Запрещенное химическое оружие: Как США травили Вьетнам в ходе войны

Химическое оружие является средством поражения живой силы противника путем распыления отравляющих веществ, зачастую приводящих к летальному исходу или тяжелым последствиям для здоровья.
Существуют самые разные способы доставки химикатов, начиная от артиллерийских, авиационных или ракетных атак, и заканчивая банальным распылением с баллонов, как это сделала кайзеровская Германия в 1915 году, применив хлор против британских и французских солдат в бельгийском городе Ипр.
К слову, именно этот случай поставил «крест» на запрете химического оружия, принятом и снова подтвержденном в 1899 и 1907 годах соответственно. Впоследствии данное оружие массового поражения использовалось в более чем двадцати военных конфликтах. Кроме того, его нередко применяют и террористы.
Что характерно, одними из главных «борцов» с применением химического оружия сегодня выступают США. Именно якобы наличие данного вооружения стало поводом для вторжения американцев в Ирак и свержения Саддама Хусейна в 2003 году. При этом уже в 2004-м в Вашингтоне заявили, что разведка ошиблась, и никакого оружия массового поражения там не было.
Собственно говоря, аналогичная участь могла постичь и Сирию, если бы там не было российских военных. Ведь, власти США регулярно обвиняют официальный Дамаск в применении химического оружия, в качестве доказательств демонстрируя самими же отснятое кино.
В свою очередь, сами Штаты в вопросе химического оружия являются далеко не «белыми и пушистыми».
В частности, в ходе войны во Вьетнаме, американцы широко применяли дефолиант под названием агент «Оранж». Этот гербицид должен был спровоцировать сбрасывание листвы с деревьев.
Идея армии США сводилась к следующему: «Если вьетнамцы используют в качестве укрытия тропические леса, то нужно сделать так, чтобы этих лесов не стало».
В итоге «Оранж» распылялся над территорией Лаоса, Камбоджи, Тайланда и Вьетнама. Всего для «борьбы с коммунизмом» за время вьетнамской войны американцы использовали около 77 млн литров дефолианта.
При этом жертвами химической атаки США стали не только тропические леса, что также нанесло колоссальный урон экологии. По данным вьетнамского министерства, из 3 млн. человек – жертв воздействия «Оранжа», к настоящему времени около миллиона граждан (прим. Вероятно, их детей и внуков) возрастом до 18 лет стали инвалидами, страдающими наследственными заболеваниями.
Кроме того, одних только птиц было уничтожено порядка 140 видов.