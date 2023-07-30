День Военно-Морского Флота России

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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие ВМФ РФ. В этом году празднование выпало на 30 июля. В целом же, День ВМФ России отмечают в последнее воскресенье второго летнего месяца.
Родоначальником российского флота по праву считается царь всея Руси Петр Великий. Именно во времена его правления флот в нашей стране вышел на принципиально новый уровень.
При этом справедливости ради, стоит напомнить, что первое боевое судно под названием «Орел» появилось во времена отца будущего первого императора Алексея Михайловича.
На сегодняшний день у Российской Федерации есть четыре флота: Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский. На них, как на нерушимых столпах, держится безопасность нашей страны.
Стоит отметить, что флот в России во все времена играл огромное значение, внося колоссальный вклад в ходе важнейших сражений и войн. Не зря ведь появилась всем известная поговорка, что «у России нет друзей кроме армии и флота».
И это абсолютна правда. Сегодня российские военные уже в который раз отстаивают интересы и безопасность нашей Родины. В то же время серьезнейшая задача встала и перед ВМФ России.
Так, после недавней отмены так называемой «зерновой сделки», под ударом может оказаться Черноморский флот РФ. Не стоит сегодня «расслабляться» и Балтийскому флоту. После вступления Финляндии в НАТО и, очевидно, скором принятии в блок Швеции, Балтийское море будет полностью контролироваться силами Североатлантического альянса со всеми вытекающими для нас последствиями.
На фоне предстоящей битвы за Арктику, колоссальная ответственность ляжет на Северный флот РФ, а из-за напряженности между КНР и Тайванем, который поддерживается США, необходимо сохранять бдительность и нашему Тихоокеанскому флоту.
В целом, для ВМФ РФ сегодня наступают не самые легкие времена. Между тем нет сомнений, что все четыре российских флота выполнят поставленную перед ними задачу и защитят нашу с вами Родину. Благо, для этого в ВМФ России все имеется, начиная от новейших военных кораблей, которые регулярно продолжают поступать на вооружение, до смертоносных АПЛ – носителей подводных дронов «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, способных преодолевать неограниченные расстояния и нести ядерную боевую часть.