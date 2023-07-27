Ходаковский: Занятие противником позиций в Старомайорском – удар по нашему военному самолюбию, но огневой мешок для ВСУ

Потеря населённого пункта после упорной и без сомнения героической обороны - удар по нашему военному самолюбию

При этом хотелось бы сказать, что эти подразделения больше других обделены и республиканскими, и государственными наградами. Почему-то даже за взятие Мариуполя им достался самый мизер наград