В сети опубликованы снятые с беспилотника кадры, на которых запечатлено уничтожение минометным огнем украинской ДРГ. На видео, снятом на Угледарском направлении, можно увидеть, как диверсанты противника, вопреки всем правилам военной науки, вместо того, чтобы после начала минометного огня рассредоточиться на местности, сделали прямо противоположное - скучковались в одном месте, после чего группа ожидаемо была полностью уничтожена точным попаданием мины.
Этот случай является очередным свидетельством недостаточной подготовки военнослужащих ВСУ. При этом даже в состав ДРГ, как показала практика, противник включает солдат, неспособных действовать профессионально при минометном обстреле.
Также сообщается, что для того, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших и получивших тяжелые ранения боевиков ВСУ, украинское командование задним числом юридически ликвидируют понесшие значительные потери воинские части.
Вдовы и жены раненых украинских боевиков обнаружили, что при проверке реквизитов некоторых войсковых частей, выясняется, что эти части юридически уже не существуют.
После этого родственники погибших украинских военнослужащих лишаются возможности предъявить командованию ВСУ какие-либо претензии. Все погибшие военнослужащие юридически ликвидированных военных формирований автоматически считаются "пропавшими без вести", что избавляет киевский режим от необходимости выплачивать компенсации.