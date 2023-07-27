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В США за минуту до старта отложен запуск на орбиту ракеты Falcon Heavy со спутником на борту

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В США за минуту до старта отложен запуск на орбиту ракеты Falcon Heavy со спутником на борту

В США компанией SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, за минуту до старта сегодня утром отложен запуск на орбиту тяжелой ракеты Falcon Heavy со спутником Jupiter 3 на борту. Изначально он был намечен на вчера на начало двенадцатого ночи по местному времени, или на начало седьмого утра 27 июля по московскому.


О переносе запуска сообщила пресс-служба компании на своей официальной странице в соцсети.

Примечательно, что отмена старта ракеты произошла за минуту до назначенного времени.

Команды готовятся к попытке запуска 27 июля аппарат и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии

- сообщают в SpaceX.

Находящийся на борту аппарат Jupiter 3 по своему назначению является коммерческим спутником связи. Он способен обеспечить высокую скорость передачи данных в сети интернет – 500 гигабит в секунду.

Предполагается, что вскоре после запуска два размещенных по бокам ракеты ускорителя отделятся от нее и совершат приземление на площадках LZ-1 и LZ-2 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США).

Недавно компания SpaceX побила собственный мировой рекорд, совершив 200 подряд успешных запусков ракеты Falcon 9. До этого длительное время рекордсменом считалась советская ракета «Союз-У», которую безаварийно запускали 100 раз подряд в период с 1983 по 1986 год. Несколько дней назад очередной старт Falcon 9 с мини-спутниками Starlink на борту отменили из-за плохой погоды.
Использованы фотографии:
SpaceX
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8 комментариев
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  1. Руслан М
    Руслан М Сегодня, 09:41
    +3
    ну и что такого? какой то датчик не прошел проверку вот на сутки и отложили. Уже новый 24 часовой таймер старта тикает
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 09:50
      +4
      Ну а как-же, у соседа корова почти сдохла laughing
      А вот что Фалькон перещеголял уже все рекорды безаварийности - это для меня новость, однако.
      1. Руслан М
        Руслан М Сегодня, 10:02
        +2
        я вот все жду обещанную Рогозиным российскую базу на луне (стационарную) с промышленным комплексом добычи гелия-3, в 2006 вродеб обещал что к 2015тому сделают, наверно уже достраивают ...
        1. Читателль 2013
          Читателль 2013 Сегодня, 10:15
          0
          Достроить не проблема, ты попробуй сдай объект Ростехнадзору, строительному надзору и прочим
        2. vadimtt
          vadimtt Сегодня, 10:26
          +1
          Да вроде что-то теплится, вон Луну-25 готовят, может 11 августа полетит.
          Но финансирование будет явно урезанное теперь.
      2. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 10:19
        +3
        Цитата: vadimtt
        А вот что Фалькон перещеголял уже все рекорды безаварийности - это для меня новость, однако.

        Так бывает, когда заголовки идут либо о том, что запуск перенесли, либо о том, что прототип будущей ракеты взорвался. Из других любопытных цифр — там уже две многоразовые ступени Falcon 9 успели слетать по 16 раз каждая (с успешным приземлением).
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 11:14
          0
          Одна ступень достигла 20 полетов. См. мой пост ниже
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:13
    0
    У них был еще один рекорд:
    одна и та же первая ступень Фалкон-9 совершила двадцать успешных полетов с грузом.
    Без замены двигателей.
    Теперь Спэйс Х сделал заявку в НАСА о сертификации Фалкон-9 на 20 полетов. Раньше было 15.