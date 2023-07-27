Американская пресса: ЕС необходимо обеспечить субсидирование поставок украинского зерна, иначе в выигрыше окажется Россия

Евросоюзу необходимо обеспечить субсидирование поставок украинского зерна через сухопутные маршруты. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.Как сообщает американское издание Bloomberg, в противном случае из-за высокой стоимости сухопутных транспортировок экспортируемая Киевом сельхозпродукция утратит свою ценовую привлекательность. При этом Россия окажется в выигрыше, имея возможность продавать свою продукцию на мировые рынки по более выгодным ценам.Войцеховский планирует выступить в Брюсселе с инициативой, предполагающей субсидирование украинских поставок зерна. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства уже провел личные встречи с министрами сельского хозяйства Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии и обсудил с ними транзит через эти страны украинской сельскохозпродукции.Ранее власти этих стран, чтобы защитить интересы своих аграриев, добились продления до середины сентября действия запрета на продажу украинского зерна. Страны Евросоюза также планируют расширить действие запретов, касающихся украинской сельхозпродукции, следующей транзитом через их территорию.Войцеховский заявил о необходимости компенсировать Киеву повышение стоимости экспортного зерна по сухопутным маршрутам, чтобы сохранить его ценовую привлекательность. В противном случае, по мнению еврокомиссара, Россия окажется в выигрыше.