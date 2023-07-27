Военное обозрение
Войти Регистрация

Ходаковский: Занятие противником позиций в Старомайорском – удар по нашему военному самолюбию, но огневой мешок для ВСУ

7
Ходаковский: Занятие противником позиций в Старомайорском – удар по нашему военному самолюбию, но огневой мешок для ВСУ

Украинские формирования, используя свои преимущества в дальнобойной артиллерии, долго обстреливали населенный пункт Старомайорское, выбивая из укрытий оборонявших его бойцов ВС РФ. Затем противник перешел в наступление, закрепившись на окраинах населенного пункта. Об этом сообщает в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский.


Как отметил экс-командир бригады «Восток», заняв позиции на окраинах Старомайорского, противник потеснил российские войска и создал угрозу для позиций ВС РФ в районе села Урожайное.

Потеря населённого пункта после упорной и без сомнения героической обороны - удар по нашему военному самолюбию

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.


Однако, отмечает экс-командир «Востока», теперь украинские боевики поменялись с нами ролями, поскольку они вынуждены действовать в развалинах Старомайорского. Соответственно, мы получаем возможность их «утюжить» артиллерией в «огневом мешке».

Отдельно Ходаковский остановился на роли подразделений бывшего МВД ДНР в защите населенных пунктов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Эти подразделения в свое время возникли из ополчения Донбасса и воюют с 2014 года.

При этом хотелось бы сказать, что эти подразделения больше других обделены и республиканскими, и государственными наградами. Почему-то даже за взятие Мариуполя им достался самый мизер наград

- написал Ходаковский.

Ветеран ополчения ДНР считает, что бойцы этих подразделений могли бы получать и больше внимания, учитывая их девятилетнюю историю участия в боевых действиях, понесенные потери и большую роль в обороне на различных направлениях.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svarog77
    svarog77 Сегодня, 11:26
    -2
    Этот иксперд сам себе противоречит - то закрепились на окраинах, то потеря населенного пункта.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:31
      0
      Старомайорская в полуокружении. Можно называть как угодно: под огневым контролем ВСУ, на окраинах, частичная потеря.
      Если за день-два россияне не выбьют украинцев обратно, будет полная потеря поселка.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:31
      0
      Цитата: svarog77
      Этот иксперд сам себе противоречит - то закрепились на окраинах, то потеря населенного пункта.

      Такое ощущение, что он видит только один негатив.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 11:26
    -2
    По логике Ходаковско получается, что удар по самолюбию, от оставления нас пункта, можно компенсировать наградами.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 11:32
      0
      По логике Ходаковского нужно меньше верить ежедневной каше от мистера К., поддерживаемой на самом верху, и чаще включать собственный разум!
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:31
    +1
    При этом хотелось бы сказать, что эти подразделения больше других обделены и республиканскими, и государственными наградами. Почему-то даже за взятие Мариуполя им достался самый мизер наград

    - написал Ходаковский.

    Я давно жал этого вопроса.
    Мне просто дико жаль тех кто погиб, кто защищал Донбасс, тех детей, которые погибли в бою не поцеловав женщину, а про них просто Россия в виде правительства забыла. Тооошнит !!!!!!!
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 11:31
    0
    Какое, к едрене фене, самолюбие? Что за сопли? Это война, бывает всякое.

    Противник наступает большими силами, наши бьются. Если вынуждены были отойти, значит так надо. Не додумался бы этот стратех из-за самолюбия людей ложить. А то знаем мы одного, подкидывающего людей в окружённый Бахмут из-за самолюбия.

    В конце концов именно поэтому ведётся война на территории бывшей Украины. Чтобы иметь возможность где-то отойти, Где-то не особо жалеть инфраструктуру. Главный результат текущего этапа в том, что самолюбие этого гения щекочется у Урожайного, а не у Перекопа. И это отличный результат.