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Рогозин показал кадры работы тандема операторов БПЛА «Царские волки» и артиллерии ВС РФ

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Рогозин показал кадры работы тандема операторов БПЛА «Царские волки» и артиллерии ВС РФ

Операторы беспилотных летательных аппаратов группы «Царские волки» тесно взаимодействуют в зоне проведения специальной военной операции с расчетами армейской артиллерии. Кадры работы тандема операторов БПЛА и артиллеристов демонстрирует в своем Telegram-канале российский политик Дмитрий Рогозин, который руководит группой «Царские волки».


Как отмечает Рогозин, операторы БПЛА устанавливают местонахождение вражеской техники. Затем точные координаты танков, бронемашин или РСЗО передаются расчетам армейской артиллерии. Далее – дело техники: артиллеристы наводят орудия и наносят мощные удары по вражеским боевым машинам.

И так день за днем с утра до вечера и всю ночь

- пишет Рогозин.


Значение беспилотной авиации в спецоперации очень велико. Еще в начале боевых действий российская армия сталкивалась с нехваткой беспилотников. Сейчас эта проблема уже практически решена. На ряде направлений фронта российские войска уже превосходят противника по количеству и качеству используемых дронов.




Особенно выделяются барражирующие боеприпасы типа «Ланцет», которые и сами военнослужащие ВСУ, и западные военные эксперты называют крайне опасными для украинской военной техники. С помощью «Ланцетов» российской армии удается наносить очень серьезные поражения скоплению боевых машин и личного состава войск противника.

Использованы фотографии:
Telegram-канал Дмитрия Рогозина
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22 комментария
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:08
    +7
    НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ КАКИХ ГРУПП, должны быть подразделения РОССИЙСКОЙ АРМИИ
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:16
      -3
      Цитата: Василенко Владимир
      НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ КАКИХ ГРУПП, должны быть подразделения РОССИЙСКОЙ АРМИИ

      Правильно. Не должно быть ни отделений, ни взводов, ни полков, ни эскадрилий, ни дивизий!
      "Будет сплошное телевидение"
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:08
        +3
        дурочку не включайте вы поняли о чем разговор, но захотелось повыделоваться
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:29
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ КАКИХ ГРУПП, должны быть подразделения РОССИЙСКОЙ АРМИИ

      Группа это как отдельный взвод или рота.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:10
        -1
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Группа это как отдельный взвод или рота.

        еще один, вы то же дурочку включили?!
        при чем здесь боевая единица российской армии, разговор идет о структурах вне подчинения МО ФСБ или МВД
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ КАКИХ ГРУПП

      Да что плохого в том, что Рогозин организовал группу операторов БПЛА для поддержки нашей же артиллерии?
      Если бы ее не было, было бы лучше что-ли?
      А если бы Вагнера не было, то возможно Бахмут до сих пор у бандеровцев был.
      А мне вот кажется, молодец Рогозин. А ведь мог у себя в уютной московской квартире сидеть и не соваться туда, где можно осколок в мягкое место получить!
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:11
    -1
    Операторы беспилотных летательных аппаратов группы «Царские волки» тесно взаимодействуют в зоне проведения специальной военной операции с расчетами армейской артиллерии.

    Для начала, как первый этап, хотя бы так.
    Разведчики должны наводить не арту, а ударные и камикадзе БПЛА.
    "УВИДЕЛ-УНИЧТОЖИЛ"!
    Наконец это поняли военные и пр-во таких БПЛА наращивается.
    Судя по открытой печати сейчас производится примерно 100 Ланцетов в месяц, а нужно 10 тыс.!
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Румaтa
      Судя по открытой печати сейчас производится примерно 100 Ланцетов в месяц, а нужно 10 тыс.!

      Масштаб применения армией РФ барражирующий боеприпасов «Ланцет» растет и в ближайшее время может достичь пугающих цифр. Такие данные приводят западные военные аналитики.
      По их информации, сейчас российская армия запускает 20-25 «Ланцетов» в сутки. При этом уже отмечается применение барражирующих боеприпасов против окопов, позиций и групп пехоты. Это является наглядным свидетельством того, что армия РФ располагает достаточным количеством этих БПЛА. Если новые модели «Ланцета» будут поступать на фронт активнее, то можно будет увидеть быстрый рост до 50 и, возможно, 100 пусков в день в ближайшие месяцы.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:43
      0
      не 100 а несколько тысяч, во вторых почему сразу не миллион, хвать бред писать в каждом вашем посте
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:17
    0
    По фотографии: а зачем этому "волку" автомат с глушителем?
    Для красивости картинки? Иль в киллеры решил податься?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:19
      +2
      Патаму что ! У пацанов есть, а он что, лох что ли? laughing
  4. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 10:18
    0
    пока такие многопартийцы как рогозин высиживают что-то на передовой - хорошего не ждите...
  5. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 10:19
    -1
    Интересно .А почто такое название."царские волки".А почему не королевские зайцы и кому они ,кстати ,подчиняются
  6. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 10:19
    +6
    Вот за то как он держит автомат(на фото) получил бы по башке хоть от инструктора, хоть от сержанта...
    если бы был на стрельбище или салагой.
    Цирк какой-то показушный.
  7. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 10:21
    -1
    Там, где появляется и пиарится этот клоун умирают люди.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: DvaParovoza
      Там, где появляется и пиарится этот клоун умирают люди.

      Так ведь и он, как оказалось, рискует!
  8. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:22
    -1
    А что за Чебурашка на нашивке у бойца если они волки, да еще и царские?
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 11:32
      0
      Бывает и хомякам хочется волком казаться lol И не чебурашка а чебурнатор laughing
  9. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:38
    0
    Something completely different But very interesting!
    The US has evidence of possible Russian war crimes in Ukraine shared with the International Criminal Court (ICC) in The Hague, international media report. President Biden himself would have ordered this in silence. American media describes it as a historic step, because the US does not participate in the ICC and has not previously cooperated with the ICC. The US military is said to have opposed the decision because cooperation with the ICC would open the door to possible prosecution of US soldiers, for example because of the invasion of Iraq.
  10. moneron
    moneron Сегодня, 10:41
    -1
    хто это за волки?. да ещё царя путина. рогозин не хуже зеленского умеет пиариться. сказывается закалка в сми. как же рогозин мечтает вернуться к госкорыту. там сыто и тепло. и в жопу ничего прилететь не может. уберите это добро с линии фронта. а группу нужно передать в мо рф... на контракт....а откажутся ...в ссылку, в белоруссию....вслед за вагнером.махновщина на фронте закончилась.
  11. Snay
    Snay Сегодня, 10:45
    0
    Этот позер опять отожрался и снова фотаться на Донбас полез?
    Фиерический идиот..
  12. flSergius
    flSergius Сегодня, 11:03
    0
    С уважением отношусь к Рогозину как администратору, но мне кажется эта "группа" это ещё одни тикток-войска, типа газпромовской горе-ЧВК.