Мэрия Полтавы отчиталась о сносе памятников Ватутину и Пушкину

На Украине продолжается война с памятниками. Причём борьба выходит уже далеко за пределы так называемой декоммунизации и десоветизации.
Стало известно о том, что в Полтаве сегодня утром были снесены памятники генералу Николаю Ватутину и писателю и поэту Александру Пушкину. Об этом бодро рапортовали в местной мэрии. Теперь запланировано осуществить переименование улицы, носящей имя Александра Сергеевича Пушкина.
Если снос памятника прославленному советскому военачальнику на Украине оправдывают именно десоветизацией, то снос памятника Пушкину свидетельствует именно о том, что идёт активный процесс борьбы не с советским прошлым, а со всей собственной историей. Идёт борьба с русским языком и русской культурой, что подпитывается финансовыми средствами от Запада.
Показательным примером здесь является попытка заменить герб СССР на памятнике Родина-мать в Киеве. Оказалось, что украинский «тризуб», на который советский герб планируют заменить, изготовляется из европейской стали. Как выяснилось, металл, который был получен на «Запорожстали», имеет крайне низкое качество. Показательный момент здесь в том, что даже свой собственный герб нынешней Украине приходится фактически заказывать на Западе.