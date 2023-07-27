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ФСБ обнаружила следы взрывчатых веществ на еще одном судне, посещавшем порт Украины

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ФСБ обнаружила следы взрывчатых веществ на еще одном судне, посещавшем порт Украины

Еще одно иностранное гражданское судно предположительно могло быть задействовано ранее для доставки взрывчатых веществ и вооружений на Украину. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности Российской Федерации.


Пограничниками ФСБ РФ были обнаружены следы тротила и динитротолуола в трюме и на поверхности шлюпки сухогруза BMO River. Это судно следовало из порта Синоп в Турции в Ростов-на-Дону. Проверка осуществлялась при попытке судна зайти в Керченский пролив.

Следы взрывчатки могут свидетельствовать о том, что судно ранее задействовалось в перевозке вооружений и боеприпасов на Украину. Тем более, в июне и июле этого года сухогруз два раза заходил в украинский порт Рени на реке Дунай, по которому, кстати, недавно был нанесен мощный ракетный удар ВС РФ.

Органами ФСБ РФ было принято решение не пропускать данное судно через Керченский пролив. Это уже второй подобный случай за последнее время. Ранее следы взрывчатых веществ были обнаружены на другом судне, которое тоже следовало в Ростов-на-Дону.

После выхода из «зерновой сделки» Россия ужесточила контроль над находящимися в Черном море гражданскими судами других государств, следующими в порты Украины или России. Для патрулирования Черного моря задействованы военные корабли Черноморского флота, с которыми уже были проведены соответствующие учения, во время которых отрабатывались действия по блокированию морских районов с целью недопущения прохождения иностранных судов.
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Romanovski
    Romanovski Сегодня, 10:42
    0
    !!! Турция поставит Польше оружие, которое может попасть на Украину

    Турецкий производитель стрелкового оружия компания Özyurt Arms Industry подписала с Польшей контракт на $170 млн.

    Можно с большой уверенностью утверждать, что как минимум часть этого оружия попадет на Украину.

    Интересно, что сообщение о поставках оружия Польше совпало с информацией о дефиците стрелкового оружия у ВСУ.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:45
      +4
      Что значит судну запретили проход через Керченский пролив? Почему судно не задержали для проведения хотя бы полугодовых следственных мероприятий? Опять договорняк?
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 11:27
        0
        Цитата: Бородач
        Что значит судну запретили проход через Керченский пролив? Почему судно не задержали для проведения хотя бы полугодовых следственных мероприятий? Опять договорняк?

        Честно говоря оснований нет, была бы обнаружена хотя бы 75 гр. тротиловая шашка, можно было бы задержать с выворачиванием и обыском всего.
        Лучше перебдедть, досмотр проводить подальше от акватории прохода моста. Как бы "брандер" не додумались соорудить с использованием наемной команды в темную...
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 10:43
    +1
    Вот оказывается какие наблюдательные стали. laughingА если еще поговорить с командой ранее работающих на этих судах.... bully feel
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:59
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вот оказывается какие наблюдательные стали. А если еще поговорить с командой ранее работающих на этих судах....

      Команда как правило не в курсе ,если этот груз не открыто грузится.В курсе только капитан . Но в первом осмотренном судне,выявлены подделки названия ,документации и смена экипажа полностью
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:45
    +3
    А почему подобных ушлых не арестоаывать до выяснения?Куда и что они возили раньше?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:52
    0
    Пограничниками ФСБ РФ были обнаружены следы тротила и динитротолуола в трюме и на поверхности шлюпки сухогруза BMO River... было принято решение не пропускать данное судно через Керченский пролив.
    А может можно, как-то законодательно провести арест таких судов с последующей конфискацией? Вот над чем депутатам стоит поработать, а не о загранпаспортах в короткий срок за деньги.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:59
    0
    Как-то странно.
    Обычно, когда такое находят и не могут вывезти - уничтожают на месте.
    А не отпускают восвояси...
  7. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 11:02
    0
    Каким умом надо овладеть, чтобы не понимать, чем занималась комиссия зерновой сделки в Стамбуле? Все остальное - истрерика старой девы. Россия, на пустом месте, нанесла авиаудар в Идлибе; может быть эти "люди" были пси Пригожина. Вот что лежит на основе нарушения Рус-Тур отношения. Были следы, или нет следов..., без участия соответсвующих сторон не имеет значения.
  8. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 11:05
    0
    Все таки у многих наших лампасников вместо головы жопа со ртом.удивлен что сецчас стали досматривать.
  9. север 2
    север 2 Сегодня, 11:06
    0
    а кто не дал также проверять идущие за зерном суда с самого начала этой зерновой сделки? Проверили бы , ничего не нашли , пусть идут в Одессу грузить это зерно , если уж так эта сделка важна была. Нашли бы оружие или взрывчатку , тогда по полной программе , за нарушение условий этой сделки . После первых таких обнаружений с самого начала , возможно, никому это зерно и вообще не понадобилось . Ведь оружия и взрывчатку не провезёшь , русские проверят суда идущие ,якобы , порожняком и только за зерном в Одессу.