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Гендиректор ПАО «Яковлев»: Учебно-боевой самолёт Як-130 будет усовершенствован под выполнение спецзадач

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Гендиректор ПАО «Яковлев»: Учебно-боевой самолёт Як-130 будет усовершенствован под выполнение спецзадач

Учебно-боевой самолёт Як-130 пройдёт модернизацию, рассчитанную на выполнение спецзадач. Об этом сообщил Андрей Богинский, являющийся гендиректором ПАО «Яковлев» – нового предприятия, образовавшегося в результате ребрендинга авиастроительной корпорации «Иркут».


На данном этапе мы занимаемся разработкой модернизированной версии самолёта Як-130М, который будет предназначен для выполнения специальных задач и высококачественного обучения лётчиков

– заявил экс-заместитель министра промышленности и торговли РФ в интервью РИА Новости.

Отметим, что ранее Як-130 разрабатывался российскими конструкторами в качестве продвинутого самолёта для обучения пилотированию военных лётчиков. В настоящее время он поставляется на экспорт, позиционируясь как лёгкий штурмовик.

Для справки: Як-130 предназначен для замены учебно-тренировочных самолётов L-39. Его производство было запущено уже после развала СССР. Это воздушное судно способно выполнять манёвры, характерные для истребителей 4-го и 5-го поколений. Свой первый полёт совершил в 1996-м году. В 2009-м году были завершены лётные испытания на этом самолёте. На сегодняшний день используются не только как учебные самолёты, но также и в качестве лёгких штурмовиков. Они могут нести как неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8, так и более тяжёлые С-13 и С-25ОФМ. Также могут применять авиабомбы до 500 кг (управляемые в том числе). Способные также нести и оружие класса «воздух-воздух», такое как ракеты с инфракрасной системой самонаведения Р-73.
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21 комментарий
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:55
    -5
    Сколько было споров о том что Як 130 нужно выпускать в качестве боевого а не учебного самолета!Дошло это теперь и до руководства Кб Яковлева
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 12:03
      +5
      Заканчиваются СУ-25, не думали, что завязнут надолго, а заменить нечем , кроме Яка
      1. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 12:35
        -1
        Заканчиваются СУ-25, не думали, что завязнут надолго, а заменить нечем , кроме Яка


        Все посмотрели на СВО и поняли, что им нужно. Чтоб недорого, функционально и универсально. У нас як-130, в НАТО тоже зашевелятся в этом направлении.
        1. Рязанец87
          Рязанец87 Сегодня, 12:43
          -1
          Все посмотрели на СВО и поняли, что им нужно. Чтоб недорого, функционально и универсально.

          Т.е. массовые ударные беспилотники + беспилотники-камикадзе. Действительно, это стало всем очевидно.
          У нас як-130

          Использование в зоне СВО Як-130 можно рассматривать в основном как вариант суицидальных практик.
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:04
            0
            Цитата: Рязанец87
            Использование в зоне СВО Як-130 можно рассматривать в основном как вариант суицидальных практик.

            Так это будет Як-130М, модернизированный, там броню навешают, оптоэлектронную станцию поставят, средства защиты итд.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:04
      -1
      У-2 тоже считали не серьезной машиной пока в ночном бою не попробовали. Все, что летает и может стрелять пригодится.
    3. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 12:30
      +3
      выпускать в качестве боевого. Дошло это теперь и до руководства Кб Яковлева

      МО заказывает, что ему нужно.
    4. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:31
      +1
      Цитата: Бережливый
      Сколько было споров о том что Як 130 нужно выпускать в качестве боевого...

      Так у нас и про УПАБ и про МПК спорили и не делали.
      А теперь, когда можно накрывать издалека, все пошло.
  2. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 12:06
    -3
    як 130 это парта , хорошая парта , боевой многоцелевой и очень нужный это су 75 , побыстрее его на крыло ставить надо.
    1. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 12:52
      +2
      Су-75 не штурмовик. Замены Су-25 нет, впрочем, как и у полосатых нет замены А-10. Так что Як-130. Но: только одноместный, надо бронировать, расширить гамму средств поражения воздух-поверхность управляемыми ракетами.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:07
    -2
    образовавшегося в результате ребрендинга авиастроительной корпорации «Иркут».

    Что-то не понял, это построили новый завод или на старом вывеску сменили? И много денежек распилили на ребрендинге? Что еще расскажет про самолет бывший бухгалтер Богинский? Когда же промышленностью будут руководить специалисты по профилю, а не по ребрендингу?
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:13
    0
    По моему, об этом уже давно говорилось, что из Як - 130 можно сделать и легкий штурмовик и даже очень простенький истребитель, БРЛС которые можно вместить в его планер имеются. будет истребитель для самых бедных, на уровне МиГ - 21.
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 12:45
      -3
      Поясните, если не затруднит, зачем этот легкий штурмовик нужен? Для какого типа конфликтов? Не говоря уж про "очень простенький истребитель" - кого он там сможет истребить?
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 13:11
        +1
        А что, во всех странах мира на вооружении состоят Ф - 15? Что еще надо объяснять?
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:15
    0
    Училища нужны и серьезная материальная база.По сводкам с фронта вполне возможно и реформу провести в плане улучшения подготовки летного состава именно выпускников .
  6. mark1
    mark1 Сегодня, 12:49
    -1
    Правильным курсом идут товарищи, но очень очень медленно и с привалами. И где, позвольте узнать, Як-133 ? Если кто то подзабыл, это развитие Як-130 по беспилотной теме "Прорыв", ведь даже поднимали в воздух в 2018 году, очччень перспективная тема тогда казалась, а вот как сейчас*
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:58
    -2
    Переделывать УБС под выполнение задач не рентабельно,да и потом придется пилотов доучивать.Логично развивать систему БПЛА , куда то подевался Альтаир
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:25
    0
    Одна из причин победы СССР в ВОВ, это то что руководство осознавало такую простую истину, во время войны нужно выпускать технику военного времени. Ибо победа не за единичными вундерваффе, а массовыми середнячками.
    Вот и сейчас нужен массовый дешёвый штурмовик с нагрузкой в диапазоне 1000 - 3000 кг, дозвуковой скоростью и турбовинтовым двигателем, в идеале даже поршневым, его выхлоп защитить проще всего, но увы, возобновление выпуска того же АШ-82 в нынешних реалиях невозможно. Самолёт должен быть прост в управлении и доступен в управлении выпускникам лётных курсов. Простите, но для войны лётчик тоже должен быть массовым, а не штучным товаром мирного времени.
    Война без потерь не бывает. Главное, как быстро эти потери восполняются. К тому же, численное превосходство позволяет снижать потери от воздействия противника.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 13:46
      -1
      в идеале даже поршневым, его выхлоп защитить проще всего, но увы, возобновление выпуска того же АШ-82 в нынешних реалиях невозможно. Самолёт должен быть прост в управлении и доступен в управлении выпускникам лётных курсов. Простите, но для войны лётчик тоже должен быть массовым, а не штучным товаром мирного времени.

      Вот они идеальные поршневые штурмовики для спецзадач, которые трудно засечь РЛС, так как по размерам как БПЛА и невозможно сбить из ПЗРК из-за низкого теплового излучения и это Як-55 и Су-26, к тому же дешевле раз в двадцать Як-130. Только "наши" закрыли двигатель М-14п в 1994 году...святые девяностые...Теперь эти моторы выпускают румыны и китайцами.


      И беда их в дешевизне, особо не заработаешь...
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 14:11
        0
        Вот они идеальные поршневые штурмовики для спецзадач, которые трудно засечь РЛС, так как по размерам как БПЛА и невозможно сбить из ПЗРК из-за низкого теплового излучения и это Як-55 и Су-26, к тому же дешевле раз в двадцать Як-130. Только "наши" закрыли двигатель М-14п в 1994 году...святые девяностые...


        Да, такие работы в СССР велись. Но тогда они были невостребованными, СССР мог позволить себе массово производить боевые вертолёты, да и подобных конфликтов не было.



        И беда их в дешевизне, особо не заработаешь...


        Это точно, то ли дело "ударные" БПЛА, там разница между ценой и затратами просто космическая.
        И плевать, что их боевая эффективность близка нулю, в ведомстве Конашенкова красивых мультиков для отчёта нарисуют.
  9. Комментарий был удален.
  10. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:54
    0
    А вообще, что такое спецзадача? Уверен, что это несение ядерного оружия! Цэ гарно!