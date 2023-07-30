Гиена Европы. Нужно ли с ней дружить

Всю жизнь интересовался историей Европы с начала XX века по 1945 год, в особенности взаимоотношениями между СССР и Германией. И каждый раз между этими странами маячила тень «гиены Европы», как метко охарактеризовал Польшу Уинстон Черчилль.
Вступив в коалицию интервентов Антанты, Польша воспользовалась слабостью Советского государства и в советско-польской войне сумела прибрать в свои жадные до чужого богатства руки западную Украину и западную Белоруссию. Если кто-то посчитал, что Польша этим насытилась, то он будет в корне не прав.
Не успев отдохнуть от грабежа российских земель, Пилсудский и его клика начали разрабатывать планы по дальнейшей экспансии. При этом Пилсудский полностью разделял идеи германо-польского сближения, полагая, что их союз на антисоветской основе снимет все проблемы напряжённости в германо-польских отношениях. Именно этим был продиктован германо-польский пакт 1934 года.
Агрессивное направление внешней политики Польши ярко выявилось на Московской конференции по сокращению вооружений (декабрь 1922 года). На этой конференции Польша выступила главным противником советских предложений о сокращении вооружений и добилась срыва конференции.
К этому же периоду относится ярая национализация сознания, когда был развернут самый настоящий геноцид против русского населения, которое истреблялось в концлагерях. Различия между красными и белыми не делалось, сознание поляка-националиста воспринимало любого русского, как врага Польши, подлежащего немедленному уничтожению.
Даже сейчас потомки русофобов и сами русофобы отрицают геноцид русского народа, традиционно поддерживаемые англосаксами, которые были, есть и будут спонсорами любого нацистского движения в Европе.
Приращения территории Польши происходили за счет любых соседей. В октябре 1920 года польские войска в результате войны с Литвой захватили часть Литвы с городом Вильно. В 1938 году после Мюнхенского сговора Польша приняла совместное участие с Германией и Венгрией в оккупации Чехословакии, присоединив к своей территории Тешинскую область.
Также после прихода Гитлера к власти в Германии Польша неоднократно предлагала свою помощь в агрессии против Советского Союза. Достаточно посмотреть планы Польского генерального штаба. Кроме того, по этому вопросу советую ознакомиться с материалом «Военного обозрения»: «Польша против СССР».
Если в период с 1945 года по 1990 отношения были сравнительно ровными, то после распада Советского Союза Польша принялась за старое.
В последние дни и месяцы Польша проявляет все больше неуважения и наглости к народам России и государству Российской Федерации. Открыто и цинично сносятся памятники советским воинам-освободителям, которые дали возможность польскому народу и государству не исчезнуть из истории человечества.
Но позабывшая об этом пилсудщина решила снова создать Речь Посполитую, при этом ставя главной своей целью уничтожение российского народа и государства. А в этом случае историческая память становится врагом номер один. При этом идет мощная господдержка неонацистским режимом Польши бандеровского режима на Украине. И это несмотря на Волынскую резню!
В стране идет оголтелая политика декоммунизации и дерусификации. Снос памятников советским воинам-освободителям стал знаковым, отрицающий русофобию политик не сможет занять ни один более или менее значимый пост. И в этом польским русофобам, как мне кажется, нет равных.
Поэтому меня нисколько не удивляет полное отрицание Польшей роли Советского Союза в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Зато преувеличение роли Запада, а в особенности их истинного хозяина – США, рабское преклонение перед Вашингтоном превысило все разумные пределы, если о таких пределах вообще возможно говорить.
Постоянные поставки вооружения нацистским формированиям Украины, участие польских наемников на стороне укрорейха стали весьма обыденным явлением, давление на страны Европы в вопросе вооружения бандеровцев граничит с наглостью и вмешательством в дела других государств.
В связи с этим возникает вопрос: а нужны ли нашей стране какие-либо дипломатические отношения с государством, которое открыто заявило своей целью уничтожение всего российского?
Пора рвать отношения
Я думаю, что от разрыва с этим недогосударством Россия никак не пострадает, а Европа должна понять – мы не потерпим к себе пренебрежения и политики силы и кулака.
Разрыв отношений, с моей точки зрения, следует провести как можно быстрее. Без польских яблок мы и раньше жили, для России в этом рассаднике фашизма нет и не должно быть никаких экономических и политических интересов.
Или польские яблоки и выгода для горстки наживающихся на них буржуинов, для государства важнее уважения своих граждан и России в целом?
Разрыв отношений должен диктоваться жизненно важными интересами Российской Федерации и ее народов. Полагаю, что мою инициативу поддержит большинство населения России.
Чем больше мы будем просто говорить и меньше делать – тем больше будут наглеть выкормыши Гитлера, Бандеры и им подобных. Европа понимает только язык силы, увещевания, жесты доброй воли для них являются пустым звуком и свидетельством слабости.
Пора переходить к решительным жестам, основанных на интересах России, а не на мифическом международном праве. В нашей политике должны исчезнуть всякие условные красные линии, а взамен должны возникнуть конкретные действия, ибо политика – это уважение действий участников, а не сотрясание воздуха словами.
Пора понять, что Россия должна выжить среди волчьей стаи, а хищников уговорить словами невозможно.