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День Военно-Морского Флота России

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День Военно-Морского Флота России

Фото Александр Демьянчук/ТАСС


Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие ВМФ РФ. В этом году празднование выпало на 30 июля. В целом же, День ВМФ России отмечают в последнее воскресенье второго летнего месяца.

Родоначальником российского флота по праву считается царь всея Руси Петр Великий. Именно во времена его правления флот в нашей стране вышел на принципиально новый уровень.

При этом справедливости ради, стоит напомнить, что первое боевое судно под названием «Орел» появилось во времена отца будущего первого императора Алексея Михайловича.

На сегодняшний день у Российской Федерации есть четыре флота: Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский. На них, как на нерушимых столпах, держится безопасность нашей страны.

Стоит отметить, что флот в России во все времена играл огромное значение, внося колоссальный вклад в ходе важнейших сражений и войн. Не зря ведь появилась всем известная поговорка, что «у России нет друзей кроме армии и флота».

И это абсолютна правда. Сегодня российские военные уже в который раз отстаивают интересы и безопасность нашей Родины. В то же время серьезнейшая задача встала и перед ВМФ России.

Так, после недавней отмены так называемой «зерновой сделки», под ударом может оказаться Черноморский флот РФ. Не стоит сегодня «расслабляться» и Балтийскому флоту. После вступления Финляндии в НАТО и, очевидно, скором принятии в блок Швеции, Балтийское море будет полностью контролироваться силами Североатлантического альянса со всеми вытекающими для нас последствиями.

На фоне предстоящей битвы за Арктику, колоссальная ответственность ляжет на Северный флот РФ, а из-за напряженности между КНР и Тайванем, который поддерживается США, необходимо сохранять бдительность и нашему Тихоокеанскому флоту.

В целом, для ВМФ РФ сегодня наступают не самые легкие времена. Между тем нет сомнений, что все четыре российских флота выполнят поставленную перед ними задачу и защитят нашу с вами Родину. Благо, для этого в ВМФ России все имеется, начиная от новейших военных кораблей, которые регулярно продолжают поступать на вооружение, до смертоносных АПЛ – носителей подводных дронов «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, способных преодолевать неограниченные расстояния и нести ядерную боевую часть.
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17 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 04:33
    +8
    Мореманов с праздником!
    С праздником родной Владивосток!
  2. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 04:40
    +6
    С Днем Военно-морского флота!
    Моряков, подводников (и в этот день), морских летчиков, всех причастных из вспомогательных частей и гражданского персонала! Отдельно их родных и близких за терпение и ожидание!
    Камчатка.
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 05:01
    +6
    Желаю морякам чтоб вы всегда
    Были сильны ,бодры ,здоровы ,
    И научившись бить врага
    Были сами держать удар готовы!
  4. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 05:04
    +6
    С праздником наших настоящих морских волков, продолжателей великого дела Федора Федоровича Ушакова!
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 05:09
    +7
    С Днём ВМФ всех причастных и не причастных, но есть поправку..автор кое что упустил.."На сегодняшний день у Российской Федерации есть четыре флота: Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский." .. есть Краснознамённый Северный Флот, Дважды Краснознамённый Балтийский Флот, Краснознамённый Черноморский Флот, Краснознамённый ТихоОкеанский Флот и Краснознамённая Каспийская Флотилия...жаль что при распаде СССР из обоймы выпала Дунайская флотилия
    НУ БРАТВА ВЫПЬЕМ ЗА ТЕХ КТО НА БОРТУ , КТО ЗА БОРТОМ ТОТ САМ НАПЬЁТСЯ. СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ..И ТРЕТИЙ ТОСТ СТОЯ ЗА ТЕХ КТО УЖЕ НЕ С НАМИ..С ПРАЗДНИКОМ
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 05:14
    +5
    С Праздником,военные моряки!Сейчас,время военное,бейте врага,удачи!
  7. МПК105
    МПК105 Сегодня, 05:20
    +8
    Товарищи матросы, старшины,мичманы,офицеры и адмиралы!
    Уважаемые ветераны флота!
    Рад поздравить Вас с Днем Военно-Морского Флота!
    Всем здоровья и удачи!
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 05:25
    +7
    Всех славных моряков России с праздником!
    Прославляйте российский флот, как это делали ваши предки начиная с петровских времен!
    Семь футов под килем!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 05:36
      +7
      Особо хочу отметить,моряков-черноморцев и морскую пехоту всех флотов.На них сейчас и нагрузка,и надежба
  9. Van 16
    Van 16 Сегодня, 05:32
    +7
    С праздником! С Днём Военно-морского флота!
  10. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 05:41
    +7
    Все кто служит на флоте, служил и имеет отношение к флоту с Нашим праздником! Российский флот был, есть и будет защитником Нашей Родины, как завещал Петр Великий!)))
  11. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 05:42
    +6
    Братва в тельняшках!
    Держите краба!
    Вас и меня с праздником! drinks
    Семь футов под килем! Утопим xoxлов!
  12. Мар.Тира
    Мар.Тира Сегодня, 05:48
    +4
    Сибирь присоединяется к поздравлениям братцы все с ПРАЗДНИКОМ!!!!
  13. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 05:51
    +4
    Всех причастных с Праздником! Парням в СВО, работайте, братья!
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:55
    +4
    С праздником ВМФ всех кто сегодня служит, в запасе и на заслуженной пенсии! Самых наилучших Вам пожеланий, а флоту крепнуть на страх врагам.
  15. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 07:10
    +1
    Моряки, с праздником вас!!
    Счастья вам, здоровья, долголетия, силы, мужества и уверенности!!
  16. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 07:25
    0
    "Первое боевое судно под названием:" Орёл "
    Вот оно.
    Всех с Праздником Днём ВМФ