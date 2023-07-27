Военное обозрение
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Мэрия Полтавы отчиталась о сносе памятников Ватутину и Пушкину

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Мэрия Полтавы отчиталась о сносе памятников Ватутину и Пушкину

На Украине продолжается война с памятниками. Причём борьба выходит уже далеко за пределы так называемой декоммунизации и десоветизации.


Стало известно о том, что в Полтаве сегодня утром были снесены памятники генералу Николаю Ватутину и писателю и поэту Александру Пушкину. Об этом бодро рапортовали в местной мэрии. Теперь запланировано осуществить переименование улицы, носящей имя Александра Сергеевича Пушкина.

Если снос памятника прославленному советскому военачальнику на Украине оправдывают именно десоветизацией, то снос памятника Пушкину свидетельствует именно о том, что идёт активный процесс борьбы не с советским прошлым, а со всей собственной историей. Идёт борьба с русским языком и русской культурой, что подпитывается финансовыми средствами от Запада.

Показательным примером здесь является попытка заменить герб СССР на памятнике Родина-мать в Киеве. Оказалось, что украинский «тризуб», на который советский герб планируют заменить, изготовляется из европейской стали. Как выяснилось, металл, который был получен на «Запорожстали», имеет крайне низкое качество. Показательный момент здесь в том, что даже свой собственный герб нынешней Украине приходится фактически заказывать на Западе.
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11 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:34
    +5
    Жду не дождусь когда пойдут сносить завода, атомные станции,мосты ,туннели,как проклятое наследие социализма.
    1. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 10:46
      +1
      Долго ждать придется. Они русофобы, но не идиоты.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 10:51
        -1
        Русофобы, но памятник Пушкину у них стоял на улице Пушкина. А потом что-то случилось. Что, кстати?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 11:12
          -1
          Цитата: военком Котёнок
          А потом что-то случилось. Что, кстати?

          ну, развивайте свою "мысль"
          или главная задача была вкинуть коричневую субстанцию на вентилятор, кстати как погода в кУеве?!
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 11:20
        0
        С мёртвыми воевать --- последнее дело. Ничтожества
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:48
      +1
      Они же ушлые и провели обряд в тему.Приватизировали.И все стало не советским больше..Хотя по мне-лучше бы все порушили,как в Прибалтике.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:15
      0
      Цитата: APASUS
      Жду не дождусь когда пойдут сносить завода, атомные станции,мосты ,туннели,как проклятое наследие социализма.

      И ещё ---- "СТАЛИНКИ" ,"ХРУЩЁВКИ" "БРЕЖНЕВКИ" "КИРОВКИ"!!!! То-то веселье начнётся. А также ---- ванные, туалеты с унитазами! Назад! На хутора, в хаты, до ветру! wassat lol
      А также не нужны им как советское наследие школы, больницы, ВУЗы..... учиться в церковно-приходской школе, лечиться у знахарей
  2. HAM
    HAM Сегодня, 10:45
    +1
    Угадайте с одного раза--как переименуют название улицы!!?
    Пора уже вводить нумерацию улиц бандер под №1,№2,№3........прямо как в америке с номерными улицами.....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48
    +1
    в Полтаве сегодня утром были снесены памятники генералу Николаю Ватутину и писателю и поэту Александру Пушкину.
    С памятниками воевать не в окопах сидеть. Чиновники Полтавы внесли свой посильный вклад в борьбу с Россией чем остались очень довольны. У.род на Украине - у.род втройне.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:55
    0
    Всё идёт по плану.
    Теперь (это - логично) на очереди - снести Полтаву.
    В рамках денацификации.
    Наших там с сегодняшнего утра - уже нет.
  5. Оранг
    Оранг Сегодня, 10:59
    0
    Молодцы какие. Образцово-показательные содомиты. Хоть в палату мер и весов. И вкорячат истукан какой-нибудь погани заместо.