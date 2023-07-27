ФСБ обнаружила следы взрывчатых веществ на еще одном судне, посещавшем порт Украины

Еще одно иностранное гражданское судно предположительно могло быть задействовано ранее для доставки взрывчатых веществ и вооружений на Украину. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
Пограничниками ФСБ РФ были обнаружены следы тротила и динитротолуола в трюме и на поверхности шлюпки сухогруза BMO River. Это судно следовало из порта Синоп в Турции в Ростов-на-Дону. Проверка осуществлялась при попытке судна зайти в Керченский пролив.
Следы взрывчатки могут свидетельствовать о том, что судно ранее задействовалось в перевозке вооружений и боеприпасов на Украину. Тем более, в июне и июле этого года сухогруз два раза заходил в украинский порт Рени на реке Дунай, по которому, кстати, недавно был нанесен мощный ракетный удар ВС РФ.
Органами ФСБ РФ было принято решение не пропускать данное судно через Керченский пролив. Это уже второй подобный случай за последнее время. Ранее следы взрывчатых веществ были обнаружены на другом судне, которое тоже следовало в Ростов-на-Дону.
После выхода из «зерновой сделки» Россия ужесточила контроль над находящимися в Черном море гражданскими судами других государств, следующими в порты Украины или России. Для патрулирования Черного моря задействованы военные корабли Черноморского флота, с которыми уже были проведены соответствующие учения, во время которых отрабатывались действия по блокированию морских районов с целью недопущения прохождения иностранных судов.