Военное обозрение
Войти Регистрация

ДРГ ВСУ, сосредоточившись в одном месте на Угледарском направлении, была уничтожена миномётным огнём

12
ДРГ ВСУ, сосредоточившись в одном месте на Угледарском направлении, была уничтожена миномётным огнём

В сети опубликованы снятые с беспилотника кадры, на которых запечатлено уничтожение минометным огнем украинской ДРГ. На видео, снятом на Угледарском направлении, можно увидеть, как диверсанты противника, вопреки всем правилам военной науки, вместо того, чтобы после начала минометного огня рассредоточиться на местности, сделали прямо противоположное - скучковались в одном месте, после чего группа ожидаемо была полностью уничтожена точным попаданием мины.


Этот случай является очередным свидетельством недостаточной подготовки военнослужащих ВСУ. При этом даже в состав ДРГ, как показала практика, противник включает солдат, неспособных действовать профессионально при минометном обстреле.




Также сообщается, что для того, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших и получивших тяжелые ранения боевиков ВСУ, украинское командование задним числом юридически ликвидируют понесшие значительные потери воинские части.

Вдовы и жены раненых украинских боевиков обнаружили, что при проверке реквизитов некоторых войсковых частей, выясняется, что эти части юридически уже не существуют.

После этого родственники погибших украинских военнослужащих лишаются возможности предъявить командованию ВСУ какие-либо претензии. Все погибшие военнослужащие юридически ликвидированных военных формирований автоматически считаются "пропавшими без вести", что избавляет киевский режим от необходимости выплачивать компенсации.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:23
    +2
    Грабят свидомых по полной - забирать в ВСУ забирают, а платить компенсации их родным - фик.

    выясняется, что эти части юридически уже не существуют


    Гениально придумано! И формально спросить не с кого.
    А тем временем бабло реально списывается как выплаченные компенсации родным.
    Наверно военкомам и тем кто в доле.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:28
      0
      Цитата: Nexcom
      Грабят свидомых по полной - забирать в ВСУ забирают, а платить компенсации их родным - фик.

      Лучше бы платили. Легло бы дополнительной нагрузкой на бюджет недогосударства.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 10:29
    +1
    Годно легло good
    Да коротенько получилось
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:29
    -3
    Простите, а где видно, что группа полностью уничтожена? Видео оттуда с похожими моментами, вагон, но зачастую после эффектного попадания, на других видео, записанные в мёртвые продолжают активничать. Вон на днях видео с покатушками всук на мрапах в ентом самом Работино чтоле. Описание в стиле мрап подорвался на мощной связке-фугасе кровькишкиразэтосамое все погибли. Ну да, в конце виден мощный взрыв, но камера сместилась и только если вглядываться там видно как в дыму люди из мрапа разбегаются на своих двоих.
    1. wlkw
      wlkw Сегодня, 10:38
      +2
      Все может быть, но контуженные они там все точно, это как минимум. И если они живы, то им дорога только в лазарет. Да и второй снаряд туда прилетел, может быть и еще что-то было, видос то обрывается.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 10:42
        -4
        Контузия это да, согласен, хотя все уже продвинутые стали, носят активные наушники. Но вот так просто из за мощного бабаха всех в мёртвые, ну это слишком пропагандистски.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:39
      +4
      вам ничем не угодить!!! нет видео - требуете его, есть видео- почему не подошли ближе и не сняли трупы
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 10:48
        -2
        Я ничего не требую, а замечаю, что каждое попадание называть гарантией поражения цели, это для официальных сводок только. Всё уже давно происходит, видео всё больше, люди смотрят и даже кое кто запоминает/анализирует.
        1. Kosta153
          Kosta153 Сегодня, 11:28
          0
          Да и видео это в телеге с неделю назад было. У ВО новостей нет?
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:40
      +2
      Цитата: Копчёный
      Простите, а где видно, что группа полностью уничтожена? Видео оттуда с похожими моментами, вагон, но зачастую после эффектного попадания, на других видео, записанные в мёртвые продолжают активничать.

      Курица без головы ,может пробежать 50 метров и это совсем не означает что она жива.
      Контуженные и раненые могут частично передвигаться ,даже с ожогом в 90%
    4. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 10:45
      +2
      Судя по дыму, снаряд попал прямо в центр группы. Потом ещё один рядышком положили. Даже если там кто-то выжил, шансов дождаться эвакуации немного.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:58
    0
    группа ожидаемо была полностью уничтожена точным попаданием мины.
    Вот и еще одни отвоевались. Туда им и дорога.
    украинское командование задним числом юридически ликвидируют понесшие значительные потери воинские части
    А еще между собой называют друг друга "побратимами" псы шелудивые.