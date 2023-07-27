Глава Чечни назвал количество бойцов из республики, задействованных в проведении спецоперации

С начала СВО из Чеченской Республики в зону боевых действий было направлено свыше 28 тыс бойцов, в том числе 13 тыс добровольцев. В настоящее время более 7 тыс человек находятся на передовой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, сколько бойцов из республики находятся на данный момент в зоне СВО. По словам чеченского лидера, эта цифра превышает 7 тыс. человек.– написал чеченский лидер на своей странице «Вконтакте».Как отметил глава региона, задействованы чеченские подразделения по всей линии фронта. Более того, подчеркнул он, основной вклад в подготовку добровольцев и военнослужащих вносит Российский университет спецназа (РУС).Тем временем первый заместитель Председателя Правительства ЧР по силовому блоку Магомед Даудов провёл накануне совещание с членами регионального оперативного штаба по проведению спецоперации. Руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР обратил внимание на то, что наиболее сложными участками по-прежнему остаются Бахмутское и Ореховское направления, где противник систематически предпринимает попытки «продавить» линию обороны нашей армии.Также на днях глава Чечни заявил в своём ТГ-канале о том, что из республики на фронт отправилась очередная группа добровольцев. По словам Кадырова, из международного аэропорта Грозный вылетел самолёт не только с чеченскими новобранцами, но и ребятами из других регионов России, все из которых твёрдо настроены на то, чтобы положить конец существованию украинского неонацистского режима.