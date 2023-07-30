Военное обозрение
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Гиена Европы. Нужно ли с ней дружить

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Гиена Европы. Нужно ли с ней дружить

Всю жизнь интересовался историей Европы с начала XX века по 1945 год, в особенности взаимоотношениями между СССР и Германией. И каждый раз между этими странами маячила тень «гиены Европы», как метко охарактеризовал Польшу Уинстон Черчилль.


Вступив в коалицию интервентов Антанты, Польша воспользовалась слабостью Советского государства и в советско-польской войне сумела прибрать в свои жадные до чужого богатства руки западную Украину и западную Белоруссию. Если кто-то посчитал, что Польша этим насытилась, то он будет в корне не прав.

Не успев отдохнуть от грабежа российских земель, Пилсудский и его клика начали разрабатывать планы по дальнейшей экспансии. При этом Пилсудский полностью разделял идеи германо-польского сближения, полагая, что их союз на антисоветской основе снимет все проблемы напряжённости в германо-польских отношениях. Именно этим был продиктован германо-польский пакт 1934 года.

Агрессивное направление внешней политики Польши ярко выявилось на Московской конференции по сокращению вооружений (декабрь 1922 года). На этой конференции Польша выступила главным противником советских предложений о сокращении вооружений и добилась срыва конференции.

К этому же периоду относится ярая национализация сознания, когда был развернут самый настоящий геноцид против русского населения, которое истреблялось в концлагерях. Различия между красными и белыми не делалось, сознание поляка-националиста воспринимало любого русского, как врага Польши, подлежащего немедленному уничтожению.

Даже сейчас потомки русофобов и сами русофобы отрицают геноцид русского народа, традиционно поддерживаемые англосаксами, которые были, есть и будут спонсорами любого нацистского движения в Европе.

Приращения территории Польши происходили за счет любых соседей. В октябре 1920 года польские войска в результате войны с Литвой захватили часть Литвы с городом Вильно. В 1938 году после Мюнхенского сговора Польша приняла совместное участие с Германией и Венгрией в оккупации Чехословакии, присоединив к своей территории Тешинскую область.

Также после прихода Гитлера к власти в Германии Польша неоднократно предлагала свою помощь в агрессии против Советского Союза. Достаточно посмотреть планы Польского генерального штаба. Кроме того, по этому вопросу советую ознакомиться с материалом «Военного обозрения»: «Польша против СССР».

Если в период с 1945 года по 1990 отношения были сравнительно ровными, то после распада Советского Союза Польша принялась за старое.

В последние дни и месяцы Польша проявляет все больше неуважения и наглости к народам России и государству Российской Федерации. Открыто и цинично сносятся памятники советским воинам-освободителям, которые дали возможность польскому народу и государству не исчезнуть из истории человечества.

Но позабывшая об этом пилсудщина решила снова создать Речь Посполитую, при этом ставя главной своей целью уничтожение российского народа и государства. А в этом случае историческая память становится врагом номер один. При этом идет мощная господдержка неонацистским режимом Польши бандеровского режима на Украине. И это несмотря на Волынскую резню!

В стране идет оголтелая политика декоммунизации и дерусификации. Снос памятников советским воинам-освободителям стал знаковым, отрицающий русофобию политик не сможет занять ни один более или менее значимый пост. И в этом польским русофобам, как мне кажется, нет равных.

Поэтому меня нисколько не удивляет полное отрицание Польшей роли Советского Союза в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Зато преувеличение роли Запада, а в особенности их истинного хозяина – США, рабское преклонение перед Вашингтоном превысило все разумные пределы, если о таких пределах вообще возможно говорить.

Постоянные поставки вооружения нацистским формированиям Украины, участие польских наемников на стороне укрорейха стали весьма обыденным явлением, давление на страны Европы в вопросе вооружения бандеровцев граничит с наглостью и вмешательством в дела других государств.

В связи с этим возникает вопрос: а нужны ли нашей стране какие-либо дипломатические отношения с государством, которое открыто заявило своей целью уничтожение всего российского?

Пора рвать отношения


Я думаю, что от разрыва с этим недогосударством Россия никак не пострадает, а Европа должна понять – мы не потерпим к себе пренебрежения и политики силы и кулака.

Разрыв отношений, с моей точки зрения, следует провести как можно быстрее. Без польских яблок мы и раньше жили, для России в этом рассаднике фашизма нет и не должно быть никаких экономических и политических интересов.

Или польские яблоки и выгода для горстки наживающихся на них буржуинов, для государства важнее уважения своих граждан и России в целом?

Разрыв отношений должен диктоваться жизненно важными интересами Российской Федерации и ее народов. Полагаю, что мою инициативу поддержит большинство населения России.

Чем больше мы будем просто говорить и меньше делать – тем больше будут наглеть выкормыши Гитлера, Бандеры и им подобных. Европа понимает только язык силы, увещевания, жесты доброй воли для них являются пустым звуком и свидетельством слабости.

Пора переходить к решительным жестам, основанных на интересах России, а не на мифическом международном праве. В нашей политике должны исчезнуть всякие условные красные линии, а взамен должны возникнуть конкретные действия, ибо политика – это уважение действий участников, а не сотрясание воздуха словами.

Пора понять, что Россия должна выжить среди волчьей стаи, а хищников уговорить словами невозможно.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 04:54
    +6
    политика – это уважение действий участников, а не сотрясание воздуха словами.
    Так ведь Польша пока по зубам не получает, готова всё вокруг захапать. Доказано веками.
    1. Таймень
      Таймень Сегодня, 05:59
      +6
      Политика беззубости и озабоченности,глупая вера в мифическое "международное право" и приводит к тому,что скоро и страна мумбо-юмбо плевать в нас начнёт и предъявит территориальные претензии.Надо вести свою политику национальных интересов и своего народа,а не заботится об Африке,поляках и всей прочей международной шайке прощелыг,бомжей и подлецов,которые не работают,а жить хотят,как "в Европах",на халяву.Вражеский Запад давно это понял.А мы всё в блаженных верующих и в нищих духом ходим (как в библии "ибо их есть царство небесное").Нам уже рай предлагали.Помните?
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 06:07
        +3
        Помню. У нас власть как-то умудряется совмещать советские постулаты человеколюбия и всеобщего равенства с диким капитализмом, какой сейчас главенствует в стране. Жить для себя - основной принцип большинства. hi
        1. ААК
          ААК Сегодня, 06:39
          +4
          Так мумбо-юмбо уже предъявляют претензии и "требуют" от РФ вернуться в зерновую сделку, ну а что до нашего "Величайшего гения всех времён и народов", то после собственного признания об отводе войск от Киева "по просьбе партнёров перед заключением мирного договора" падать ниже в глазах собственного народа уже как бы и некуда, какой там нахрен 2024 год с таким "гигантом мысли и отцом русской демократии"...
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 07:04
            0
            Верно заметили.В Питере,на саммите Африкс-Россия.И я уверен,что будут продавливать и продавят..В обмен на пустые обещания.Так кто кого "одаривает"бусами?
        2. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 07:04
          +1
          Цитата: Андрей Москвин
          Помню. У нас власть как-то умудряется совмещать советские постулаты человеколюбия и всеобщего равенства с диким капитализмом, какой сейчас главенствует в стране. Жить для себя - основной принцип большинства. hi

          Да ничего наша власть не совмещает! По крайней мере по отношению к собственным гражданам!
          Все эти "совмещения" пустое сотрясение воздуха!
          Куда бы не обратился, будь то больница, или любое государственное учреждение, на тебя смотрят, как на пустое место! И при том не руководитель учреждения, а какой то занюханный клерк, но который мнит о себе, что он по сравнению с вами, пуп земли!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:25
    +6
    Польские нацисты уже открытым текстом говорят что уничтожат в Польше все что связано с русской культурой и советским наследием.
    Так что у наших границ появился злейший враг нашего государства за спиной которого стоит обьединенная мощь НАТО.
    После разгрома ВСУ нашей армией Вашингтон бросит в бой поляков, польские генералы рвутся в бой...сейчас они затариваются Абрамсами, Ф-16,Хаймарсами и другим американским наступательным вооружением.
    Часы будущей войны тикают подводя стрелку к Армагедону... request
    Вот уж не думал 30 лет назад в СССР до чего мы докатимся сейчас.
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 05:58
    +5
    Я повторюсь , но слово "русофобия" есть не правильное слово определяющее прошлую и сегодняшнюю нацистскую политику и Польши и остальных Красной Армией недобитых нацистов с окончанием ВОВ.
    Слово "фобия" ,это как будто замаскированная невинность ,... ну словно там насморк... , а кто же насморком не болел или не болеет . Так до сих пор называемая "русофобия" есть особая форма нацизма по отношению к русскому народу и по отношению к народам России! И этой особой форме современного геноцида русских и народов России должно быть определенно соответствующее нацизму название.
    Автор явно историю России признаёт только от Октябрьского государственного переворота 1917 года . В противном случае он нам напомнил бы , что не русофоб Черчилль а любимейшая всеми поданными России Матушка Всея Руси Императрица Екатерина Великая , задолго за Черчилля ,определила и раскусила хищненскую политику Польши и из трона короля Польши сделала себе стульчик над ночным горшком в своей уборной в Зимнем дворце ! И Польши после этого , с её генами нацизма по отношению к русским и к России ,не было на карте мира аккурат до этого Октябрьского гос.переворота в России в 1917 году !
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 06:13
      +3
      Верно, север2. Русофобия это ненависть к любому русскому человеку, помноженная на зависть. Зависть к территории, ресурсам, да ко всему, что у нас есть. Плюс неприятие православных канонов. hi
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 06:57
      0
      Цитата: север 2
      И Польши после этого , с её генами нацизма по отношению к русским и к России ,не было на карте мира аккурат до этого Октябрьского гос.переворота в России в 1917 году !

      Желательно, чтобы и после 2023 года, про неё не слышали и на картах бумагу не марали.
  4. iury.vorgul
    iury.vorgul Сегодня, 06:01
    +3
    Или польские яблоки и выгода для горстки наживающихся на них буржуинов, для государства важнее уважения своих граждан и России в целом?
    Да. А Вы не знали, что мы при капитализме живем? А прибыль для капиталиста - главная ценность, он за нее и мать, и Родину продаст.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:10
    +2
    Гиена Европы. Нужно ли с ней дружить
    Как можно поддерживать нормальные отношения, а тем более "дружить" со своим потенциальным врагом? Можно только в том случае если вы полный и.диот. Не знаю, что еще сдерживает нашу дипломатию или, что еще должно произойти, чтобы разорвать дипломатические отношения со страной мечтающей тебя уничтожить (одни высказывания польских политиков чего стоят). Это, кстати касается и прибалтов. Но это вопрос не к рядовому читателю, а к российской власти.
  6. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:17
    +2
    Все в мире связано.Когда ы говорим,что Сталин поощрил Польшу передачей земель,то мы стараемся снять свою ответственность за то,что в Польше творится.Хотя в течение долгого времени шли на поводу у этой страны. У них вдруг появилось старое поляцкое ханжество.У нас многие заявляют,что в них течет белогвардейская кровь.То,что существовало между временами вдруг исчезло.Как будто и не было ПНР и СССР. Все озаботились воспоминаниями о том прошлом,которое ни в коей мере ничего не дало ни Польше,Ни России.А ведь наследство было огромное.Это и Флот,и Авиация, Танки,Ракеты.Но мы стараемся это все забыть.Все это к нам попало из позапрошлого века.Так и будим крутить.Себе мозги пудрить.А что же Польша? А она глядя на всех ушла тоже в прошлое,под крыло Великобритании.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 06:35
      +1
      Какая ещё может быть белогвардейская кровь? belay Титулы да звания покупают, это да, но это из чистого тщеславия. А кровь роли не играет, тут важно воспитание с пелёнок.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:22
    +2
    Автор,Вы подождите с Польшей рвать-то,начните с Прибалтики,там и памятники сносят и нацистские парады и русофобия,да кстати, мы молоко и молочные продукты уже не покупаем и шпроты , с Прибалтикой разорвём и сразу за Польшу приниматься,там за Чехию, Словакию..А почему СССР,после поражение в советско-польской войне не разорвал дипломатические отношения с Польшей? В 1924 году ,установил дипломатические отношения с фашистской Италией?И т.д...