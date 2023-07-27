Экс-министр инфраструктуры Украины, несмотря на службу в ВСУ, поехал в отпуск на греческий Крит

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в настоящее время состоящий на службе в ВСУ в звании капитана, поехал в отпуск на остров Крит.Согласно документам, опубликованным украинскими изданиями, командование расположенной в Ровно воинской части, где якобы проходит военную службу экс-министр, не возражает, чтобы 17 дней, в период с 21 июля по 6 августа, из положенного ему отпуска Омелян провел на острове Крит, в городе Ретимно. Разрешение на выезд привилегированному военнослужащему подписано лично командиром воинской части. Омелян выехал с Украины через пункт пропуска "Устилуг" в Волынской области. При этом, совершеннолетним жителям Украины мужского пола, как известно, запрещено покидать территорию страны.Военнослужащие, которые служат в подразделении Омеляна, утверждают, что бывший министр редко появляется в расположении части и значительную часть времени посвящает личным делам по месту своего жительства во Львове.Экс-министр впоследствии опубликовал в своем аккаунте в одной из западных соцсетей фотографии с курорта, написав, что двухнедельный отпуск полагается ему согласно действующему на Украине законодательству.Омелян также добавил, что на протяжении полутора лет "принимал личное участие в войне". По его словам, он является действующим офицером 104 бригады теробороны, а ранее служил 251 батальоне 241-й бригады. При этом военнослужащие названых подразделений утверждают, что экс-министр практически не появлялся в части, изредка приезжая туда в гражданской одежде и представляясь волонтером.Стоит отметить, что на посту постмайданного министра инфраструктуры Омелян отметился указом о прекращении прямого авиасообщения с Россией, а также абсурдными высказываниями о планах построить на Украине так называемый Гиперлуп.