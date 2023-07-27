В России создали микробеспилотник для поражения целей в труднодоступных местах

На фоне проведения специальной военной операции на Украине российские производители продолжают совершенствовать те или иные виды вооружений. Особое внимание уделяется также и приобретающим на поле боя все большее значение беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
Как сообщает информагентство ТАСС, ссылаясь на источник в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Беспилотного Авиастроения», российским специалистам удалось создать БПЛА крошечных размеров. Сообщается, что новый микробеспилотник будет весить менее 40 г, а его базовая версия будет стоить порядка 80 тысяч рублей.
Миниатюрный беспилотник мультироторного типа под названием «Вектор Х-120» создан как дрон-камикадзе и предназначен для одноразового использования. Несмотря на это, микродрон будет иметь возможность использовать патроны калибра 5,45х39 мм массой 10,2 г и патроны Люгер массой 7,45 г.
По словам разработчиков, «Вектор Х-120» сможет поражать цели даже в тех местах где это не под силу снайперу. Кроме того, минибеспилотник обладает способностью вести огонь из-за препятствия, при этом контролируя полёт боеприпаса.
Максимальная скорость «Вектора Х-120» составляет 50 км/ч.