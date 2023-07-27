В США за минуту до старта отложен запуск на орбиту ракеты Falcon Heavy со спутником на борту

Команды готовятся к попытке запуска 27 июля аппарат и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии

В США компанией SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, за минуту до старта сегодня утром отложен запуск на орбиту тяжелой ракеты Falcon Heavy со спутником Jupiter 3 на борту. Изначально он был намечен на вчера на начало двенадцатого ночи по местному времени, или на начало седьмого утра 27 июля по московскому.О переносе запуска сообщила пресс-служба компании на своей официальной странице в соцсети.Примечательно, что отмена старта ракеты произошла за минуту до назначенного времени.- сообщают в SpaceX.Находящийся на борту аппарат Jupiter 3 по своему назначению является коммерческим спутником связи. Он способен обеспечить высокую скорость передачи данных в сети интернет – 500 гигабит в секунду.Предполагается, что вскоре после запуска два размещенных по бокам ракеты ускорителя отделятся от нее и совершат приземление на площадках LZ-1 и LZ-2 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США).Недавно компания SpaceX побила собственный мировой рекорд, совершив 200 подряд успешных запусков ракеты Falcon 9. До этого длительное время рекордсменом считалась советская ракета «Союз-У», которую безаварийно запускали 100 раз подряд в период с 1983 по 1986 год. Несколько дней назад очередной старт Falcon 9 с мини-спутниками Starlink на борту отменили из-за плохой погоды.