Военное обозрение
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Россия объявила в розыск судью Международного уголовного суда, выдавшую ордер на арест президента РФ

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Россия объявила в розыск судью Международного уголовного суда, выдавшую ордер на арест президента РФ

Несмотря на положения признанной всем мировым сообществом конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, согласно которым первые лица государств обладают безоговорочным иммунитетом от преследований зарубежными властями, суд в Гааге принял решение арестовать главу Российской Федерации Владимира Путина. В ответ Россия объявила в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, незаконно выдавшую ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.


Об этом свидетельствует информация, опубликованная в базе данных российского Министерства внутренних дел.

Конкретный номер уголовной статьи там не указан.

Решение арестовать российского президента и уполномоченную по правам ребенка Львову-Белову было принято МУС 17 марта. Их заочно обвинили в военных преступлениях. Суд счел главу государства и детского омбудсмена причастными к незаконном вывозе с Украины ее граждан, в том числе, несовершеннолетних. Так иностранные судьи квалифицировали эвакуацию россиянами местных жителей в безопасное место из районов, которые интенсивно обстреливали украинские военные.

Следует подчеркнуть, что на территории Российской Федерации решения МУС не признаются, то есть наша страна находится за пределами юрисдикции этого судебного органа. Поэтому ранее представитель МИД РФ Мария Захарова уже напоминала, что любые решения МУС в России не учитываются.
Использованы фотографии:
МУС
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44 комментария
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  1. vet
    vet Сегодня, 12:37
    +11
    Есть только одно маленькое "НО": России эту судью никто не выдаст, а желающих выдать Путина - целая очередь, потому он бедный сейчас и невыездной. Причем, в его окружении полно людей, которые мечтают "сдать шефа в Гаагу" - в обмен на доступ к зарубежным счетам и недвижимости.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:59
      +4
      . В ответ Россия объявила в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ

      . Есть только одно маленькое "НО": России эту судью никто не выдаст

      Стоило бы обозначить награду за голову этого судьи
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 13:51
        +1
        Эта говорящая голова ничего не стоит...
        Вот только почему с этой головой так долго тянули
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 13:57
        +1
        Обяхательное условие: выдать не живым или мёртвым, а только мёртвым! Да возни будет с ним меньше!
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 13:11
      -2
      В чем он бедный? В том что не выездной? Кому надо, сами на поклон приедут к Путину.
    3. seacap
      seacap Сегодня, 13:38
      +1
      Сам строил эту одряхлевшую "вертикаль" на основе кумовства, личной преданности и криминала. Сам окружал себя случайными людьми ради обслуживания "эффективных менеджеров", в фанатичном стремлении облобызаться с хозяевами денег, "ведь мы такие же как вы", даже в ущерб и за счет дерибана своей страны. А теперь "вдруг", "ой, нас опять обманули", мы такие наивные, так вам верили, даже штанцы спустили чтобы вам угодить. Так кто во всем этом виноват, винить некого, надо было Пушкина и др. великих классиков чаще читать, все уже было и давно описано, наивно и крайне недальновидно было бы думать, что будет все по другому.
    4. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 13:50
      0
      Вы давно историю изучали?!
      В каком году СССР был принят в Интерпол? А когда из него СССР или Россия вышли?!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:59
        0
        Цитата: A17ttt
        В каком году СССР был принят в Интерпол? А когда из него СССР или Россия вышли?!

        Интерпол сохранил за Россией право международного розыска и возвращения преступников и их активов до следующей Госсассомблеии в 2023 году, так что думайте все, кто и кого может арестовать в России Интерпол. Так что и по Москве, нужно с охраной и пулемётом передвигаться.
    5. Christophe_Nicolas
      Christophe_Nicolas Сегодня, 13:54
      -1
      Faites vous l'éloge de la cupidité ? Si vous croyez gagner, relisez donc ceci :

      http://www.maria-valtorta.org/Thematiques/Mammon.htm
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 12:38
    +5
    Нормально, пусть живёт и оглядывается, бабло надо отрабатывать по полной! bully
  3. aakvit
    aakvit Сегодня, 12:40
    +4
    А теперь Петрову с Бошировым выкрасть эту судьюшку, и в Москву, на русский суд! А потом в Мордовию, на шитьётрусов для пленных каклов!
    1. turbina2367
      turbina2367 Сегодня, 12:48
      -12
      Ух ты, какой грозный!
      А выкралка не сломается?
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 13:16
        +1
        Цитата: turbina2367
        Ух ты, какой грозный!
        А выкралка не сломается?

        hi
        Барышня, при правильно поставленной и отработанной задаче, уж поверьте наши спецслужбы отработают филигранно, был бы приказ. Другое дело международный скандал, да, наверное будет.
        Ну когда начнётся открытая война с НАТО, на эти нюансы уже никто смотреть не будет.
        1. Mike77
          Mike77 Сегодня, 14:04
          0
          Сомневаюсь я , однако ... Филигранно ... Сколько раз лажали .
    2. flSergius
      flSergius Сегодня, 13:26
      +1
      А потом в Мордовию
      Уверены? А не в Турцию, а потом самолётом на родину да ещё с подарками? Выкрасть? Почему до сих пор известных виновных в расстрелах наших пленных не выкрали или хотя бы не взорвали, когда они были дома в увольнительной?
    3. guest
      guest Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: aakvit
      А потом в Мордовию, на шитьётрусов для пленных каклов!

      Тогда трусы должны быть обязательно кружевные.
  4. barclay
    barclay Сегодня, 12:41
    +1
    Решение арестовать российского президента и уполномоченную по правам ребенка Львову-Белову было принято МУС 17 марта.
    Не понятно, почему так долго думали? Что мешало вынести это решение раньше? Наша скромность? Или не знали как ответить?
    Ведём себя как трусливые зайчики.
    1. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 12:45
      +4
      Такие решения принимаются не абстрактной "Россией", а конкретным органом и в рамках конкретного дела по конкретной статье.
      1. barclay
        barclay Сегодня, 13:08
        -4
        Это говорит лишь о том, что тот ОРГАН тормозит в нерешительности тогда, когда покушаются на главу государства, ни много ни мало.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:00
      +1
      Цитата: barclay
      Не понятно, почему так долго думали? Что мешало вынести это решение раньше?

      Очко то не резиновое, пока мне клюнуло.
  5. Starley66
    Starley66 Сегодня, 12:45
    +4
    нужно еще награду за поимку объявить , золотом!!!
    1. mann
      mann Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: Starley66
      нужно еще награду за поимку объявить , золотом!!!

      Хрен им золото,пусть рублями берут.У нас импортозамещение
  6. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:46
    +4
    Конкретный номер уголовной статьи там не указан.

    Именем короля , именем кардинала !

    Меня всегда забавляли вот эти аналоги "предания анафеме" 21 века. Разыскивать, вероятно, будут на территории РФ. Человека который по определению не может там быть , и зачем это ей ?
    Можно нанять африканских шаманов,например, или жрецов культа Вуду. Тоже говорят помогает.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:05
      +1
      Разве в интерпол нельзя подать в розыск request
      Все страны имеющие договоренности будут обязаны будут этого судью заарестовать и отправить к нам. Кроме того судья международным, возможно недолго будет, и вообще судьёй не всегда будет. А вот в розыске останется
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 14:02
        0
        Можно, но...

        Интерпол блокирует запросы России о международном розыске, заявил Бастрыкин
      2. mimolet
        mimolet Сегодня, 14:17
        0
        Подать в интерпол можно - принять интерполу нельзя. А только в случае ОБОСНОВАННОГО требования. Вы в это верите?
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:46
    +5
    А она скрывается или каждый день на работу ходит по известному адресу? Это из той же серии как повестка Шойгу.
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 13:10
      0
      Захочет полететь куда нибудь на родину в Японию на самолёте турецкой авиакомпании, а он возьмёт и сядет где нибудь на Колыме. Белорусы очень хорошо показали, как надо действовать, посадив чужой самолёт на своей территории.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:48
    +2
    Надо не ордер выписать ,а вынести смертельный приговор. А вот копию послать в МУС ,а вторую послать на исполнение спецслужбам .И что бы судья была в курсе
    1. mimolet
      mimolet Сегодня, 14:14
      0
      Вы оптимист: чтобы такое радикальное решение - в наше-то время и в нашей стране? Тут нашим военным даже по кровавому укрофюреру Зеле политики бить запрещают. Скорее, нас с Вами российские судьи и засудят. За "экстремизм". "Западные партнёры", понимать надо
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:49
    +3
    Россия объявила в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, незаконно выдавшую ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
    Это вот эта японка проявила такое рвение
    Конечно в Россию она не поедет и иностранное государство ее не задержит с последующей выдачей. Но думаю первое время ночами спать спокойно не будет ожидая влезающих в окно сотрудников КГБ с целью ее похищения. А потом воображение будет рисовать кровавые подвалы, пытки...
    С нашей стороны исключительно необходимое следственное действие и не более.
    1. 16112014nk
      16112014nk Сегодня, 12:57
      -1
      Ужас ! Ночью приснится - можно не проснуться.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:07
      +1
      Как бы она сама не скопытилась раньше времени
    3. mann
      mann Сегодня, 13:28
      +2
      Но думаю первое время ночами спать спокойно не будет ожидая влезающих в окно сотрудников КГБ с целью ее похищения.
      К моему глубокому сожалению,сотрудники КГБ в таком возрасте,что вряд ли в окно пролезут. А когда они были помоложе,хрен бы она посмела...
      1. mimolet
        mimolet Сегодня, 14:05
        0
        Возраст - не главное, а вот с утратой навыков и "хищи" - просто беда. Да и "командиров", осмелившихся на подобный приказ, похоже, не осталось
    4. Mike77
      Mike77 Сегодня, 14:08
      0
      А зачем она бацьке сдалась , подполковнику подарит ?
    5. mimolet
      mimolet Сегодня, 14:09
      0
      СУДЬЯ-НОВОЕВРОПЕЙКА: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ. Такое " не рыба, не мясо". Без явно выраженной родины, народа, и даже пола не вполне определенного. И ПОТОМУ ГОТОВОЕ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБОЙ ПРИКАЗ. Именно таких "киборгов" и плодят либерал-глобалисты. Буквально повсюду
  10. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 12:55
    +4
    Ищут ? Как найдут - на кол посадить : - это первое дело !..а уж опосля good
  11. mark1
    mark1 Сегодня, 13:00
    +2
    Ищут пожарные, ищет полиция, и ГРУ с фонарями по всей загранице...
    что бы доставить на суд на Лубянку, ищут зас- нку ,ловят зас-нку
  12. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 13:15
    +1
    Просто ударить ракетой по зданию МУС и всё. Чтобы поняли,что шутки закончились.
  13. Грац
    Грац Сегодня, 13:33
    0
    выкрасть , привезти в Россию и судить, и никаких обменов
  14. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:38
    +2
    И это всё? Это же как по одному месту ладошкой. Совсем беззубой наша дипломатия стала.
    Во-первых, следовало потребовать от этой самой организации разъяснений. что это, частное мнение, или позиция всего суда.
    Во-вторых, если суд откажется аннулировать этот ордер и как минимум уволить судью, объявить действия суда агрессией против РФ с правом на ответные действия.
    Хотя о чём я, сейчас РФ под властью торгашей, а эта публика ради прибыли все плевки стерпит.
    1. mimolet
      mimolet Сегодня, 14:02
      0
      Согласен. См. коммент ниже О ДЕЙСТВЕННОСТИ И ОПЕРАТИВНОСТИ
  15. mimolet
    mimolet Сегодня, 14:01
    0
    Чего не отнять у росвласти - так это её "ДЕЙСТВЕННОСТИ И ОПЕРАТИВНОСТИ". Ведь и года не прошло. После принятия беспрецедентного решения ПРОТИВ ПЕРВОГО ЛИЦА НАШЕЙ СТРАНЫ! Фактически, таким образом, ОБЪЯВЛЕНИЯ НАМ ВОЙНЫ ВСЕМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, входящими в МУС и готовыми выполнять это решение. И вот ОТВЕТ РОСВЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ ВОЗГЛАВЛЯЮЩЕГО ЕЁ ЖЕ ЛИДЕРА, получите. Правда, ОТВЕТ абсолютно симметричный, то есть НИКАКОЙ (ну, не поедет это дрянной судья к нам, чтобы стать осуждённым). И почему только по поводу одного этого судьи, а не ПРОТИВ ВСЕХ ЛИЦ, причастных к принятию этого НЕСЛЫХАННОГО ПО НАГЛОСТИ И ОСКОРБИТЕЛЬНОСТИ для нас решения? Ув. г-н президент, может, Вы хотя бы по своему поводу НАУЧИТЕ ПРИБЛИЖЕННЫХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЛИЦ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ? А там уж у них очередь и до интересов страны дойдёт. А когда-нибудь - и до интересов всех нас, нет?