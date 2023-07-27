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Глава Чечни назвал количество бойцов из республики, задействованных в проведении спецоперации

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Глава Чечни назвал количество бойцов из республики, задействованных в проведении спецоперации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, сколько бойцов из республики находятся на данный момент в зоне СВО. По словам чеченского лидера, эта цифра превышает 7 тыс. человек.


С начала СВО из Чеченской Республики в зону боевых действий было направлено свыше 28 тыс бойцов, в том числе 13 тыс добровольцев. В настоящее время более 7 тыс человек находятся на передовой

– написал чеченский лидер на своей странице «Вконтакте».

Как отметил глава региона, задействованы чеченские подразделения по всей линии фронта. Более того, подчеркнул он, основной вклад в подготовку добровольцев и военнослужащих вносит Российский университет спецназа (РУС).

Тем временем первый заместитель Председателя Правительства ЧР по силовому блоку Магомед Даудов провёл накануне совещание с членами регионального оперативного штаба по проведению спецоперации. Руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР обратил внимание на то, что наиболее сложными участками по-прежнему остаются Бахмутское и Ореховское направления, где противник систематически предпринимает попытки «продавить» линию обороны нашей армии.

Также на днях глава Чечни заявил в своём ТГ-канале о том, что из республики на фронт отправилась очередная группа добровольцев. По словам Кадырова, из международного аэропорта Грозный вылетел самолёт не только с чеченскими новобранцами, но и ребятами из других регионов России, все из которых твёрдо настроены на то, чтобы положить конец существованию украинского неонацистского режима.
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7 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:38
    +3
    Чеченцы бойцы хорошие, да поможет им Аллах.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 13:43
      +1
      Ну что поделать, Димон, музыкантов нет, теперь одна надежда... на Аллаха.)
    2. flSergius
      flSergius Сегодня, 13:56
      0
      Избитый в крымском кафе турист не даст соврать - хорошие.
  2. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:54
    -2
    А теперь покажите, что конкретно эти 28 000 за 1,5 года навоевали. А ведь сколько бюджетных денег вложено в регион, который ничего не производит. Хоть бы воинов тогда производили.
    1. guest
      guest Сегодня, 13:58
      +1
      Ну в освобождении Мариуполя они участвовали.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:58
      +1
      А к чему делить? Это армия. Воюют все. Деление на участки фронта есть и зоны ответственности
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:03
      0
      Вроде недавно статья была, мол по ципсо ударили. Видать вас много по всей хохаляндии