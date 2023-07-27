Немецкая пресса назвала количество подготовленных в Германии и Польше к настоящему времени военнослужащих ВСУ

К настоящему времени в учебных центрах на территории ФРГ и Польши подготовлены 24 тысячи военнослужащих украинских вооруженных сил. Об этом пишет немецкая пресса со ссылкой на источники в военных кругах.Всего Евросоюз собирался подготовить 30 тысяч украинских военных. Как мы видим, большая часть из них уже подготовлена немецкими и польскими инструкторами. Однако в дальнейшем возможно и увеличение количества подготавливаемых украинских военных, в зависимости от конкретных потребностей ВСУ и ситуации на фронте.Ранее руководитель делегации подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Лукас Мандль подчеркивал, что деньги, которые поступают в бюджеты европейских стран от налогоплательщиков, расходуются «для защиты свободы и достижения мира». Он выступил за дальнейшее увеличение финансирования «Европейского фонда мира» - структуры с лицемерным названием, которая в действительности занята не поддержкой мирных инициатив, а спонсированием вооруженного конфликта на Украине.Отметим, что обучением украинских военных занимаются не только Польша и Германия. В частности, глава военного ведомства Украины Алексей Резников рассказывал о том, как в Испании украинских военных учат тактике ведения боев в городских условиях и действиям в составе групп бронемашин М113. Кроме того, отдельно украинских военных готовят и в Великобритании, которая не входит в состав Евросоюза.