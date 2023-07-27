«Всё идёт по плану»: замминистра обороны Великобритании заявил, что контрнаступление ВСУ оправдывает ожидания Запада

В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы

Тот факт, что украинское контрнаступление идёт не так, как было запланировано, осознают даже в Киеве. Главком Залужный и президент Зеленский во всю обвиняют Запад в недостаточной помощи ВСУ, из-за чего украинская армия несет огромные потери, а ее успехи ограничиваются буквально сотнями метров.В то же время в Великобритании придерживаются иного мнения, по крайней мере - перед СМИ. Так, в ходе интервью Daily Telegraph замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что контрнаступление ВСУ в целом идет по плану и на данный момент оправдывает ожидания Запада.Чиновник пояснил, что события на поле боя не будут происходить стремительно, как в голливудских фильмах. С его слов, украинское командование проявляет должную осторожность, не проводя массированного наступления через минные поля и стараясь минимизировать потери в живой силе и технике.- отметил замглавы Минобороны Великобритании, откровенно подтвердив, что план украинского контрнаступления - фактически натовская разработка.Хиппи подчеркнул, что у ВСУ наготове достаточно огневой мощи, чтобы совершить прорыв на одном из приоритетных направлений. При этом на Западе уже ждут, когда украинское командование направит второй эшелон для удара на наиболее перспективном участке.Что характерно, сразу после вчерашней публикации вышеупомянутого интервью, ряд западных изданий начали писать об отправке Киевом дополнительных сил для поддержки текущего наступления.Вероятно, поводом стала вчерашняя атака двумя колоннами ВСУ на Запорожском направлении, которые в итоге были разгромлены нашими военными.При этом в зарубежных медиа со ссылкой на некие источники уверяют, что украинское командование еще не задействовало в атаке второй эшелон.