Картина маслом «Не ждали»

Острова раздора

«Россия всегда стояла на стороне Мадагаскара в вопросе скорейшего завершения процесса деколонизации и установления малагасийского суверенитета над островами Эпарсе».

Претензии не принимаем

Мадагаскар и все-все-все

«здесь наша гордость, наше богатство. Мы здесь не для того, чтобы веселиться, а для того, чтобы построить будущее планеты».