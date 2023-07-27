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Обеспечит мощный залповый удар: Польша создает ракетную бригаду из РСЗО HIMARS

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Обеспечит мощный залповый удар: Польша создает ракетную бригаду из РСЗО HIMARS

Минобороны Польши заявило о намерении создать в составе ВС страны 1-ю ракетную бригаду. Штабы нового соединения будут дислоцироваться в Торуни (центр страны) и Ожише (недалеко от так называемого «Сувалкского коридора»).


Как отмечается в издании Defence24, соответствующее решение планируется подписать в ходе первых в армии учебных стрельб из РСЗО HIMARS (видимо, не с применением боевых ракет, а учебных SRPR с дальностью полета 15 км).

Ранее закупленный дивизион HIMARS в составе 18 ПУ планируется в полном составе передать 16-й механизированной дивизии, которая уже начала получать первые комплексы. При этом Варшава планирует приобрести гораздо большую партию – 500 боевых машин HIMARS. Как можно предположить, часть из них пойдет на вооружение общевойсковых соединений, часть – для укомплектования ракетной бригады, формирование которой было анонсировано.

Таким образом, польское командование планирует решать с помощью HIMARS как оперативно-тактические задачи на уровне дивизий, так и стратегические, создав из РСЗО крупный резерв, который будет способен нанести мощный залповый удар по скоплениям войск противника и его инфраструктуре.

HIMARS вооружены ракетами GMLRS с дальностью действия до 85 км (по 6 в ПУ), ATACMS – свыше 300 км (1 в ПУ), в перспективе к ним присоединятся GMLRS-ER – более 150 км и PrSM – до 500 км (по 2 в ПУ).

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13 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:53
    +5
    Пора наносить на карты , польские казармы .Думаю техника будет для поляков не главная проблема
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:02
    +6
    создать в составе ВС страны 1-ю ракетную бригаду.
    И не только Польша, но и вся Европа перевооружается и довооружается ускоренными темпами. От Европы не отстают Япония с РК. Все планомерно движется к большой войне.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:13
      0
      Скорее собираются вооружаться и довооружаться. Пока в количественном отношении только разоружатся успевают. В перспективе то да. Но на сколько лет эта перспектива растянется
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:04
    +3
    Эти РСЗО много нам урона нанесли .Нужно спецподразделение для которого РСЗО будут целью номер один,И которое должно иметь на вооружении всю номенклату систем поражения целей от убпла до отрк.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:07
      +2
      Ага, пушки и ракеты будут а целеуказание откуда возьмётся (это я не про химеры) ???
      1. Комментарий был удален.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:17
        -1
        Отследить химеру с атакмс практически невозможно. Как и наш искандер. Проще ронять ракеты при помощи рэб. А сама пу пусть катается дальше - она и стОит наверное ненамного больше самой ракеты
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:11
    -4
    Да хоть десять таких подразделений, хорошая цель для ядрен батона!
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 12:23
      -1
      Мосты стоят, тоннель стоит, Кременчугский НПЗ цел, так про что Вы рассказываете?
  5. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 12:19
    -2
    10 мегатонн заряд думаю испепелит глуроло поляка.. Гитлер их не добил, так они как змеи жало показывают
  6. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 12:35
    +1
    Я понимаю для поражения важных целей, но использовать дорогостоящие высокоточные боеприпасы для залпового огня по площадям и скоплениям войск, это что то новое.Тем более, эта война показала, что современные реалии таковы, никаких скоплений войск и личного состава, никаких крупных складов боеприпасов в одном месте, никаких колонн техники. Максимум рассредоточения и маскировки. Ибо со спутников и беспилотников всё видно как на ладони.
  7. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 12:40
    +2
    Очень похоже на то, что полякам уж очень хочется испытать ощущения , выпавшие на долю Хиросимы и Нагасаки.
  8. Ella34
    Ella34 Сегодня, 13:02
    -1
    Без ядерного ответа тут не обойтись. Польша готова к войне против нас.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:05
      0
      По вше и сразу битой? wassat..............