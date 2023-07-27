В Нигере славят Россию: последствия свержения президента страны

Сценарий этого переворота [свержение прозападного президента страны Мохамеда Базума] выглядит как повторение событий, которые произошли в Мали в августе 2020 года. Первоначально выступление малийских путчистов воспринималось в качестве «смешной революции». Остаток известен: французские силы и миссия ООН вынуждены были покинуть страну, а их место заняла российская военизированная группировка «Вагнер»

В Мали, как и в Буркина-Фасо, такие демонстрации предшествовали недавним государственным переворотам, способствуя планам утверждения Москвы в Сахеле

Совпадение или нет, но отставка президента Базума произошла накануне саммита «Россия-Африка», организованного в Санкт-Петербурге

Нигер является важнейшей частью французской неоколониальной империи: «метрополия» именно из этой страны получает подавляющую часть урана для своих АЭС, которые дают основную генерацию электроэнергии. Если Париж смог смириться с утратой своего влияния в таких государствах как ЦАР и Мали, где возросло влияние России, то потеря для него Нигера станет тяжелейшим ударом по экономике страны. Поэтому оформившийся здесь переворот приковывает пристальное внимание французской прессы.- говорится в издании Opex360.Как указывается, и Мали, и Нигер имеют схожую внутреннюю ситуацию, ведя борьбу с различными повстанцами и джихадистами. В обоих государствах были замечены антифранцузские и при этом пророссийские демонстрации.- отмечается в издании.При этом сообщается, что на данный момент неясно, «кто дергает за ниточки путчистов в Нигере» и соответственно стоит за организацией переворота.- отмечается в прессе, высказывая подозрения в адрес РФ.Со своей стороны отметим, что жители Нигера собрались у здания парламента страны, восторженно отзываясь о России и вывешивая флаги РФ. Именно этого сценария опасались во Франции, столкнувшись с аналогичными настроениями в ЦАР, Мали и Буркина-Фасо, где ко власти уже пришли силы, выступающие за суверенитет и деколонизацию.Евгений Пригожин из ЧВК «Вагнер» положительно оценил процесс борьбы нигерского народа за независимость. Бойцы возглавляемой им организации способствовали укреплению властей целого ряда африканских стран, уже познавших не по не понаслышке истинную роль западных «миротворцев», сеявших под прикрытием «гуманитарных» миссий внутреннюю вражду и раздробленность государств.Поэтому неудивительно, что, наблюдая опыт соседних стран, население Нигера с ликованием встретило смещение прозападного президента и возлагает надежды на лучшее будущее на Россию.