава Пентагона, у ВСУ есть «несколько вариантов» после начала нового этапа контрнаступления. В США, отметил Остин, ожидают, что украинские войска «продолжат давление» на Запорожском направлении.Но последние события на фронте Остин комментировал довольно осторожно. Ясно, что американские военные опасаются попасть впросак со своими комментариями по поводу боевых действий. Ведь разрекламированное летнее контрнаступление практически ничем не завершилось до сих пор, хотя продолжается уже без малого два месяца.Ранее ряд западных изданий сообщил, что украинское командование перебрасывает на передовую обученные резервы. Ранее Киев предпочитал резервы не тратить, но в НАТО настаивали, чтобы в бой были брошены все имеющиеся у ВСУ свободные бригады.Пока не очень понятно, наносится ли главный удар сейчас или он будет нанесен в ближайшие дни. Очевидно, что в течение недели все прояснится. Но пока ВСУ продолжают нести большие потери, хотя им и удалось закрепиться на нескольких участках у села Работино. В процессе контрнаступления уничтожается и значительное количество переданной западными странами военной техники.