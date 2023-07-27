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Немецкая пресса назвала количество подготовленных в Германии и Польше к настоящему времени военнослужащих ВСУ

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Немецкая пресса назвала количество подготовленных в Германии и Польше к настоящему времени военнослужащих ВСУ

К настоящему времени в учебных центрах на территории ФРГ и Польши подготовлены 24 тысячи военнослужащих украинских вооруженных сил. Об этом пишет немецкая пресса со ссылкой на источники в военных кругах.


Всего Евросоюз собирался подготовить 30 тысяч украинских военных. Как мы видим, большая часть из них уже подготовлена немецкими и польскими инструкторами. Однако в дальнейшем возможно и увеличение количества подготавливаемых украинских военных, в зависимости от конкретных потребностей ВСУ и ситуации на фронте.

Ранее руководитель делегации подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Лукас Мандль подчеркивал, что деньги, которые поступают в бюджеты европейских стран от налогоплательщиков, расходуются «для защиты свободы и достижения мира». Он выступил за дальнейшее увеличение финансирования «Европейского фонда мира» - структуры с лицемерным названием, которая в действительности занята не поддержкой мирных инициатив, а спонсированием вооруженного конфликта на Украине.

Отметим, что обучением украинских военных занимаются не только Польша и Германия. В частности, глава военного ведомства Украины Алексей Резников рассказывал о том, как в Испании украинских военных учат тактике ведения боев в городских условиях и действиям в составе групп бронемашин М113. Кроме того, отдельно украинских военных готовят и в Великобритании, которая не входит в состав Евросоюза.
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12 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:17
    +2
    Правильно приготовленное мясо - готово к употреблению
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:25
      +2
      К настоящему времени в учебных центрах на территории ФРГ и Польши подготовлены 24 тысячи военнослужащих украинских вооруженных сил.

      Цитата: Rt Rt
      Правильно приготовленное мясо - готово к употреблению

      Уж кто-кто, а немцы с поляками знают толк в рецептах приготовления пушечного мяса по русскому рецепту.
      Рецепт знают, вкус за 80 лет забыли. Вот, решили освежить в памяти...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:25
    +2
    И что? А ничего.... все пойдут на утилизации/могилизацию с теми "дровами" которые им дадут забугорные спонсоры.
  3. Roust
    Roust Сегодня, 12:29
    +2
    Сразу пусть пишут завещание, а родня - готовит место на кладбище.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    +3
    в учебных центрах на территории ФРГ и Польши подготовлены 24 тысячи военнослужащих украинских вооруженных сил.
    Как отмечают сами обучавшиеся и попавшие в плен оказывается учили не совсем тому, что необходимо. Но конечно лучше чем с улицы и в окопы.
    в Испании украинских военных учат тактике ведения боев в городских условиях
    Это где же испанцы успели поучаствовать в настоящих уличных боях, что боевой опыт переполняет и необходимо им поделиться?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:38
      0
      В Мадриде в 1939 г., если память не изменяет. А вот генерал от немчуры намедни гутарил, что кеклы все равно воюют не так, как их учили за границей..... Ну и толк от этой учебы?
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 12:44
      0
      А это, по-видимому, отрыжка их гражданской войны! wassat Хотя уже без малого 90 лет прошло, но, видимо, есть ещё деды, помнящие "голубую дивизию"... crying А чё им, поголубели - и передают опыт... lol
  5. Б-15
    Б-15 Сегодня, 12:45
    0
    Многие эксперты начинают занимать нейтральную позицию относительно победы/поражения ВСУ.
    Но что скрывают абсолютно все западные эксперты, так это двойное назначение обучения военнослужащих ВСУ.
    Те, что не сгинут в пекле СВО, будут неприкаянными на родине.
    В то же время, самые исполнительные наёмники, это не привязанные ничем к месту исполнения команд. И запад готовит бойцов для своих спецподразделений для подавления народных волнений в Европе и наёмников для других театров военных действий.
  6. Single-n
    Single-n Сегодня, 12:46
    0
    Ну и как там с перемалыванием? Я уже неоднократно писал что потери в 20-30 тыс для ВСУ это как слону дробина. По сути ВСУ скоро будет получать подготовленных солдат быстрее чем теряет. Ведь подразделения не гибнут полностью, а значит там остается немало ветеранов которые сами могут обучать.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:53
    0
    в Испании украинских военных учат тактике ведения боев в городских условиях и действиям в составе групп бронемашин М113.

    И где это Испания получила столь бесценный опыт интересно ,что делится с ВСУ ?
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 13:13
      0
      В Африке. Кроме того НАТО в десятках конфликтах за последние 30 лет участвовало. А оно интернациональное.
  8. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 13:20
    0
    Нам надо срочно решать вопрос со станциями контрбатарейной борьбы .Увеличивать дальность стрельбы артиллерии, разработать и срочно новый ТК с дальностью до 300 км и количеством ракет на ПУ= 4 ,связь и ещё много вопросов...