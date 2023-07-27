Авиация ВКС РФ поразила пункты дислокации противника на Купянском направлении

Российские войска продолжают уничтожение живой силы и техники противника на Купянском направлении. В результате успешных действий ВС РФ за последние несколько дней ВСУ понесли серьезные потери на данном направлении.
В частности, два дня подряд наши военные наносили удары по оптовой базе Купянска, где базировалась 41 бригада ВСУ. Кроме того, крупный склад данного воинского подразделения был уничтожен в н.с. Купянск-Узловой, а в селе Западное, в результате артиллерийского удара российской армии по скоплению живой силы, противник потерял около 15 человек личного состава.
Впрочем, потери на Купянском направлении несет не только 41 бригада. Как сообщает начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, два авиаудара удара были нанесены экипажем Су-34 по местам сосредоточения живой силы и техники 32-й мехбригады ВСУ в районе урочища «Волчье».
Кроме того, серьезно досталось и 14-й мехбригаде противника. Как сообщил военный, штурмовики Су-25, совместно с вертолетами Ка-52 и Ми-35 нанесли одиннадцать ударов по скоплению огневых средств и личного состава вышеупомянутого подразделения, а также отрядам украинской теробороны на Купянском направлении.
Стоит отметить, что у ВС РФ есть успехи и на других направлениях. Так, ранее сообщалось о продвижении на Сватовско-Кременском направлении (ЛНР). Здесь наша армия развивает успех после форсирования реки Жеребец в окрестностях Кармазиновки, а также продвигается в Серебрянском лесничестве под Кременной.