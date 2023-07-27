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ВС РФ уничтожили очередного командира неонацистского формирования Нацгвардии Украины, участвовавшего еще в боях за Славянск

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ВС РФ уничтожили очередного командира неонацистского формирования Нацгвардии Украины, участвовавшего еще в боях за Славянск

В зоне проведения специальной военной операции российскими военными был уничтожен один из командиров экстремистского «батальона имени Кульчицкого» Сергей Ткаченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Поддубный».


Ликвидированный неонацист был хорошо известен своей русофобией. Он участвовал еще в боях за Славянск во время боевых действий в Донбассе. Батальон, в командование которого входил Ткаченко, в свое время был сформирован из участников Евромайдана, затем его личный состав старались пополнять идейными нацистами.

Формирование входило в состав национальной гвардии Украины и было направлено на фронт. Как мы видим, в зоне спецоперации постепенно ликвидируются многие идейные националисты, составлявшие опору киевского режима. Вслед за уничтожением идейных националистов ухудшается качество личного состава украинских формирований.

На смену относительно мотивированным в идейном отношении боевикам ВСУ приходят принудительно мобилизованные вчерашние гражданские. Они не хотят воевать, не умеют этого делать, а многие из них даже хотят попасть в российский плен, чтобы свести к минимуму вероятность гибели на линии боевого соприкосновения.

Факт ухудшения качества личного состава ВСУ признают и многие украинские военные в беседах с западными корреспондентами. Они жалуются, что на передовую присылают совершенно необученных людей, многие из них не держали оружия в руках, да и не отличаются хорошей физической подготовкой и здоровьем. Среди принудительно мобилизованных украинцев много лиц в возрасте «хорошо за пятьдесят».
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:36
    +4
    Угрохали наконец и прекрасно. Пока еще остаются такие идейные нацисты, поэтому работы нашим ребятам хватает. Но то, что
    На смену относительно мотивированным в идейном отношении боевикам ВСУ приходят принудительно мобилизованные вчерашние гражданские
    уже хорошо. Без желания воевать и прибамбасов в голове большой пользы в украинских окопах не будет.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:01
      +2
      Одним из первых боевиков начал воевать под Славянском ещё в 2014 году.Одиозный боевик был.Призывал ликвидировать так называемых "сепаратистов" и им сочувствующих.

      В свою очередь военкор Геннадий Дубовой, участник боев за Славянск в 2014-м, поделился подробностями о погибшем.

      «Нашими бойцами ликвидирован полевой командир батальона Кульчицкого (бригада контрнаступление «Буревий») Сергей Ткаченко. У ветеранов ополчения, воевавших в Славянске и ныне воюющих, особые счёты с этим персонажем.Боевик был в числе первых добровольцев, поехавших на Донбасс после евромайдана, где участвовал в боях за Славянск, призывал к полной «зачистке всех заподозренных в сепаратизме и симпатиях к рашке». До начала спецоперации имел звание капитана нацгвардии и командовал 1-й ротой батальона Кульчицкого. Того самого Кульчицкого, которого мы ликвидировали в мае 2014 года», – написал Дубовой в своем тг-канале.
  3. кредо
    кредо Сегодня, 13:38
    +2
    То что Янукович не купировал в 2013-2014 годах малой кровью теперь приходится расхлёбывать и заливать большой кровью.
    Слабые и трусливые политики всегда приносят беду и несчастье своим странам.
    СССР и Россия познали это на примере горбачёвых и ельциных. sad
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:44
      +2
      Цитата: кредо
      СССР и Россия познали это на примере горбачёвых и ельциных.

      Мы до сих пор еще познаем, те которые остались уже не в Союзе, а за рубежом.
      Будь они трижды прокляты два предателя.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 13:49
      +3
      не купировал в 2013-2014 годах малой кровью...

      Может это и к лучшему, а так нарыв прорвался, да и проблемы в нашей армии начинают решаться.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:04
        +1
        Цитата: Egeny
        Может это и к лучшему, а так нарыв прорвался, да и проблемы в нашей армии начинают решаться.

        Ох Женя ещё вся жопа в нарывах, сколькое еще удалять !
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:41
    +1
    В зоне проведения специальной военной операции российскими военными был уничтожен один из командиров экстремистского «батальона имени Кульчицкого» Сергей Ткаченко.

    Бандера ещё тот, а сколько их по всей Украине.
  5. aakvit
    aakvit Сегодня, 13:43
    +2
    Этому пособнику адольфа и бандеры - земля стекловатой! А что касается
    принудительно мобилизованных украинцев много лиц в возрасте «хорошо за пятьдесят»

    Сами эти "хорошо за.." майданили или не майданили, но, как минимум, хатаскрайничали, так теперь и посылаются хохлогитлеровцами на убой! Раньше думать надо было, а не орать на каждом углу: "Мы усех кормили, а нас гнобяць!" no Как видим, обходится и Россия, да и Беларусь без каклосала (хотя вкусное было!) и пашеницки, своё всё есть и далеко не хуже (сам на рынке покупаю, знаю!)... А уж бульбочка у нас - закачаешься!feel
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:15
    0
    Хорошие новости, экстремистские бандиты ликвидированы