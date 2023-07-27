Авиация ВКС РФ поразила пункты дислокации противника на Купянском направлении

Российские войска продолжают уничтожение живой силы и техники противника на Купянском направлении. В результате успешных действий ВС РФ за последние несколько дней ВСУ понесли серьезные потери на данном направлении.В частности, два дня подряд наши военные наносили удары по оптовой базе Купянска, где базировалась 41 бригада ВСУ. Кроме того, крупный склад данного воинского подразделения был уничтожен в н.с. Купянск-Узловой, а в селе Западное, в результате артиллерийского удара российской армии по скоплению живой силы, противник потерял около 15 человек личного состава.Впрочем, потери на Купянском направлении несет не только 41 бригада. Как сообщает начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, два авиаудара удара были нанесены экипажем Су-34 по местам сосредоточения живой силы и техники 32-й мехбригады ВСУ в районе урочища «Волчье».Кроме того, серьезно досталось и 14-й мехбригаде противника. Как сообщил военный, штурмовики Су-25, совместно с вертолетами Ка-52 и Ми-35 нанесли одиннадцать ударов по скоплению огневых средств и личного состава вышеупомянутого подразделения, а также отрядам украинской теробороны на Купянском направлении.Стоит отметить, что у ВС РФ есть успехи и на других направлениях. Так, ранее сообщалось о продвижении на Сватовско-Кременском направлении (ЛНР). Здесь наша армия развивает успех после форсирования реки Жеребец в окрестностях Кармазиновки, а также продвигается в Серебрянском лесничестве под Кременной.