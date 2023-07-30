БРИКС: президент Макрон на саммит не приедет

Картина маслом «Не ждали»
Франция и ЮАР – тот случай, когда соседство, если не географическое, хотя и это имеет место, а, скорее, политико-экономическое, вроде бы способствует партнерству... Однако власти ЮАР так и не решились официально пригласить французского президента на предстоящий в этой стране саммит БРИКС.
Эммануэля Макрона, что называется, не ждали. И это, несмотря на его публичную то ли просьбу, то ли предложение, от каких не принято отказываться. Против этого, причём довольно резко, выступила Россия, не ставшая даже напоминать партнёрам по глобальному сообществу, что Франция сейчас вне списка дружественных стран.
Остальные страны-члены БРИКС вполне дипломатично сохранили нейтралитет, который многие уже успели назвать «профранцузским». В связи с этим довольно непросто найти в современной истории аналогичные случаи пророссийского нейтралитета, особенно когда речь идёт о схожих по параметрам встречах.
Претория, заметим, де-факто не поддерживает требования соседних островных стран о возвращении им группы островов в Мозамбикском проливе. Это те самые соседние географически острова, по-прежнему, как и в колониальную эпоху, принадлежащие Франции, которые расположены в западном секторе Индийского океана.
Острова раздора
Близость с южноафриканскими владениями ничуть не мешает, во всяком случае, официально, властям ЮАР по-прежнему «отмалчиваться» по этим вопросам. Здесь есть разительное отличие от позиции Российской Федерации, которая заключается в необходимости деколонизации «заморских» владений Парижа (Франция своими «осколками» не разбрасывается).
Как известно, Москва весьма последовательно и на редкость настойчиво выступает, к примеру, за возвращение Союзу Коморских островов одного из крупнейших коморских островов – Майотты. Это бывшая, вплоть до 1975 года, французская колония, отторгнутая Парижем в середине 70-х по итогам «оккупационного» референдума.
Подчеркнём, что право Коморов на Майотту поддержано Генассамблеей ООН. В свою очередь посол России на Мадагаскаре А. Андреев в октябре 2022 года в интервью местным СМИ подтвердил, что
«Россия всегда стояла на стороне Мадагаскара в вопросе скорейшего завершения процесса деколонизации и установления малагасийского суверенитета над островами Эпарсе».
Характерно в этой связи, что южноафриканская парламентская оппозиция ещё в мае 2022 года, пикетируя посольство Франции в Претории, чётко озвучила антиколониальную позицию в отношении Парижа. Причём в контексте всей Африки, включая упомянутые острова и крупный остров Реюньон.
Это до сих пор – «заморский» французский департамент в юго-западном секторе Индийского океана. Официальные же власти ЮАР поныне не комментируют упомянутую акцию и требования оппозиции.
Претензии не принимаем
Если поподробнее о претензиях к Франции, экс-французский Мадагаскар издавна требует возвращения Францией отторгнутых от него островов Эпарсе (Мозамбикский пролив) и вблизи северо-западного побережья Мадагаскара (в целом это о-ва Жуан-ди-Нова, Бассас-да-Индия, Европа, Глорьез, Гейзер).
На некоторые из этих островов (Гейзер, Глорьез) претендуют Коморы. Бывший британский Маврикий требует от Парижа возвращения острова Тромлён (к северу от Маврикия).
Суммарная площадь этих островов всего лишь 40 кв. км, но общая площадь морской экономической зоны Франции в Индийском океане, благодаря тем же островам, колоссальная – превышает 640 тыс. кв. км. Это более чем на 15 % больше территории самой метрополии.
А на шельфе некоторых этих о-вов предварительно разведаны немалые запасы нефти и газа, так что очевидна и экономическая заинтересованность Парижа в сохранении этих территорий. Вдобавок, на многих из них расположены военные объекты метрополии.
Мадагаскар и все-все-все
С учётом всех этих факторов и присутствия Франции в буквальном смысле вблизи ЮАР, неудивительно желание президента Макрона «обозначиться» именно на южноафриканском саммите БРИКС. Причём месье Макрон, посетив в октябре 2019 года острова Эпарсе, заявил там, что Франция будет и впредь защищать свой суверенитет в этом регионе. Поскольку
«здесь наша гордость, наше богатство. Мы здесь не для того, чтобы веселиться, а для того, чтобы построить будущее планеты».
Такая позиция вызвала негативные комментарии властей Мадагаскара и других упомянутых островных стран, но не ЮАР. Характерный штрих: в 1948 году Франция первой из мировых держав поддержала решение Южноафриканского союза (с 1961 года – ЮАР) о включении в его состав островов Принца Эдуарда (335 кв. км).
Они расположены в Индийском океане всего-навсего в 1 100 км к юго-востоку от берегов Южной Африки. Тем самым Претория добилась поистине уникального успеха – южноафриканская территория, точнее – территориальные, пусть и не совсем, воды в Индийском океане увеличились почти на треть.
Вдобавок к этому на треть увеличилась и морская граница ЮАС с Францией. То есть произошло то самое сближение и сформировалось некое соседство с её территориями в этом бассейне. Так что и «ретро-фактор» влияет, что называется, на благосклонное отношение Претории к сохранению присутствия Парижа вблизи ЮАР.