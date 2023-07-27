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Экипаж разбившегося самолёта F-15 ВВС Саудовской Аравии погиб

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Экипаж разбившегося самолёта F-15 ВВС Саудовской Аравии погиб

Истребитель F-15 Королевских ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем, сообщил накануне официальный представитель Минобороны страны бригадный генерал Турки аль-Малики.


Вот что следует из заявления представителя саудовского оборонного ведомства, слова которого приводит SPA:

26 июля, в 14:28 самолёт F-15SA потерпел крушение во время выполнения своей тренировочной миссии на полигоне авиабазы им. короля Халеда в окрестностях города Хамис-Мушайт. Члены экипажа, находившиеся на борту самолёта, погибли

Стоит отметить, что на данном этапе отсутствуют какие-либо данные о причинах инцидента. Саудовский военный уже выразил слова соболезнования семьям погибших, уточнив, однако, что расследованием причин крушения этого военно-воздушного судна займётся специальная комиссия.

В октябре 2018 года в королевстве также разбился военный самолёт. Авиакатастрофа унесла тогда жизни 2 лётчиков.

Для справки: Самолёт F-15SA – модернизированная модификация двухместных истребителей-бомбардировщиков F-15S, выпускаемых в США. Они были созданы на базе учебно-боевого истребителя F-15D. Эр-Рияд начал закупки этих военных самолётов у Вашингтона в 2016 году.
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4 комментария
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  1. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 09:33
    -2
    чтож эта деется людя добраи аероплан басурманский летат летчик самолетчик падать изволит-с все мертваи лежат конец света не иначе))))
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:33
    -1
    Экипаж разбившегося самолёта F-15 ВВС Саудовской Аравии погиб
    Количество взлетов не совпало с количеством посадок....Печально.
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:40
    +1
    Царство небесное летчикам, семьям утешения. Погибли на боевой работе. Не важно, какая страна, если нам не враг - всем нужно соболезновать.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:48
    0
    Члены экипажа, находившиеся на борту самолёта, погибли
    Ну, что же бывает, а в авиации тем более. То, что летает не по воле природы рано или поздно может упасть. Птицы и те бывает падают. А семьям погибших соболезнования. Потеря близкого человека она и в СА потеря.