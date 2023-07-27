Ходаковский: Занятие противником позиций в Старомайорском – удар по нашему военному самолюбию, но огневой мешок для ВСУ

Украинские формирования, используя свои преимущества в дальнобойной артиллерии, долго обстреливали населенный пункт Старомайорское, выбивая из укрытий оборонявших его бойцов ВС РФ. Затем противник перешел в наступление, закрепившись на окраинах населенного пункта. Об этом сообщает в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский.
Как отметил экс-командир бригады «Восток», заняв позиции на окраинах Старомайорского, противник потеснил российские войска и создал угрозу для позиций ВС РФ в районе села Урожайное.
Потеря населённого пункта после упорной и без сомнения героической обороны - удар по нашему военному самолюбию
- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.
Однако, отмечает экс-командир «Востока», теперь украинские боевики поменялись с нами ролями, поскольку они вынуждены действовать в развалинах Старомайорского. Соответственно, мы получаем возможность их «утюжить» артиллерией в «огневом мешке».
Отдельно Ходаковский остановился на роли подразделений бывшего МВД ДНР в защите населенных пунктов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Эти подразделения в свое время возникли из ополчения Донбасса и воюют с 2014 года.
При этом хотелось бы сказать, что эти подразделения больше других обделены и республиканскими, и государственными наградами. Почему-то даже за взятие Мариуполя им достался самый мизер наград
- написал Ходаковский.
Ветеран ополчения ДНР считает, что бойцы этих подразделений могли бы получать и больше внимания, учитывая их девятилетнюю историю участия в боевых действиях, понесенные потери и большую роль в обороне на различных направлениях.