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Американская пресса: ЕС необходимо обеспечить субсидирование поставок украинского зерна, иначе в выигрыше окажется Россия

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Американская пресса: ЕС необходимо обеспечить субсидирование поставок украинского зерна, иначе в выигрыше окажется Россия

Евросоюзу необходимо обеспечить субсидирование поставок украинского зерна через сухопутные маршруты. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.


Как сообщает американское издание Bloomberg, в противном случае из-за высокой стоимости сухопутных транспортировок экспортируемая Киевом сельхозпродукция утратит свою ценовую привлекательность. При этом Россия окажется в выигрыше, имея возможность продавать свою продукцию на мировые рынки по более выгодным ценам.

Войцеховский планирует выступить в Брюсселе с инициативой, предполагающей субсидирование украинских поставок зерна. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства уже провел личные встречи с министрами сельского хозяйства Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии и обсудил с ними транзит через эти страны украинской сельскохозпродукции.

Ранее власти этих стран, чтобы защитить интересы своих аграриев, добились продления до середины сентября действия запрета на продажу украинского зерна. Страны Евросоюза также планируют расширить действие запретов, касающихся украинской сельхозпродукции, следующей транзитом через их территорию.

Войцеховский заявил о необходимости компенсировать Киеву повышение стоимости экспортного зерна по сухопутным маршрутам, чтобы сохранить его ценовую привлекательность. В противном случае, по мнению еврокомиссара, Россия окажется в выигрыше.
Использованы фотографии:
Pixabay
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13 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:36
    +2
    Давайте граждане гейсоюза сбростесь на хлебушек. Вам полосатые указание дали
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:06
      +2
      Одна из версий гласит( взято здесь https://smart-lab.ru/blog/851684.php):
      В зернохранилищах Одессы находится (находилось) зерно, принадлежащее американской частной компании Cargill. Совокупная стоимость зерна — около 5 млрд. Сами зернохранилища так же принадлежат Cargill. Украина — это просто локация производства. Другими словами, зерно и Украина — это как iPhone и Китай.

      Кто с кем заключил зерновую сделку?

      Зерновую сделку заключили частные лица, владеющие зерном, произведенным на территории России и частные лица, владеющие зерном, произведенным на территории Украины. И тем и тем нужно продать выращенное зерно по заключенным ранее контрактам.

      Сделка звучит так:

      Российские чиновники разрешают семье Cargill вывезти свое зерно из Одессы. За это, чиновники англосаксов разрешают российским владельцам зерна перевозить его по контролируемым англосаксами морям и продавать на контролируемых англосаксами землях.

      Кстати, семья Cargill имеет колоссальную собственность в России.
      смотреть их владения в России здесь : https://rosng.ru/uploads/2023/Г%20Cargill%20в%20России.jpg

      Поэтому, часть зерна, произведенного на территории России — это американское зерно, а не российское.


      Всегда идите по следу денег. Он приводит к истине.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:08
      +2
      В очередной раз приходится признать тот факт, что умение американцев - под личиной заботы о неком ближнем человеке, "мира" во всём мире и защиты мифической свободы - заставить оплачивать свои затраты кем угодно, хоть немцем, хоть французом, хоть русским или японцем, заслуживает отдельного и тщательного исследования.

      Практически всем известно, что выгодополучателями украинского зерна являются американские компании, но затраты по пересылке этого зерна сухопутным путём через страны ЕС янки нисколько не смущаясь предлагают возложить на бюджеты стран ЕС.

      Поистине, такого запредельного жлобства и цинизма ещё никто не достигал кроме США. Они в этом деле непревзойденные "Первые". fellow
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:42
    +5
    Евросоюзу необходимо обеспечить субсидирование поставок украинского зерна через сухопутные маршруты.
    Чтобы Россия не оказалась в выигрыше готовы еще одну финансовую обузу взвалить на себя. Ну, что же дерзайте. А в новостях бегущая строка сообщает, что цена на зерно поползла в верх (отказ от "зерновой сделки", удары по украинским портам...), значит субсидирование Киева выльется в немалую "копеечку".
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: rotmistr60
      Чтобы Россия не оказалась в выигрыше готовы еще одну финансовую обузу взвалить на себя. Ну, что же дерзайте.


      "Проблема усугубляется тем, что планируется перевозить зерно по железной дороге в Измаил, через очень важный мост в Затоке, который находится под прицелом России.
      Судя по сообщеням, во время обстрелов Одессы на прошлой неделе, Россия нанесла удар по мосту и повредила железнодорожный участок. Подтверждения этому не было, но Россия ранее неоднократно наносила удары по этой переправе, в том числе с помощью беспилотников. В любом случае,у России есть возможность разрушить этот мост или постоянно выводить его из строя таким образом, что последовательные и своевременные поставки зерна по железной дороге были крайне затруднены, если не полностью остановлены.
      Более того, было одно сообщение о том, что европейские страны не хотят, чтобы Украина отправляла им свое зерно по железной дороге, и они хотят полностью запретить эти поставки. Я пока не понимаю точной причины этого - возможно, мои читатели знают и могут сообщить в комментариях об этой новости. Я могу только предполагать, что это может быть как-​то связано с тем, что в Европе нет необходимой инфраструктуры для перевозки такого количества зерна по железной дороге, или, возможно, с дальнейшими проблемами страхования, например, с морскими маршрутами (а еще аналитик называется  - прим. ред.). Однако что еще более важно, я считаю что поезда перевозили бы гораздо меньше зерна, чем грузовое судно, и поэтому потребовалось бы огромное количество поездов, что сделало бы работу ж/д транспорта гораздо сложнее и проблематичнее. 

      И еще одно. 

      Вам, мои читатели, нужно знать еще одну точку зрения, почему Россия обстреливает порты Украины. Борис Рожин:

      1. Вооруженные силы Украины долгое время размещали и хранили оружие и боеприпасы в портах и, скорее всего, были уверены, что эти запасы находятся в безопасности из-за сделки с зерном.
      2. Ночные взрывы в Одессе позволяют сделать вывод, что всё вооружение, привезенное в порты, для группировки "Юг" Вооруженных Сил Украины хранилось максимально плотно. Некоторые склады в районе порта все еще горят.
      3. Объем уничтоженных боеприпасов и техники по-​прежнему трудно понять, однако, если оружие и БТР были критичными для Вооруженных сил Украины, Киев в ближайшее время срочно запросит больше.
      4. Чтобы компенсировать запас уничтоженного оружия, вам придется потратить значительное количество времени. Учитывая, что значительная часть 152- и 155-мм снарядов, а также другого вооружения, поступает в район украинского наступления буквально с колес, ВСУ придется менять схему и способ доставки, а это дополнительное время, которого нет в наличии.
      При всех этих событиях,Зеленский умолял НАТО созвать совет Украина-​НАТО по ситуации с зерном, чтобы спасти ее."

      И это пишет человек, негативно относящийся к России
      SIMPLICIUS THE THINKER
      https://simplicius76.substack.com/p/russia-raises-stakes-with-bold-strike
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:43
    +1
    Чтобы окраина продала зерно ей еще нужно приплатить сверху?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: Uprun
      Чтобы окраина продала зерно ей еще нужно приплатить сверху?

      Конечно, железная дорога на западе не резиновая, да и дороги перегружены, но и за автотранспорт плати.
      К примеру, маленький простой "жабодав" река-горе, перевозт 2500 тонн, это полный Ж/Д состав, а средний балкер 25 000 дедвейта, это уже 25 составов. Стоимость в разы дешевле, про логистику берегом и хранение не буду упоминать. Но главное то не в этом зерне, которое Украине, как зайцу стоп-сигнал, перевозка морем вооружения и б/к, вот что нужно Украине, а она этого лишилась.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:50
    +2
    Ну да ,субсидии ? Так в США уже объявили о увеличении посевных мощностей под пшеницу
  5. Б-15
    Б-15 Сегодня, 12:53
    +5
    Какова наглость американцев.
    Земли сельхозугодий 404 скупили.
    Урожай украинцы вырастили.
    Но спалились на морских диверсиях.
    Вывозить американцам своё зерно дорого получается.
    Вот и хотят накрячить европейцев оплатить транзит своего зерна.
    Превосходно задумано.
    И ведь с нынешнем руководством ЕС и стран, входящих в него, это получится.
  6. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:57
    0
    Проблема в том, кто платит? ведь мы, бедные граждане Европы, или кто хотел этой войны, т.е. ЕС, США и Великобритания? На мой взгляд США и Великобритания должны платить, со всеми деньгами, которые они украли у беднейших за последние годы, пора компенсировать нам, европейцам, и тогда они не являются 2 крупнейшими либеральными и демократическими государствами в мир? тогда пора это доказывать, не относитесь к нам всегда как к своим маленьким рабам, конечно этого никогда не будет и мы европейские граждане заплатим.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:29
      0
      Молитесь на самоходного деда, если Трампушка придет к власти, то он вас, европейцев, еще заставит компенсировать военные поставки окраине, затраты США. Вот это и будет вишенка на торте, в самом деле, не окраине-банкроту же платить по счетам, все равно там взять уже нечего.
  7. Комментарий был удален.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:59
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Американская пресса: ЕС необходимо обеспечить субсидирование поставок украинского зерна, иначе в выигрыше окажется Россия

    Американской прессе легко рассуждать о субсидировании украинских поставок Европой, это же не европейская пресса laughing
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:30
    0
    оплатите гейропейцы транспортировку матрасной пшеницы с территории бывшей укрАины