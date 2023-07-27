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Британская разведка: ВС РФ усилили свою оборону на юге модернизированными вертолетами Ка-52М

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Британская разведка: ВС РФ усилили свою оборону на юге модернизированными вертолетами Ка-52М

По данным британской разведки, российская армия усилила свою оборону на южном направлении линии боевого соприкосновения при помощи модернизированных вертолетов Ка-52М.


Британцы утверждают, что ВС РФ с начала спецоперации на Украине потеряли около 40 оригинальных ударных вертолетов Ка-52, в связи с чем были вынуждены усиливать свою группировку новой модернизированной моделью вертолета, сконструированной с учетом опыта боевых действий в Сирии.

В отчете британской разведки также указывается, что Ка-52М показал крайне высокую эффективность в ходе боевых действий на южном направлении фронта, в первую очередь благодаря своей способности запускать новые противотанковые ракеты (ЛМУР), не заходя в зону досягаемости украинских систем ПВО. Дальность действия этих ракет составляет около 15 километров.

Первая партия модернизированных вертолетов Ка-52М поступила в российскую армию в начале текущего года. Поставки этих машин на вооружение воюющих частей беспрерывно продолжаются. Расположенный в Приморском крае Арсеньевский авиационный завод полностью загружен заказами на производство вертолетов этого типа.

Модернизированная версия боевого вертолета Ка-52 оснащена новыми системами электроснабжения и обнаружения целей, усиленной защитой и обладает увеличенной дальность обнаружения и опознавания наземных и воздушных целей, что обеспечило повышение его боеспособности и дальности применения вооружения.

Ка-52М оснащен радиолокационным комплексом переднего обзора миллиметрового диапазона "Арбалет", обеспечивающим обнаружение препятствий и наземных целей.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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9 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:48
    0
    запускать новые противотанковые ракеты (ЛМУР)

    Вот эти ракеты достаточно странные, дальность 14,5 километров, скорость 230 метров в секунду, на максимальную дальность 63 секунды летит, долго.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:51
      +3
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Вот эти ракеты достаточно странные, дальность 14,5 километров, скорость 230 метров в секунду, на максимальную дальность 63 секунды летит, долго.

      В режиме «выстрелил и забыл»,пусть летает хоть пару суток
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:40
        0
        Цитата: APASUS
        В режиме «выстрелил и забыл»,пусть летает хоть пару суток

        За это время пока летит, танк может в лесополосу или в укрытие заехать, использовать дымовую завесу и мало ли чего ещё.
    2. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 13:22
      0
      это пока лучшее из того что реально применяется, БЧ 25кг, самая большая дальность, разные режимы работы - можно пустил и забыл, можно вести вручную по видеосигналу
    3. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 13:22
      0
      Вот эти ракеты достаточно странные, дальность 14,5 километров, скорость 230 метров в секунду, на максимальную дальность 63 секунды летит, долго.

      у них наведение по телекартинке как у FPV, на большой скорости оператор может не успеть,
      230 метров в сек это 800 км в час, это намного быстрее Ланцета
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:51
    +2
    В отчете британской разведки также указывается, что Ка-52М показал крайне высокую эффективность в ходе боевых действий
    Ну если даже британцы это признают...
  3. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 11:57
    0
    очень странно почему всу не просит вертолетов? кроме советских в небольших количествах другие не присылают
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:08
    0
    А где же авиационная версия ракеты "Гермес "?С заявленной дальностью поражения целей ей фактически никакая система ПВО не страшна
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:30
      -1
      Цитата: Бережливый
      А где же авиационная версия ракеты "Гермес "?С заявленной дальностью поражения целей ей фактически никакая система ПВО не страшна

      Да и вместо Вихря-1 можно Хризантему-ВМ использовать, там по мимо лазерного канала наведения есть еще радиокомандный, а в Вихре-1 только лазер вроде.