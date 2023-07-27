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ВСУ получат свыше тысячи бронеавтомобилей Senator до конца года

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ВСУ получат свыше тысячи бронеавтомобилей Senator до конца года

ВСУ с прошлого года постоянно получает партии бронеавтомобилей Senator в рамках военной поддержки, оказываемой Канадой, на территории которой производятся данные машины.


Как утверждают украинские ресурсы, к настоящему времени было передано 550 едини техники.

К концу этого года их будет свыше тысячи

- заявил в соцсети представитель компании Roshel, которая выпускает Senator.

Roshel Senator 4x4 впервые был показан широкой публике в октябре 2018 года. Его основу составляет модифицированное шасси Ford F-550. Бронеавтомобиль оснащен 8-цилиндровым дизельным двигателем V-образной формы объемом 6,7 литра и мощностью 330 л.с. при 2600 об/мин.
Как утверждает производитель, техника отличается высокой устойчивостью к огню из оружия малого калибра, имеет усиленное днище, башенную систему компоновки оружия [пулеметной установки], а противоминная броня способна обеспечивать стандарт баллистической защиты до уровня STANAG III B7.

Несмотря на столь большие, как утверждается, поставки, Senator довольно редко фигурирует в боевых сводках. Зато данный бронеавтомобиль часто встречается в видеороликах, снятых явно в рекламных целях: в них демонстрируются повреждения, которые машина якобы получила на линии боевого соприкосновения.

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3 комментария
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:10
    +1
    Как говорил один чел в цирке (анекдот):
    - Разве это клоу... упс! машина?!..
    Это - просто железяка!
    А вот у моего дяди машина - это Сенатор! (с)
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:13
      +3
      ...Зато данный бронеавтомобиль часто встречается в видеороликах, снятых явно в рекламных целях: в них демонстрируются повреждения, которые машина якобы получила на линии боевого соприкосновения.

      Может он и не предназначен для линии боевого соприкосновения в такой компании как СВО, зато возможно его участие в более безопасных военных компаниях НАТО в менее развитых, в военном плане, странах мира.
      А на Украине на таком авто вполне удобно доставлять бойцов до передовой, забирать раненых и возвращаться в тыл за новой партией бойцов.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +1
    к настоящему времени было передано 550 едини техники.
    К концу этого года их будет свыше тысячи
    Если они практически не были замечены в р-не боевых действий, то тогда для чего используют уже полученные 550 ед.? Может, как транспорт для начальства с охраной или СБУ в прифронтовой зоне? И очень интересно кто это оплачивает - щедрый Трюдо или все таки Зеленский?