Британская разведка: ВС РФ усилили свою оборону на юге модернизированными вертолетами Ка-52М

По данным британской разведки, российская армия усилила свою оборону на южном направлении линии боевого соприкосновения при помощи модернизированных вертолетов Ка-52М.
Британцы утверждают, что ВС РФ с начала спецоперации на Украине потеряли около 40 оригинальных ударных вертолетов Ка-52, в связи с чем были вынуждены усиливать свою группировку новой модернизированной моделью вертолета, сконструированной с учетом опыта боевых действий в Сирии.
В отчете британской разведки также указывается, что Ка-52М показал крайне высокую эффективность в ходе боевых действий на южном направлении фронта, в первую очередь благодаря своей способности запускать новые противотанковые ракеты (ЛМУР), не заходя в зону досягаемости украинских систем ПВО. Дальность действия этих ракет составляет около 15 километров.
Первая партия модернизированных вертолетов Ка-52М поступила в российскую армию в начале текущего года. Поставки этих машин на вооружение воюющих частей беспрерывно продолжаются. Расположенный в Приморском крае Арсеньевский авиационный завод полностью загружен заказами на производство вертолетов этого типа.
Модернизированная версия боевого вертолета Ка-52 оснащена новыми системами электроснабжения и обнаружения целей, усиленной защитой и обладает увеличенной дальность обнаружения и опознавания наземных и воздушных целей, что обеспечило повышение его боеспособности и дальности применения вооружения.
Ка-52М оснащен радиолокационным комплексом переднего обзора миллиметрового диапазона "Арбалет", обеспечивающим обнаружение препятствий и наземных целей.