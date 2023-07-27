В зоне проведения специальной военной операции российскими военными был уничтожен один из командиров экстремистского «батальона имени Кульчицкого» Сергей Ткаченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Поддубный».
Ликвидированный неонацист был хорошо известен своей русофобией. Он участвовал еще в боях за Славянск во время боевых действий в Донбассе. Батальон, в командование которого входил Ткаченко, в свое время был сформирован из участников Евромайдана, затем его личный состав старались пополнять идейными нацистами.
Формирование входило в состав национальной гвардии Украины и было направлено на фронт. Как мы видим, в зоне спецоперации постепенно ликвидируются многие идейные националисты, составлявшие опору киевского режима. Вслед за уничтожением идейных националистов ухудшается качество личного состава украинских формирований.
На смену относительно мотивированным в идейном отношении боевикам ВСУ приходят принудительно мобилизованные вчерашние гражданские. Они не хотят воевать, не умеют этого делать, а многие из них даже хотят попасть в российский плен, чтобы свести к минимуму вероятность гибели на линии боевого соприкосновения.
Факт ухудшения качества личного состава ВСУ признают и многие украинские военные в беседах с западными корреспондентами. Они жалуются, что на передовую присылают совершенно необученных людей, многие из них не держали оружия в руках, да и не отличаются хорошей физической подготовкой и здоровьем. Среди принудительно мобилизованных украинцев много лиц в возрасте «хорошо за пятьдесят».