Военное обозрение
Войти Регистрация

Авиация ВКС РФ поразила пункты дислокации противника на Купянском направлении

2
Авиация ВКС РФ поразила пункты дислокации противника на Купянском направлении

Российские войска продолжают уничтожение живой силы и техники противника на Купянском направлении. В результате успешных действий ВС РФ за последние несколько дней ВСУ понесли серьезные потери на данном направлении.


В частности, два дня подряд наши военные наносили удары по оптовой базе Купянска, где базировалась 41 бригада ВСУ. Кроме того, крупный склад данного воинского подразделения был уничтожен в н.с. Купянск-Узловой, а в селе Западное, в результате артиллерийского удара российской армии по скоплению живой силы, противник потерял около 15 человек личного состава.

Впрочем, потери на Купянском направлении несет не только 41 бригада. Как сообщает начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, два авиаудара удара были нанесены экипажем Су-34 по местам сосредоточения живой силы и техники 32-й мехбригады ВСУ в районе урочища «Волчье».

Кроме того, серьезно досталось и 14-й мехбригаде противника. Как сообщил военный, штурмовики Су-25, совместно с вертолетами Ка-52 и Ми-35 нанесли одиннадцать ударов по скоплению огневых средств и личного состава вышеупомянутого подразделения, а также отрядам украинской теробороны на Купянском направлении.

Стоит отметить, что у ВС РФ есть успехи и на других направлениях. Так, ранее сообщалось о продвижении на Сватовско-Кременском направлении (ЛНР). Здесь наша армия развивает успех после форсирования реки Жеребец в окрестностях Кармазиновки, а также продвигается в Серебрянском лесничестве под Кременной.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:36
    -2
    Какая красивая фотография в заголовке статьи...зеленые поля...летят Грачи...войной и не пахнет...
    А если серьезно, то хочется задать вопрос - долго еще будет такой порядок "ведомый и ведущий"? Сейчас надо ведомому следить за землей, а не за хвостом ведущего, неужели со времен второй мировой не изменили порядок. Или это для красоты так летают, друг друга фоткать?
    Вообще дико смотреть на такой порядок для штурмовой авиации.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 11:32
      0
      удивляет количество комментаторов, которые кроме патриотических лозунгов написать ничего не могут. Минусаторы, вступите в дискуссию и объясните необходимость в современной штурмовой авиации наличие ведущего и ведомого или это просто традиция?