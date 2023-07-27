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В Нигере славят Россию: последствия свержения президента страны

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В Нигере славят Россию: последствия свержения президента страны

Нигер является важнейшей частью французской неоколониальной империи: «метрополия» именно из этой страны получает подавляющую часть урана для своих АЭС, которые дают основную генерацию электроэнергии. Если Париж смог смириться с утратой своего влияния в таких государствах как ЦАР и Мали, где возросло влияние России, то потеря для него Нигера станет тяжелейшим ударом по экономике страны. Поэтому оформившийся здесь переворот приковывает пристальное внимание французской прессы.


Сценарий этого переворота [свержение прозападного президента страны Мохамеда Базума] выглядит как повторение событий, которые произошли в Мали в августе 2020 года. Первоначально выступление малийских путчистов воспринималось в качестве «смешной революции». Остаток известен: французские силы и миссия ООН вынуждены были покинуть страну, а их место заняла российская военизированная группировка «Вагнер»

- говорится в издании Opex360.

Как указывается, и Мали, и Нигер имеют схожую внутреннюю ситуацию, ведя борьбу с различными повстанцами и джихадистами. В обоих государствах были замечены антифранцузские и при этом пророссийские демонстрации.

В Мали, как и в Буркина-Фасо, такие демонстрации предшествовали недавним государственным переворотам, способствуя планам утверждения Москвы в Сахеле

- отмечается в издании.

При этом сообщается, что на данный момент неясно, «кто дергает за ниточки путчистов в Нигере» и соответственно стоит за организацией переворота.

Совпадение или нет, но отставка президента Базума произошла накануне саммита «Россия-Африка», организованного в Санкт-Петербурге

- отмечается в прессе, высказывая подозрения в адрес РФ.

Со своей стороны отметим, что жители Нигера собрались у здания парламента страны, восторженно отзываясь о России и вывешивая флаги РФ. Именно этого сценария опасались во Франции, столкнувшись с аналогичными настроениями в ЦАР, Мали и Буркина-Фасо, где ко власти уже пришли силы, выступающие за суверенитет и деколонизацию.

Евгений Пригожин из ЧВК «Вагнер» положительно оценил процесс борьбы нигерского народа за независимость. Бойцы возглавляемой им организации способствовали укреплению властей целого ряда африканских стран, уже познавших не по не понаслышке истинную роль западных «миротворцев», сеявших под прикрытием «гуманитарных» миссий внутреннюю вражду и раздробленность государств.

Поэтому неудивительно, что, наблюдая опыт соседних стран, население Нигера с ликованием встретило смещение прозападного президента и возлагает надежды на лучшее будущее на Россию.

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7 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:47
    +1
    Не только Запроливному обкому устраивать разноцветные ррррэволюцыйи.
  2. A2AD
    A2AD Сегодня, 18:49
    0
    - отмечается в прессе, высказывая подозрения в адрес РФ.
    И что? Англосаксонские уши за абсолютным большинством госпереворотов в мире стоят. А мы что, лаптем деланы? Это же "цивилизованно" и "демократично"! Какие притензии?
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 18:50
    0
    возлагает надежды на лучшее будущее на Россию
    Остаётся только оправдывать доверие африканских государств.
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:52
    0
    Чет вспомнилось...
    Чего ему надо? Раков захотел?
    Че тебе надо?
    Грязь говорит, грязная пища.
    Раки со дна грязь едят. Их есть нельзя.
    Грязь? Чего?!
    Ты на себя посмотри! Черный, как сволочь. Ты "Мойдодыр" читал?! А? А ну пошел отсюда. Негр. Иди, иди.
    Ты кого нигером назвал? Сейчас я вам покажу, кто нигер.
    Зря ты его негром обозвал. - А он кто? - Афроамериканец.
    А какая разница?
    Ниггер - это для них ругательство обидное.
    Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры.
    А мне кажется, сила в них. Есть что-то первобытное, что-то животное, то, что мы давно потеряли, поэтому они сильнее.
    Белые чувствуют это и боятся их.
    Уходить надо. - ......, раков не дали поесть.
    Брат (2)
  5. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 18:54
    +1
    Угу, я уже лет 40 назад слышал, в СССР как надо кормить черномазых бездельников и людоедов дабы они были за кпсс
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:55
    +1
    Что то на этом видео не увидал Российских флагов,да и митинг там больше похож на обычный рынок под открытым небом.
    1. Бледар
      Бледар Сегодня, 19:00
      0
      Что то на этом видео не увидал Российских флагов,да и митинг там больше похож на обычный рынок под открытым небом.

      Ну ты глаза то разуй