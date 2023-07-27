Россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино православно-славянские ценности и духовность, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории

О том, что Украине следует ориентироваться не на Запад, а на Восток считают не только в России, но и некоторые украинские политики. Одним из таких деятелей является украинский оппозиционер Виктор Медведчук.По словам Медведчука, только идя по пути укрепления православных и славянских ценностей украинская государственность может стать действительно крепкой. Поэтому Украине следует идти не навстречу Западу в лице ЕС и НАТО, а быть вместе с Россией и Белоруссией, которые являются исторически близкими по духу для Украины, считает украинский политик.Медведчук отметил, что только вместе с Москвой и Минском Киеву будет под силу справиться со всеми вызовами современности.- сказал политик.При этом Медведчук подчеркнул, что хотя в сегодняшних реалиях трудно представить развитие событий по такому сценарию, однако у Украины просто нет другого пути.Напомним, что за свои пророссийские взгляды Медведчук был арестован киевскими властями в апреле 2022 года, а в сентябре 2022 года его передали российской стороне в рамках обмена военнопленными. Это притом, что до этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия украинских граждан на украинских граждан не меняет.