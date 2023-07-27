Рогозин показал кадры работы тандема операторов БПЛА «Царские волки» и артиллерии ВС РФ

И так день за днем с утра до вечера и всю ночь

Операторы беспилотных летательных аппаратов группы «Царские волки» тесно взаимодействуют в зоне проведения специальной военной операции с расчетами армейской артиллерии. Кадры работы тандема операторов БПЛА и артиллеристов демонстрирует в своем Telegram-канале российский политик Дмитрий Рогозин, который руководит группой «Царские волки».Как отмечает Рогозин, операторы БПЛА устанавливают местонахождение вражеской техники. Затем точные координаты танков , бронемашин или РСЗО передаются расчетам армейской артиллерии. Далее – дело техники: артиллеристы наводят орудия и наносят мощные удары по вражеским боевым машинам.- пишет Рогозин.Значение беспилотной авиации в спецоперации очень велико. Еще в начале боевых действий российская армия сталкивалась с нехваткой беспилотников . Сейчас эта проблема уже практически решена. На ряде направлений фронта российские войска уже превосходят противника по количеству и качеству используемых дронов Особенно выделяются барражирующие боеприпасы типа «Ланцет», которые и сами военнослужащие ВСУ, и западные военные эксперты называют крайне опасными для украинской военной техники. С помощью «Ланцетов» российской армии удается наносить очень серьезные поражения скоплению боевых машин и личного состава войск противника.