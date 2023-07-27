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Экс-министр инфраструктуры Украины, несмотря на службу в ВСУ, поехал в отпуск на греческий Крит

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Экс-министр инфраструктуры Украины, несмотря на службу в ВСУ, поехал в отпуск на греческий Крит

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в настоящее время состоящий на службе в ВСУ в звании капитана, поехал в отпуск на остров Крит. 


Согласно документам, опубликованным украинскими изданиями, командование расположенной в Ровно воинской части, где якобы проходит военную службу экс-министр, не возражает, чтобы 17 дней, в период с 21 июля по 6 августа, из положенного ему отпуска Омелян провел на острове Крит, в городе Ретимно. Разрешение на выезд привилегированному военнослужащему подписано лично командиром воинской части. Омелян выехал с Украины через пункт пропуска "Устилуг" в Волынской области. При этом, совершеннолетним жителям Украины мужского пола, как известно, запрещено покидать территорию страны.

Военнослужащие, которые служат в подразделении Омеляна, утверждают, что бывший министр редко появляется в расположении части и значительную часть времени посвящает личным делам по месту своего жительства во Львове.

Экс-министр впоследствии опубликовал в своем аккаунте в одной из западных соцсетей фотографии с курорта, написав, что двухнедельный отпуск полагается ему согласно действующему на Украине законодательству.

Омелян также добавил, что на протяжении полутора лет "принимал личное участие в войне". По его словам, он является действующим офицером 104 бригады теробороны, а ранее служил 251 батальоне 241-й бригады. При этом военнослужащие названых подразделений утверждают, что экс-министр практически не появлялся в части, изредка приезжая туда в гражданской одежде и представляясь волонтером.

Стоит отметить, что на посту постмайданного министра инфраструктуры Омелян отметился указом о прекращении прямого авиасообщения с Россией, а также абсурдными высказываниями о планах построить на Украине так называемый Гиперлуп.
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10 комментариев
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  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 13:45
    +1
    Война - войной, а отпуск... по расписанию.)
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:58
      +3
      Экс-министр впоследствии опубликовал в своем аккаунте в одной из западных соцсетей фотографии с курорта, написав, что двухнедельный отпуск полагается ему согласно действующему на Украине законодательству.

      Я смеялся до слёз умиления на это сообщение, и вспоминая кадры кучно лежащих мёртвых солдат ВСУ на передовой, на память пришла одна из "крылатых" фраз Виталика с отшибленными мозгами -
      А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
      .

      Омелян, судя по всему, в завтрашний день смотрит уверенно и с улыбкой.
  2. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 13:47
    +3
    Да да....помню этого балабола!Врал не краснея,смотришь и почти веришь!Его пламенные речи напоминали Остапа Бендера в Васюках laughing И построил гиперлуп из 7....ну вы поняли lol
  3. aakvit
    aakvit Сегодня, 13:49
    0
    Так ведь... Где Петров с Бошировым?! Срочно, захватить гиперлуп-клоуна и вывезти в Москву - что он здесь запоёт?! feel
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:58
      0
      захватить гиперлуп-клоуна и вывезти в Москву
      Сцапать его там и увезти в ящике будет в общем несложно.
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 14:00
        0
        Сцапать его там и увезти в ящике будет в общем несложно.
        Не, не прокатит. Этот доходяга на первой же кочке шею свернет. И пюлювать в него то же смертельно опасно для него. Множественные переломы обеспечены. laughing
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:00
    0
    Все правильно.Быдло- в наступ. " элита"- на Крит. Вот оно-" цЭЭвропа".
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:15
    0
    Даже гречекие пожары не берут, горец прям какой-то бессмертный bully
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:15
    0
    Не первый раз забрасывает на украинский сайт. Мы в России живем. И давайте писать о российских ***, на Украине пусть со своими сами разбираются.
  7. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:16
    0
    Украинец/Россиянин.. ЭКС.. в отпуске. Отдыхает там где может или где получается.

    Ну и что? В чём сенсация?