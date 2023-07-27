Из Нигера приходят сообщения о военном перевороте - свержении президента

Уже стало привычным явлением, когда приходят новости о неконституционной смене власти в той или иной африканской стране. На этот раз такие новости поступают из Республики Нигер.
Как сообщает агентство Reuters, в стране, вероятно, произошёл военный переворот, военные Нигера заявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. При этом агентство ссылается на заявление военных, которое было сделано в эфире национального телевидения. Кроме того, сообщается, что в стране объявлен общенациональный комендантский час и закрыты границы.
По информации, распространённой другим западным агентством France-Presse, захватившие власть военные Нигера приостановили работу всех учреждений в стране.
При этом мятежники пообещали, что представителям свергнутой власти гарантируется «физическая и моральная неприкосновенность», передаёт арабский телеканал Al Hadath.
Западные информагентства сообщают, что о свержении президента Нигера по телевидению заявил полковник Амаду Абдраман, который выступал в окружении еще девяти военных. Мятежники мотивировали свои действия тем, что они решили положить конец власти, которая привела к «ухудшению безопасности, экономической и социальной ситуации» в Нигере.
Сообщается также, что комендантский час в стране введён с 19:00 до 05:00 по местному времени.
Напомним, что Мохамед Базум был избран президентом Нигера в феврале 2021 года. Его курс считался прозападным.