Глава концерна Rheinmetall: Евросоюз не способен защититься от нападения армии сильного противника

На данный момент, если придет большой и сильный агрессор, это будет трудно

Мы не являемся партией войны

С начала российской спецоперации на Украине предприятия немецкого концерна Rheinmetall работают на полную мощность. На военные расходы правительство ФРГ выделило 100 миллиардов евро, поставив задачу немецкому ОПК на предоставленные средства перевооружить бундесвер. Но этих денег вряд ли хватит для достижения намеченной властями Германии амбициозной цели.Такое мнение высказал в интервью немецкому телеканалу N-TV глава оборонного концерна Rheinmetall (ФРГ) Армин Паппергер.Он уверен, что Вооруженным силам Германии явно недостаточно выделенных на модернизацию средств. По мнению председателя правления Rheinmetall, на эти цели военным необходимо предоставить как минимум 300-350 миллиардов евро.Глава концерна признает, что в своем нынешнем состоянии Евросоюз не способен защититься от нападения армии сильного противника.- считает руководитель компании.И хотя возглавляемый им крупный немецкий оборонный концерн активно поставляет вооружение и военную технику киевскому режиму, Паппергер не относит Германию к прямым участникам украинского конфликта.- утверждает он.Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус признал катастрофическую нехватку боеприпасов для армии ФРГ. Чтобы решить эту проблему к 2031 году, правительство Германии готово раскошелиться на 20 миллиардов евро.