Обеспечит мощный залповый удар: Польша создает ракетную бригаду из РСЗО HIMARS

Минобороны Польши заявило о намерении создать в составе ВС страны 1-ю ракетную бригаду. Штабы нового соединения будут дислоцироваться в Торуни (центр страны) и Ожише (недалеко от так называемого «Сувалкского коридора»).Как отмечается в издании Defence24, соответствующее решение планируется подписать в ходе первых в армии учебных стрельб из РСЗО HIMARS (видимо, не с применением боевых ракет, а учебных SRPR с дальностью полета 15 км).Ранее закупленный дивизион HIMARS в составе 18 ПУ планируется в полном составе передать 16-й механизированной дивизии, которая уже начала получать первые комплексы. При этом Варшава планирует приобрести гораздо большую партию – 500 боевых машин HIMARS. Как можно предположить, часть из них пойдет на вооружение общевойсковых соединений, часть – для укомплектования ракетной бригады, формирование которой было анонсировано.Таким образом, польское командование планирует решать с помощью HIMARS как оперативно-тактические задачи на уровне дивизий, так и стратегические, создав из РСЗО крупный резерв, который будет способен нанести мощный залповый удар по скоплениям войск противника и его инфраструктуре.HIMARS вооружены ракетами GMLRS с дальностью действия до 85 км (по 6 в ПУ), ATACMS – свыше 300 км (1 в ПУ), в перспективе к ним присоединятся GMLRS-ER – более 150 км и PrSM – до 500 км (по 2 в ПУ).