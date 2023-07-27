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Медведчук: Украину спасёт только объединение с Россией и Белоруссией

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Медведчук: Украину спасёт только объединение с Россией и Белоруссией

О том, что Украине следует ориентироваться не на Запад, а на Восток считают не только в России, но и некоторые украинские политики. Одним из таких деятелей является украинский оппозиционер Виктор Медведчук.


По словам Медведчука, только идя по пути укрепления православных и славянских ценностей украинская государственность может стать действительно крепкой. Поэтому Украине следует идти не навстречу Западу в лице ЕС и НАТО, а быть вместе с Россией и Белоруссией, которые являются исторически близкими по духу для Украины, считает украинский политик.

Медведчук отметил, что только вместе с Москвой и Минском Киеву будет под силу справиться со всеми вызовами современности.

Россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино православно-славянские ценности и духовность, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории

- сказал политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что хотя в сегодняшних реалиях трудно представить развитие событий по такому сценарию, однако у Украины просто нет другого пути.

Напомним, что за свои пророссийские взгляды Медведчук был арестован киевскими властями в апреле 2022 года, а в сентябре 2022 года его передали российской стороне в рамках обмена военнопленными. Это притом, что до этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия украинских граждан на украинских граждан не меняет.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Госдумы РФ
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35 комментариев
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 13:15
    +1
    laughing Долго же до него эта простая истина доходила laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:21
      +12
      По словам Медведчука, только идя по пути укрепления православных и славянских ценностей украинская государственность может стать действительно крепкой.

      Медведчук, ну вот ты шёл со своими единамышленнками этим путем и что, стала твоя украинская государственность крепче?
      Благодаря жертвенности Русского Воина ты не гниешь сейчас в вонючей яме под Киевом.
      Так, что заткнись, вместе со своими януковчами!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:22
        +3
        Медведчука надо где-нибудь запереть и не выпускать на люди от греха подальше.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 13:26
          +4
          Этого мертвечука судить надо. Гнилой человек, прикрывается Путиным.
        2. Egeny
          Egeny Сегодня, 13:36
          0
          Надо же... и голос прорезался.)
          А зачем запирать бедолагу, он и так запертый до окончания СВО
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 13:26
      -1
      А до него ли дошло?!...по мне так пробивают почву для скидывания Украины на Россию... feel ...как говорится использовали и выкинули hi а кому подбирать младшую сестренку,как не старшей сестре hi
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:31
      +4
      Политический проходимец и прохиндей, рассказывал куму сказки про то как Россию встретят хлебом солью и вся бандеровская шелупонь разбежится при виде под Киевом российских танков, его жизнь оплачена жизнью российских солдат.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 14:08
        +3
        То есть, пока у них на Украине все было хорошо они кричали-" мы- нежалежные". А как за гениталии их взяли так сразу " давайте обьебиняться". Вот уж- фигушки! Умерла так умерла! Нам предателей- не надо!
    4. кредо
      кредо Сегодня, 13:32
      +1
      Цитата: Венд
      laughing Долго же до него эта простая истина доходила laughing

      Не берите в голову. Освятите себя как умеете и скажите - "Чур меня".
      Сладкие "трели" многих украинских политиков, сколотивших огромные состояния на разворовывании общего наследства СССР оставшегося на Украине, никого не должны вводить в заблуждение.

      Просто посмотрите как нынешние украинцы за тридцать лет "независимости" превратились в мировых попрошаек, в наглую и беззастенчиво даже не просящие, а просто требующие у всех без исключения, чтобы им дали и то то и то то и всё остальное.
      А теперь спроецируем это на предложение Медведчука и разваленную (и разворованную) промышленность и экономику Украины, при наличии многотысячных санкций в отношении России, и зададимся вопросом за чей счёт и кто будет спасать Украину в случае принятия этого предложения Россией и Белоруссией. recourse
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 14:10
        0
        Кредо, золотые слова. Подпишусь под каждым Вашим словом!
    5. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 13:42
      0
      Медведчук отметил, что только вместе с Москвой и Минском Киеву будет под силу справиться со всеми вызовами современности.
      Видать эсбушники мозги ему прочистили, когда в подвале сидел. Ох и мутный тип...
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 13:16
    +9
    Украину уже ничего не спасёт.
    Поздно пить боржоми, когда почки отказали.
    Никакого объединения с Беларусью и Россией. Только включение унитарных областей в состав России. Никаких автономий. Хватит наигрались в самоопределение.
    Украм самостийность ни к чему: они ей пользоваться не умеют. Впрочем как и поляки и остальные трибалты.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 14:11
      0
      Никаких автономий.
      Это вы так считаете. а вот кум Медведчука, зачем то заложил мины для будущих поколений, создав Донецкую и Луганскую республики.
  3. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:18
    +2
    Откопались уже? ©️
    Вот заявления этого нехорошего человека (мягко говоря) еще только не хватало!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:02
      0
      Да, вылез клоп. И, естественно, завонял.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:18
    +7
    Ничего не спасет суррогатное государство, не должно быть украины на политической карте мира. А Медведчук будет не государственным деятелем, а областным чиновником.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:18
    +3
    но и некоторые украинские политики.
    Это Медведчук политик? Когда был политиком, что-то об этом мало думал. Честно говоря ему после неравнозначного обмена нужно вообще сидеть тихо и не отсвечивать.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:18
    +3
    Скелет из шкафа, сбитый летчик и т.д. Может еще Януковича с Азаровым послушаем? Сами с усами, разберемся.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 13:27
      +5
      Насчёт скелета Вы не в бровь,а в глаз...не было, нет и не будет такого государства как "Украина"....
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:21
    +5
    И "не тонет" это. Это он писал проекты законов по реабилитации бандеровцев, строил "Украина не Россия". А сейчас рот открывает.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:23
    +3
    То есть он хотел сказать включение Западной Украины в состав Белоруссии , а остальной т.е. Центральной и Юго-Восточной в состав России ? Что же -это правильное "обьеденение" good
  9. Roust
    Roust Сегодня, 13:23
    +2
    Поздно. Уж лучше бы сидел тихо, не смердил, не напоминал о своем позоре и не наводил тень на стены Китай-города. Руины больше не будет !
  10. ShDE
    ShDE Сегодня, 13:25
    +2
    Он жаждет вернуться на Украину возглавить народноосвободительное движение? А издали - это лишь забугорная оппозиция типа Касьяно-ходарковских. Шум
  11. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 13:32
    0
    Медведчук бы обратно вернулся к себе и разруливал бы ситуацию. А гнать эту пургу сказочную , ради этого его обменивали ?
  12. Владимир_Борисович
    Владимир_Борисович Сегодня, 13:33
    -4
    Я работал на этого человека, он юрист от Бога и очень умен. Умнее всех тех, кто его тут с говном мешает. Он хочет сохранить Украину, и продолжить ее колонизацию, под Россией. Он не видит себя в России, поглотившей Украину, как области. Для него это политическая смерть. Ну а денег у него достаточно. В разных банках - всех не закроешь.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:42
      +1
      Цитата: Владимир_Борисович
      и очень умен

      судя по результату работы не очень, хотя ...
      какие цели он ставил
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:16
      0
      Уважаемый Вдадимир Борисович! А никто и не сомневается,что он- умен. И потом, что значит " сохранить Украину"? Кто ее будет " созранять"- русский солдат Ваня,своей кровью? И за чей счет это " сохранение"? Хватит!300 лет с украми нянькались. А нас за это- предавали. Никаких " Украин" на карте мира быть,не должно. За это наши солдаты гибнут,между прочим..
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:39
    +1
    Россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино православно-славянские ценности и духовность, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории

    - сказал политик.
    Вот уже вижу как Виктор Владимирович Медведчук собственной персоной по аукционам Европы бегает скупая вывезенные из Украины православно-славянские ценности РПЦ проявляя свои миценатские качества, денег выделенных Кремлём в своё время на опозиционную деятельность должно хватить и ещё останется для того чтобы церковь личную построить. Кстати инетерсно также узнать, как так случилось получилось что товарищ Медведчук не на фронте в зоне проведения СВО освобождая нэньку Украину также как и собрат по разуму Кива. Неужели только на телекамеру в ТВ шоу болеют приступами патриотизма. Также любопытно сколько отдано при обмене в(на)Украину человеческих душ только для того чтобы сейчас Виктор Владимирович Медведчук мог что-то говорить о православии и славянском мире, постеснялся бы (если не сказать в более грубой форме)...request
    1. guest
      guest Сегодня, 13:53
      0
      Да ладно там на фронте, хотя бы в тылу объявил о создании какой ни будь освободительной армии, цель которой освободить Украину от нацистского режима.
  14. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 13:39
    +3
    Только раздел бывшей Украины, включение новых территорий без национальных автономий.

    Иначе:
    "Но вернемся к Украинскому государству. Нужно признать, что нам не по силам изменить психологию, которая сформировалась за долгие века. Силовой нажим только усилит защитные реакции.
    На самом деле, пагубность присоединения земель на западе была четко сформулирована еще в 1914 году. В письме Николаю Второму, член государственного Совета, бывший министр внутренних дел П.Н. Дурново четко разъяснил, «русских по духу» на Галиции «ничтожная горсть», и присоединение Галиции будет бомбой замедленного действия. Но разве не тоже относилось и к Польше, Финляндии, Прибалтике?
    Россия исчерпала возможности территориальной экспансии на Запад еще при Иване Грозном. Силовой захват был возможен, и неоднократно имел место, но все случаи силового захвата сопровождались истощением ресурсов, направленных на поддержание преимущественного положения вновь присоединенных территорий. Это вызывало у жителей этих территорий чувство превосходства, а за этим шло политическое брожение, и военное предательство. Эти грабли, который в изобилии рассыпаны вдоль всей нашей западной границы, лежат там до сих пор, и ждут своего часа, когда русский сапог снова на них неосторожно наступит."
    1. guest
      guest Сегодня, 13:56
      0
      Это всё конечно интересно, но что ты предлагаешь тогда? Оставить эти территории нашему главному врагу?
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:41
    0
    всплыло ...
    да, я знаю, что по мнению редакции сайта пой комментарий слишком короткий
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 13:50
      0
      Владимир Иванович вы ничем не лучше Медведчука, а вероятнее всего намного хуже.
  16. km-21
    km-21 Сегодня, 14:00
    -1
    Еще за много лет до войны я везде где мог пытался объяснять простую истину о том, что бывшие союзные республики (особенно на западном направлении) никогда не смогут быть нейтрально - дружественными. Они могут только полностью контролироваться либо Россией, либо врагами России. Ответом всегда было массовое тупое непонимание и нежелание решать эту проблему. Зато американцы ее отлично поняли и эффективно решили в свою пользу. В результате - надолго потерянные Украина и Прибалтика, и едва не потерянная Белоруссия.
  17. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:10
    0
    Россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино православно-славянские ценности и духовность, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории

    - сказал политик.
    По словам Медведчука, только идя по пути укрепления православных и славянских ценностей украинская государственность может стать действительно крепкой. Поэтому Украине следует идти не навстречу Западу в лице ЕС и НАТО, а быть вместе с Россией и Белоруссией, которые являются исторически близкими по духу для Украины, считает украинский политик.
    Вот и доказал Виктор Владимирович Медведчук бы свою приверженность православно-славянским традициям тем что возглавил бы боевое подразделение на территории проведения СВО совместно со своим визави Ильёй Владимировичем Кивой кто заместитель а кто нет сами разобрались бы. Но наверное не надолго потому как личный состав бы сам учинил разбор на запчасти Киву с Медведчуком прямо на передовой позиции за командирские качества и остальные ценности которые когда-то были большим, а сейчас меньше размера фундука... recourse