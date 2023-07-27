Рогозин показал кадры работы тандема операторов БПЛА «Царские волки» и артиллерии ВС РФ

Операторы беспилотных летательных аппаратов группы «Царские волки» тесно взаимодействуют в зоне проведения специальной военной операции с расчетами армейской артиллерии. Кадры работы тандема операторов БПЛА и артиллеристов демонстрирует в своем Telegram-канале российский политик Дмитрий Рогозин, который руководит группой «Царские волки».
Как отмечает Рогозин, операторы БПЛА устанавливают местонахождение вражеской техники. Затем точные координаты танков, бронемашин или РСЗО передаются расчетам армейской артиллерии. Далее – дело техники: артиллеристы наводят орудия и наносят мощные удары по вражеским боевым машинам.
И так день за днем с утра до вечера и всю ночь
- пишет Рогозин.
Значение беспилотной авиации в спецоперации очень велико. Еще в начале боевых действий российская армия сталкивалась с нехваткой беспилотников. Сейчас эта проблема уже практически решена. На ряде направлений фронта российские войска уже превосходят противника по количеству и качеству используемых дронов.
Особенно выделяются барражирующие боеприпасы типа «Ланцет», которые и сами военнослужащие ВСУ, и западные военные эксперты называют крайне опасными для украинской военной техники. С помощью «Ланцетов» российской армии удается наносить очень серьезные поражения скоплению боевых машин и личного состава войск противника.