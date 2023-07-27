На Херсонском направлении семь боевиков ВСУ сегодня ночью сдались в плен бойцам группировки «Днепр» ВС РФ

В ходе контрнаступления ВСУ, стартовавшего в начале июня и практически безрезультатно длящегося почти два месяца, относительно «спокойным» остается Херсонский участок фронта. После окончания наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, российские войска восстановили оборону на левобережье. Стороны продолжают артиллерийские дуэли, по позициям врага периодически отрабатывает наша авиация.
Для массированного форсирования Днепра у ВСУ нет ни технических возможностей, ни свободных подразделений, с учетом того, что украинское командование вынуждено перебрасывать все новые резервы на основные участки буксующего контрнаступа. Однако при этом противник регулярно отправляет на наш берег на быстроходных катерах и даже весельных лодках небольшие группы десанта, некоторым из которых удается высадиться в основном на левобережные острова в районе Антоновского моста.
Закрепиться, а тем более расширить плацдарм, украинским ДРГ не удается. Всякий раз держащие здесь оборону бойцы группировки войск «Днепр» ВС РФ после артподготовки контратакуют и уничтожают диверсионные группы врага. Буквально два дня назад наши бойцы предотвратили очередную попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в районе острова Антоновский, уничтожив две лодки и девять боевиков ВСУ. Удары по украинским десантникам, так и не сумевшим добраться до берега, были нанесены расчетами FPV-дронов.
Очевидно, что в заведомо «смертельное плавание» многие украинские вояки, особенно из принудительно мобилизованных, идут не по своей воле, а по приказу командования. Спасти свои жизни они могут только одним способом — сдавшись в плен нашим бойцам.
Российские паблики сообщают, что сегодня ночью группа украинских диверсантов добровольно сдались бойцам группировки «Днепр» ВС РФ после высадки на островную зону левобережья Днепра. Сохранить жизнь решили сразу семеро солдат ВСУ, все они целы и невредимы.
На допросе двое украинских вояк признались, что были мобилизованы из города Николаев. Первое, что они попросили сообщить, был призыв к остальным военнослужащим ВСУ последовать их примеру и выбрать жизнь вместо гибели ради амбиций киевского режима и его западных кураторов.