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«Всё идёт по плану»: замминистра обороны Великобритании заявил, что контрнаступление ВСУ оправдывает ожидания Запада

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«Всё идёт по плану»: замминистра обороны Великобритании заявил, что контрнаступление ВСУ оправдывает ожидания Запада

Тот факт, что украинское контрнаступление идёт не так, как было запланировано, осознают даже в Киеве. Главком Залужный и президент Зеленский во всю обвиняют Запад в недостаточной помощи ВСУ, из-за чего украинская армия несет огромные потери, а ее успехи ограничиваются буквально сотнями метров.


В то же время в Великобритании придерживаются иного мнения, по крайней мере - перед СМИ. Так, в ходе интервью Daily Telegraph замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что контрнаступление ВСУ в целом идет по плану и на данный момент оправдывает ожидания Запада.

Чиновник пояснил, что события на поле боя не будут происходить стремительно, как в голливудских фильмах. С его слов, украинское командование проявляет должную осторожность, не проводя массированного наступления через минные поля и стараясь минимизировать потери в живой силе и технике.

В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы

- отметил замглавы Минобороны Великобритании, откровенно подтвердив, что план украинского контрнаступления - фактически натовская разработка.

Хиппи подчеркнул, что у ВСУ наготове достаточно огневой мощи, чтобы совершить прорыв на одном из приоритетных направлений. При этом на Западе уже ждут, когда украинское командование направит второй эшелон для удара на наиболее перспективном участке.

Что характерно, сразу после вчерашней публикации вышеупомянутого интервью, ряд западных изданий начали писать об отправке Киевом дополнительных сил для поддержки текущего наступления.

Вероятно, поводом стала вчерашняя атака двумя колоннами ВСУ на Запорожском направлении, которые в итоге были разгромлены нашими военными.

При этом в зарубежных медиа со ссылкой на некие источники уверяют, что украинское командование еще не задействовало в атаке второй эшелон.
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37 комментариев
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  1. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 11:45
    +19
    Англосаксов надо уничтожить. У них все по плану,славяне дохнут,а эти ручки потирают от радости. Я не нацист,но нацию англосаксов надо бы сократить до минимума. Вред от них большой всем.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 11:59
      0
      Уничтожить верхушку англосаксонского мира - согласен.
      А уничтожать простых граждан нет.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:08
        +7
        Простые граждане-это те кто в окопах с ВСУ сидят и грузят оружие в транспортники для отправки на Украину ? Мочить надо всех !
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 12:31
          0
          Простые - это те кто в пабе сидят и где находится Украина незнают wassat
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 13:56
            0
            они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими

            ...план по уничтожению украинцев?
      2. Zhan
        Zhan Сегодня, 12:20
        +5
        Цитата: Б-15
        Уничтожить верхушку англосаксонского мира - согласен.
        А уничтожать простых граждан нет.

        Если мы их освободим от их верхушки, они нам этого никогда не простят.. smile
      3. bk316
        bk316 Сегодня, 12:39
        +3
        Уничтожить верхушку англосаксонского мира - согласен.
        А уничтожать простых граждан нет.

        Что вы Михаил, что вы Владислав оба неправы.
        Не надо уничтожать простых англосаксов и недостаточно уничтожить их верхушку.
        НАДО уничтожить полностью раз и навсегда без возможности восстановления их государство.
        Человечеству для существования это жизненно необходимо.
        И это не является каким либо экстремизмом и многократно применялось в истории.
        Просто надо признать , что национальное англосакское государство преступно и подлежит расформированию территория разделению между другими государствами а идеология и культура забвению.
      4. flSergius
        flSergius Сегодня, 13:18
        +2
        А их элита откуда берётся? С Марса прилетает? 90% мировых бандитов и убийц образуются в матке обычной Джейн, значит они все виновны.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 12:03
      +5
      В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы

      Что в переводе означает, утилизация Украины идёт нормально. Старую и ненужную технику продают по цене новой, численность солдат ВСУ снижается, ресурсы ЕС тоже. laughing
    3. Rage66
      Rage66 Сегодня, 12:08
      +5
      Этого острова вообще не должно быть на карте.
      Это они сначала захватили полмира с истреблением коренного населения, а теперь учат всех демократии и порядку hi .
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 12:22
        0
        Цитата: Rage66
        Этого острова вообще не должно быть на карте.
        Это они сначала захватили полмира с истреблением коренного населения, а теперь учат всех демократии и порядку hi .

        hi
        В их понимании это и есть "порядок" для них "исключительных"..
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:32
        0
        Перед этим их Рим захватил. До этого они коз пасли и про демократию не слышали. В общем все они папой римским повязаны. А того тоже повязали....
        Чёт опять все концы в одну точку на карте мира сходятся wassat
        На земле обетованной...
  2. Бомба
    Бомба Сегодня, 11:48
    -2
    Так провала по факту пока нет, то что от них требуют они худо бедно но выполняют с большими потерями.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 12:17
      +1
      Если они сейчас стараются "минимизировать потери в живой силе и технике", то что же будет при наступлении?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:20
      0
      У них есть цель-обескровить нас.Если все это затянется,то эта англосакская цель будет выполнена
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:38
        +1
        Но пока россиян стало больше, чем до сво, а украинцев сильно меньше
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 12:45
          -1
          Правда многие из этих новых россиян не говорят по русски, но ничего страшного - для них сделали указатели на таджикском. Зато многие старые россияне покинули страну и прекрасно проводят военное время в Дубаях и турциях
          1. Андрей Москвин
            Андрей Москвин Сегодня, 13:03
            +2
            Таким "старым россиянам" скатертью дорога. Наплевать и забыть. И чтобы назад пути не было! Предавший единожды...
  3. Andr789
    Andr789 Сегодня, 11:52
    +2
    У них и в Ираке все ок было, по словам официальных источников, в нулевые годы) А так, стоит просто посмотреть высказывания тех же лиц пол года назад, к примеру, расхождение будет ошеломляющим
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:55
    0
    Всё идёт по плану. Вырезается раковая опухоль украинского фашизма. Украинский народ проходит процедуру излечения.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 13:16
      +1
      Откуда на землях Малой Руси взялся некий "украинский народ"??? Из Африки пришёл или из Антарктиды? Ну в любом случае пусть уё****т с русской земли и у себя на родине лечится от чего хочет.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:57
    +2
    В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы
    Как я понимаю план заключался в том, чтобы не смотря на огромные потери постараться достичь хоть каких-то результатов (о выходе к Мариуполю за 7 дней сегодня и не вспоминают). План по утилизации своего населения Киев даже перевыполняет, что отмечено его союзниками и покровителями.
    на Западе уже ждут, когда украинское командование направит второй эшелон для удара на наиболее перспективном участке
    Так из этого второго эшелона Киев уже давно черпает и не ложкой, а поварешкой затыкая образовавшиеся дыры в результате потерь.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:58
    +2
    Если по плану утилизации славян,то его даже перевыптолняют. А насчёт плана боевых действий абсолютно не уверен.
  7. ReTeplov
    ReTeplov Сегодня, 12:00
    +1
    Несколько лет назад ездил в командировки в Тольятти. Взаимодействовал там с одним интересным инженером. Какой бы ни вы лазил в разработке косяк, какая бы эпидерсия ни приключалась, он неизменно повторял: "Да всё нормально! Так оно и должно быть!" Подбадривал нас как мог))
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:44
      0
      А наши говорят: "Да всё нормально! Никто ж незнает как должно быть!" recourse
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:02
    0
    Перефразирую классика.
    "Тут бритиш.
    А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее омериганцев.
    Совершенно ненавистная порода.
    Гаже поленьев!" (с)
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:03
    0
    замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что контрнаступление ВСУ в целом идет по плану

    По плану. wassat
    Хиппи разные нужны, хиппи всякие важны.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:09
    0
    В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы

    - отметил замглавы Минобороны Великобритании, откровенно подтвердив, что план украинского контрнаступления - фактически натовская разработка.
    . Как только все грохнутся, они сразу найдут "виновных" в провале и это, уж точно, будут не они.
  11. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:22
    -1
    А что не так у Запада все по плану.Война идет,РФ под жесткими санкциями.Нужно будет и в Азии войну организуют.Вот когда мы желательно конечно самим,но сейчас с Китаем сможем одной политикой уложить опанента на лопатки вот тогда и будет Мир во всем Мире.А сейчас увы можем уничтожать только их оружие .
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:42
      -1
      К сожалению, сейчас мы "всё можем" исключительно на словах
  12. Дмитрий356
    Дмитрий356 Сегодня, 12:23
    0
    Все идет по плану, только план немного "Б"
  13. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 12:26
    -1
    контрнаступление ВСУ оправдывает ожидания Запада
    Конечно. Если план состоял в том, что бы славяне как можно больше убивали друг друга, то да ,всё идёт по ихнему намеченному плану.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:33
    -1
    Да, как говаривал старина Швейк: "Оно ведь не легко — куда-нибудь влезть. Влезть-то сумеет каждый, но вылезть — в этом и заключается настоящее военное искусство. Когда человек куда-нибудь лезет, он должен знать, что вокруг происходит, чтобы не сесть в лужу, называемую катастрофой"(с). Актуально.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 12:59
      -1
      Нашего хитроплановца это тоже касается. Сначала Донбасс обнадёжил и втянул вялую гражданскую войну с "украиной", потом захотел к выборам 2024 выступить собирателем земель русских, да кавалерийским наскоком не вышло, теперь вынужден менять законодательство под массовую мобилизацию.
  15. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 12:42
    +1
    Наглосаксы, врут безбожно, обеляя свой мундир. Они с США, спланировали и подготовили армию украины, предоставили вооружения и теперь по плану с начала июня уничтожено более 26000 солдат, потеряно более тысячи единиц различной боевой техники и продвижение на направлении главного удара, несколько сотен метров. Не преодолев первой линии обороны Наших войск.
    И это их план?
  16. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:56
    +1
    Хиппи? Так ясное дело - он накуренный wassat
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:03
    0
    Все будет идти по плану до первого сожженного Челенждера, потом пойдет не по плану.