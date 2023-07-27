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Глава концерна Rheinmetall: Евросоюз не способен защититься от нападения армии сильного противника

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Глава концерна Rheinmetall: Евросоюз не способен защититься от нападения армии сильного противника

С начала российской спецоперации на Украине предприятия немецкого концерна Rheinmetall работают на полную мощность. На военные расходы правительство ФРГ выделило 100 миллиардов евро, поставив задачу немецкому ОПК на предоставленные средства перевооружить бундесвер. Но этих денег вряд ли хватит для достижения намеченной властями Германии амбициозной цели.


Такое мнение высказал в интервью немецкому телеканалу N-TV глава оборонного концерна Rheinmetall (ФРГ) Армин Паппергер.

Он уверен, что Вооруженным силам Германии явно недостаточно выделенных на модернизацию средств. По мнению председателя правления Rheinmetall, на эти цели военным необходимо предоставить как минимум 300-350 миллиардов евро.

Глава концерна признает, что в своем нынешнем состоянии Евросоюз не способен защититься от нападения армии сильного противника.

На данный момент, если придет большой и сильный агрессор, это будет трудно

- считает руководитель компании.

И хотя возглавляемый им крупный немецкий оборонный концерн активно поставляет вооружение и военную технику киевскому режиму, Паппергер не относит Германию к прямым участникам украинского конфликта.

Мы не являемся партией войны

- утверждает он.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус признал катастрофическую нехватку боеприпасов для армии ФРГ. Чтобы решить эту проблему к 2031 году, правительство Германии готово раскошелиться на 20 миллиардов евро.
Использованы фотографии:
Rheinmetall
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8 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:11
    +2
    Правильно!
    Перевожу на русский: ОТДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ!!!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:21
      +1
      Цитата: Смею_заметить_
      Правильно!
      Перевожу на русский: ОТДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ!!!

      Сняли с языка. Требует десятков миллиардов на оружие.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      ...На данный момент, если придет большой и сильный агрессор, это будет трудно
      - считает руководитель компании.

      Большой и сильный агрессор давно находится в Германии и его зовут "США".
      И да, что касается самой компании, то по некоторым данным 280 крупных акционеров этой компании находятся в США и десять заводов этого же концерна там же располагаются.
      Так что сосать у нескольких маток янки умеют как никто другой. hi
  2. km-21
    km-21 Сегодня, 11:24
    0
    Зачем мы транслируем подобную ахинею?
    В прошлый раз кто-то брякнул про "Ламанш за три дня",
    и теперь все европейцы уверены, что "русские идут".
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: km-21
      Зачем мы транслируем подобную ахинею?
      В прошлый раз кто-то брякнул про "Ламанш за три дня",
      и теперь все европейцы уверены, что "русские идут".

      Когда про Ламанш "брякали" тогда могли за три дня, имели и волю и возможности!
  3. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 11:25
    0
    Глава концерна признает, что в своем нынешнем состоянии Евросоюз не способен защититься от нападения армии сильного противника.

    Да кому вы нужны, воевать с вами ? За что воевать ? Идите лесом, без вас проблем хватает. Это вашим заокеанским хозяевам нужна здесь война, но не нам !
  4. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 11:26
    0
    Евросоюз никогда не защищался от армии сильного противника. Евросоюз всегда сам нападал на сильного противника. Это у них доктрина такая. Не можешь защититься -- нападай. Наверно, надеются противника застать врасплох.. .
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:27
    0
    Rheinmetall повезло с этой украинской войной. Море заказов на годы вперед. Новые заводы, новые рабочие руки в Германии.
    Весь ВПК Европы оживился. Снаряды, патроны, ракеты, мины. Пикапы, военные грузовики. Выпуск увеличился в десятки раз.