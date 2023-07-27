Россия объявила в розыск судью Международного уголовного суда, выдавшую ордер на арест президента РФ

Несмотря на положения признанной всем мировым сообществом конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, согласно которым первые лица государств обладают безоговорочным иммунитетом от преследований зарубежными властями, суд в Гааге принял решение арестовать главу Российской Федерации Владимира Путина. В ответ Россия объявила в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, незаконно выдавшую ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.Об этом свидетельствует информация, опубликованная в базе данных российского Министерства внутренних дел.Конкретный номер уголовной статьи там не указан.Решение арестовать российского президента и уполномоченную по правам ребенка Львову-Белову было принято МУС 17 марта. Их заочно обвинили в военных преступлениях. Суд счел главу государства и детского омбудсмена причастными к незаконном вывозе с Украины ее граждан, в том числе, несовершеннолетних. Так иностранные судьи квалифицировали эвакуацию россиянами местных жителей в безопасное место из районов, которые интенсивно обстреливали украинские военные.Следует подчеркнуть, что на территории Российской Федерации решения МУС не признаются, то есть наша страна находится за пределами юрисдикции этого судебного органа. Поэтому ранее представитель МИД РФ Мария Захарова уже напоминала, что любые решения МУС в России не учитываются.