Военное обозрение
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Из Нигера приходят сообщения о военном перевороте - свержении президента

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Из Нигера приходят сообщения о военном перевороте - свержении президента

Уже стало привычным явлением, когда приходят новости о неконституционной смене власти в той или иной африканской стране. На этот раз такие новости поступают из Республики Нигер.


Как сообщает агентство Reuters, в стране, вероятно, произошёл военный переворот, военные Нигера заявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. При этом агентство ссылается на заявление военных, которое было сделано в эфире национального телевидения. Кроме того, сообщается, что в стране объявлен общенациональный комендантский час и закрыты границы.

По информации, распространённой другим западным агентством France-Presse, захватившие власть военные Нигера приостановили работу всех учреждений в стране.

При этом мятежники пообещали, что представителям свергнутой власти гарантируется «физическая и моральная неприкосновенность», передаёт арабский телеканал Al Hadath.

Западные информагентства сообщают, что о свержении президента Нигера по телевидению заявил полковник Амаду Абдраман, который выступал в окружении еще девяти военных. Мятежники мотивировали свои действия тем, что они решили положить конец власти, которая привела к «ухудшению безопасности, экономической и социальной ситуации» в Нигере.

Сообщается также, что комендантский час в стране введён с 19:00 до 05:00 по местному времени.

Напомним, что Мохамед Базум был избран президентом Нигера в феврале 2021 года. Его курс считался прозападным.
Использованы фотографии:
Википедия/SSGT Keith Walker
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:37
    +1
    Что,и там Пут...,точнее Пригожин руку приложил?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:41
      -5
      Совпало ? с африканским саммитом в Питере, скорей всего уши из Британии растут (англичанка гадит), большинство военных учились там.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 09:55
        +9
        Цитата: Silver99
        Совпало ? с африканским саммитом в Питере, скорей всего уши из Британии растут (англичанка гадит), большинство военных учились там.

        Бугор местный как раз был прозападный и отказался ехать в Питер, вот ему и озвучили "Полёт валькирий"...
      2. uav80
        uav80 Сегодня, 10:01
        +7
        Совсем и не совпадение, а закономерность. Базум под давлением французов, остатки которых были выгнаны из Мали и сидят в Нигере, на прямую в начале недели отказался ехать на саммит в Питер, после чего к нему и пришли военные задать кое какие вопросы...
        Помощники полковника Абдрамана напрямую связаны с Мали, так что если всё пойдет по малийскому пану "инструкторы" Вагнера "попросят" лягушатников из Нигера...
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 10:20
          +3
          ......отказался ехать в Питер.....

          laughing на выход! Класс! Отлично читать про антизападный переворот. Насколько они станут дружить с Россией ---- увидим. События быстро развиваются.
      3. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 10:32
        +2
        Цитата: Silver99
        скорей всего уши из Британии растут (англичанка гадит)

        А зачем западной стране свергать прозападное же правительство?
    2. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 09:42
      +3
      За каждым переворотом торчат полосатые уши
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:47
        +8
        Лучше бы за каждым переворотом торчали наши уши.Не правда ли?Может хватит юлить с турками ,казахами и иже с ними?Ведь все равно предадут из действующих.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:58
          +9
          Казахи уже вовсю выслуживаются перед амерами - тормозят и конфисковывают наши товары на своей территории. Союзнички блин по БРИКСу..... am
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 09:37
    +5
    Бедные французы, опять не задалось..., а как же уран... теперь только казахи и узбеки если только помогут.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:46
      +3
      То что лягушатникам достаётся по сусалам последние годы уже складывается в определённую тенденцию и не факт, что активное участие в этом принимают Китай или Россия.

      Есть в мире ещё пара стран мира, которые очень настойчиво идут к цели в плане обрушения экономики Франции, хотя номинально они являются друзьями Франции.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 10:40
        0
        ......лягушатникам.....по сусалам....

        laughing очень хорошо!. После веков колониального притеснения африканцев. Визиты Макрона последнее время по африканским странам и болтовня о новых отношениях и бизнесе ----- успеха не имели! В каких-то странах в лицо ему смеялись чернокожие!
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:37
    +2
    Догадайтесь кого уже в этом обвинили.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:41
      +3
      Что, неужели Баширов и Петров, намазались гуталином и устроили там бада бум? wink
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:00
        +2
        Цитата: rocket757
        Что, неужели Баширов и Петров, намазались гуталином и устроили там бада бум?

        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 10:37
          0
          Ааа!Должок!!Хорош оправдываться,не надо стесняться своих "комплексов".. laughing
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 10:49
        0
        Цитата: rocket757
        Что, неужели Баширов и Петров, намазались гуталином и устроили там бада бум? wink

        Приветствую Виктор! hi Россия в отношениях со странами Африки никогда ничем себя не запятнала --- ни грабежами и войнами, ни жестокостями и нарушением договоров. Ещё в Англо - Бурскую войну русские добровольцы были против британцев. А во время СССР, так вообще, помогали бороться против колонизаторов, и осуществляли важные программы в разных странах! Например, в Алжире--- геологи и сапёры, в Египте--- Асуанская плотина, много помогали Анголе, как Наши, так и Кубинские добровольцы. Много было в СССР студентов Африканцев. В том числе и в военных училищах!
    2. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: Ирек
      Догадайтесь кого уже в этом обвинили.
      Звёздно-полосатые уши.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:40
    +2
    Напомним, что Мохамед Базум был избран президентом Нигера в феврале 2021 года. При это его курс считался прозападным.
    . Вроде там французы рулили, до сих пор...
    В общем, вид со стороны и будем ждать "вестей с полей"!
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:41
    0
    Без оркестра классической музыки не обошлось.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:45
    +4
    Что-то вы ребята припозднились с этой информацией, которая идет с ночи по мск времени, а у нас на ДВ с утра. СМИ сообщали о стрельбе у резиденции президента и что его арестовала своя же охрана. Уже Сша успели осудить переворот и пригрозить мятежникам. И не спроста, т.к.
    Мохамед Базум был избран президентом Нигера в феврале 2021 года. При это его курс считался прозападным.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:52
      +4
      Ну если США осудили переворот - значит переворотчики явно не собираются этим самым США "отлизывать".
      Было бы наоборот - США вовсю бы поддержали переворот как "стремление присоединится ко всему демократическому миру". А тут осуждают. Так что....
  7. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 09:57
    +1
    Вагнер французов выгоняет?:) globalchess.ru/cntrs/niger.php
  8. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 10:00
    +3
    Надо было в Питер ехать тогда бы всё нормально было а теперь урок для других.
  9. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:09
    +1
    Надо было главНигеру в Питер ехать.
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:22
    0
    Ух, ты!
    Прямо, как на Украине...
    Ничего удивительного: в одной лиге "играют"!