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«Первая в мире БМП пятого поколения»: более сотни южнокорейских бронемашин AS21 Redback закупает Австралия

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«Первая в мире БМП пятого поколения»: более сотни южнокорейских бронемашин AS21 Redback закупает Австралия

Южнокорейская оборонка продолжает покорять мировой рынок вооружений. На этот раз ее новым клиентом стала Австралия, которая выбрала по итогам тендера более сотни БМП AS21 Redback для своей армии.


Как указывается на ресурсе AuManufacturing, производством машин будет заниматься австралийский филиал компании Hanwha Defense на недавно построенных мощностях в Джелонге, штат Виктория. Речь идет о выпуске 129 БМП AS21 Redback, которые обойдутся ориентировочно в $5-7 млрд. В последующем ожидается расширение заказа, вследствие чего общая стоимость БМП может составить $18-27 млрд. Новая техника призвана заменить устаревшие американские БТР M113AS4 родом из 1950-х годов.

Производство первой в мире БМП пятого поколения кардинально изменит обороноспособность Австралии

- заявили в Hanwha.

Партнерами Hanwha в проекте БМП являются крупные иностранные компании, такие как Elbit Systems, Plasan (обе из Израиля), Northrop Grumman (США), а также местные фирмы, включая Bisalloy и Elphinstone, которые выпускают соответственно броневую сталь и тяжелую технику. В целом новая БМП является продуктом работы целого конгломерата мировых производителей боевых систем.

Основным вооружением БМП является 30-мм пушка Mk44S Bushmaster II, способная стрелять всеми видами боеприпасов калибра 30х173 мм, в том числе с бесконтактным и программируемым взрывателями. При необходимости ее можно быстро улучшить до 40-мм Supershot путем замены трех компонентов без необходимости модернизации башни. Redback также вооружен 7,62-мм спаренным пулеметом, опционально – дополнительным 7,62-мм пулеметом и автоматическим гранатометом.

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20 комментариев
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  1. oleg1263
    oleg1263 Сегодня, 13:35
    +10
    А что в ней такого революционного , что она стала 5-го поколения. И чем это пятое от четвертого отличается ?
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 13:40
      +1
      Тяжелее стала... по мосточку уже не проехать.)
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:43
      +1
      Цитата: oleg1263
      А что в ней такого революционного , что она стала 5-го поколения. И чем это пятое от четвертого отличается ?

      Каждый кулик хвалит своё болото, это аксиома.
      Ну а реальные преимущества данного изделия можно воочию оценить только на поле боя с сильным противником. hi
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:01
        0
        Ну а реальные преимущества данного изделия можно воочию оценить только на поле боя
        ...с такой удельной нагрузкой на грунт вряд ли до поля боя доберётся..ну разве что по автобану
    3. svarog77
      svarog77 Сегодня, 13:48
      -2
      Стоимость же, судя по цене это даже 5+++ поколение lol
    4. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:54
      +1
      Цитата: oleg1263
      И чем это пятое от четвертого отличается ?

      Экологическим Евро стандартом - стало Евро 5, а было Евро 4...
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:17
        0
        Биотуалет внесли в конструкцию...
        может эта "тачанка" и работает на этом топливе.)
  2. gmss
    gmss Сегодня, 13:41
    +1
    Самой воюющей стране в мире необходима бмп последнего поколения, тк обороноспособность австралии со старыми образцами бмп подвергается сомнению.
    ещё бы вспомнить кто и когда вторгался на их остров. возня между местными аборигенами не в счёт - там карамультуки все решали
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 13:49
      -1
      Может опять с эму хотят воевать, в прошлый раз то проиграли.
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: gmss
      Самой воюющей стране в мире необходима бмп последнего поколения, тк обороноспособность австралии со старыми образцами бмп подвергается сомнению.
      ещё бы вспомнить кто и когда вторгался на их остров. возня между местными аборигенами не в счёт - там карамультуки все решали

      what Кроме участия австралийской армии в составе Британского содружества в ПМВ и ВМВ, армия все-таки вела оборонительную войну на своем континенте... с эму, ... причем агрессоры эму еще и привлекли союзников - кроликов. Если не ошибаюсь, эту "первую австралийскую войну", армия проиграла.
      Потом шли вялотекущие конфликты с собаками-динго, опять с кроликами. За кенгуру не знаю...

      Скорее всего готовятся к решающей схватке с кенгами. wink
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:47
    +1
    А что в ней такого революционного , что она стала 5-го поколения. И чем это пятое от четвертого отличается ?
    революционеры из Systems, Plasan (обе из Израиля), Northrop Grumman (США) сказали что пятого, значить пятого...как из собачьего сердца "прописался в газете ми шабаш"...так действует гендерный мир...ни чё ни попишешь...а так оно себя представляет некчемное одоробло в 45 тонн
  4. Клон
    Клон Сегодня, 13:57
    0
    Ну, не знаю, в чем "суперовость" обозначенного изделия, но вспоминается история, когда заинтересованные в поставке лица целовали американскую Бредли во все неприличные места... Ну и что? Горят, как соломенные хаты. Чего и нынешнему "каракурту" из Австралии желаю.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:58
    +1
    Допустим в авиации 5-е поколение должно иметь ЭПР теннисного мяча и крейсерский сверхзвук- все предельно прозрачно, а в бронетехнике как считают поколения?
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 13:58
    -1
    БМП AS21 Redback для своей армии.

    Красная опа? belay laughing
    Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт (с) Капитан Врунгель. lol
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:05
      -1
      Цитата: К-50
      Красная опа?

      вообще-то красная спина, а то о чем вы написали будет red bum
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:10
        0
        да хоть сотню минусов но рэдбэк это красная спина
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:02
    0
    Производство первой в мире БМП пятого поколения
    а что значит 5-го?
    есть четкие критерии 2-го или 4-го поколения?!!!
    у неё усики длиннее, или хоботок толще?
  8. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 14:05
    0
    наверное это что то среднее между БМП и танком -новая комбинируемая броня . От снарядов с программируемым подрывом кстати в окопе не отсидется .
  9. glk63
    glk63 Сегодня, 14:18
    0
    Мне вот интересно: с кем собралась воевать Австралия? laughing
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 14:20
    0
    А почему не десятое поколение? БМП это машина по доставке пехоты к полю боя, способная отстреливаться на марше. Чем тяжелее, тем хуже главная возможность. ЮК отличается только одним: у них самая дорогая техника.