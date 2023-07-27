Гендиректор ПАО «Яковлев»: Учебно-боевой самолёт Як-130 будет усовершенствован под выполнение спецзадач

Учебно-боевой самолёт Як-130 пройдёт модернизацию, рассчитанную на выполнение спецзадач. Об этом сообщил Андрей Богинский, являющийся гендиректором ПАО «Яковлев» – нового предприятия, образовавшегося в результате ребрендинга авиастроительной корпорации «Иркут».
На данном этапе мы занимаемся разработкой модернизированной версии самолёта Як-130М, который будет предназначен для выполнения специальных задач и высококачественного обучения лётчиков
– заявил экс-заместитель министра промышленности и торговли РФ в интервью РИА Новости.
Отметим, что ранее Як-130 разрабатывался российскими конструкторами в качестве продвинутого самолёта для обучения пилотированию военных лётчиков. В настоящее время он поставляется на экспорт, позиционируясь как лёгкий штурмовик.
Для справки: Як-130 предназначен для замены учебно-тренировочных самолётов L-39. Его производство было запущено уже после развала СССР. Это воздушное судно способно выполнять манёвры, характерные для истребителей 4-го и 5-го поколений. Свой первый полёт совершил в 1996-м году. В 2009-м году были завершены лётные испытания на этом самолёте. На сегодняшний день используются не только как учебные самолёты, но также и в качестве лёгких штурмовиков. Они могут нести как неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8, так и более тяжёлые С-13 и С-25ОФМ. Также могут применять авиабомбы до 500 кг (управляемые в том числе). Способные также нести и оружие класса «воздух-воздух», такое как ракеты с инфракрасной системой самонаведения Р-73.