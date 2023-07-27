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В России создали микробеспилотник для поражения целей в труднодоступных местах

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В России создали микробеспилотник для поражения целей в труднодоступных местах

На фоне проведения специальной военной операции на Украине российские производители продолжают совершенствовать те или иные виды вооружений. Особое внимание уделяется также и приобретающим на поле боя все большее значение беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).


Как сообщает информагентство ТАСС, ссылаясь на источник в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Беспилотного Авиастроения», российским специалистам удалось создать БПЛА крошечных размеров. Сообщается, что новый микробеспилотник будет весить менее 40 г, а его базовая версия будет стоить порядка 80 тысяч рублей.

Миниатюрный беспилотник мультироторного типа под названием «Вектор Х-120» создан как дрон-камикадзе и предназначен для одноразового использования. Несмотря на это, микродрон будет иметь возможность использовать патроны калибра 5,45х39 мм массой 10,2 г и патроны Люгер массой 7,45 г.

По словам разработчиков, «Вектор Х-120» сможет поражать цели даже в тех местах где это не под силу снайперу. Кроме того, минибеспилотник обладает способностью вести огонь из-за препятствия, при этом контролируя полёт боеприпаса.

Максимальная скорость «Вектора Х-120» составляет 50 км/ч.
Использованы фотографии:
yamal-media.ru
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6 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:03
    -1
    Ну, наконец-то!
    Инструмент... как раз для работы с ничтожествами.
    Хотя... ледоруб дешевле и эффективнее.
    Ждём результатов.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 11:05
    +2
    Не понял, как он будет контролировать полёт боеприса, в его случае пули? Тема не раскрыта. Да и для ликвидации что-то помощнее будет надежнее, а у этого одна попытка и нужно ещё не промахнуться.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:08
      +1
      Цитата: al3x
      Не понял, как он будет контролировать полёт боеприса, в его случае пули? Тема не раскрыта.

      Считайте, что одновременно написали.))))
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:07
    +1
    Кроме того, минибеспилотник обладает способностью вести огонь из-за препятствия, при этом контролируя полёт боеприпаса.

    Это как????? Это же несбыточная мечта снайпера.
  4. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 11:15
    +2
    Хороший БПЛА, 40 грамм, по цене куска золота 375 пробы аналогичной массы laughing
    Такие вещи должны стоить копейки, в этом их смысл, а не в освоении бюджета.
  5. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 11:29
    0
    При такой крошечной массе, 40 грамм, произведя выстрел даже патроном Люгер, как будет решена проблема отдачи?