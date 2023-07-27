Экипаж разбившегося самолёта F-15 ВВС Саудовской Аравии погиб

26 июля, в 14:28 самолёт F-15SA потерпел крушение во время выполнения своей тренировочной миссии на полигоне авиабазы им. короля Халеда в окрестностях города Хамис-Мушайт. Члены экипажа, находившиеся на борту самолёта, погибли

Истребитель F-15 Королевских ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем, сообщил накануне официальный представитель Минобороны страны бригадный генерал Турки аль-Малики.Вот что следует из заявления представителя саудовского оборонного ведомства, слова которого приводит SPA:Стоит отметить, что на данном этапе отсутствуют какие-либо данные о причинах инцидента. Саудовский военный уже выразил слова соболезнования семьям погибших, уточнив, однако, что расследованием причин крушения этого военно-воздушного судна займётся специальная комиссия.В октябре 2018 года в королевстве также разбился военный самолёт. Авиакатастрофа унесла тогда жизни 2 лётчиков.Для справки: Самолёт F-15SA – модернизированная модификация двухместных истребителей-бомбардировщиков F-15S, выпускаемых в США. Они были созданы на базе учебно-боевого истребителя F-15D. Эр-Рияд начал закупки этих военных самолётов у Вашингтона в 2016 году.