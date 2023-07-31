ЗАЭС, ЕС и МАГАТЭ — загадки атомного треугольника

Кризис не заказывали
Сложная, точнее, почти критическая ситуация вокруг Запорожской АЭС, реальная угроза атомной катастрофы не слабее Чернобыльской, казалось бы, могут резко затормозить поступательное движение атомной энергетики, прежде всего российской. Однако не просто так ещё в 2022 году Еврокомиссия присвоила атомной энергетике классификацию «зелёная», то есть экологически чистая.
При этом решение распространяется на весь мир, вне зависимости от политических и иных предпочтений. До 2045 года комиссией разрешено строить атомные электростанции, но при этом стандарты безопасности ядерных реакторов заметно ужесточились.
АЭС должны получить разрешения на строительство не позднее 2045 года. Далее вводится мораторий, поскольку атомная энергия, как и газ, не считаются возобновляемыми и полностью экологичными, как, например, гидроэнергетика или ветряные электростанции.
У России есть своя позиция по этому вопросу. В 2021 году российский Минфин фактически поддержал позицию Евросоюза, объявив о решении создать Национальную климатическую стратегию. При этом в Северске началось строительство реактора, по безопасности соответствующего требованиям ЕС. Использоваться будет замкнутый цикл, который учёные планируют ввести и на других российских АЭС.
То есть в окружающую среду не будут выбрасываться вредные вещества. Несмотря на то, что Россия не собирается признавать переходный характер атомной энергетики, экологическая чистота нового реактора позволит национальной экономике даже в условиях санкций избежать углеродного налога.
Бесперебойная циркуляция урана, при необходимости преобразуемого в плутоний, делает такую АЭС возобновляемым источником энергии. Это вполне может привести к исполнению мечты человечества — получению такого источника энергии, который не иссякает. Речь идёт уже о вполне реальной неисчерпаемости месторождений урана.
А возобновляемые источники, как известно, в любом случае в международной экологической практике приравниваются к зелёным. Но, несмотря на революционность технологий, в США и ряде других стран по-прежнему поддерживают запрет на экспорт безопасных реакторов на быстрых нейтронах, в том числе замкнутого цикла.
При этом, разумеется, приходится не забывать и про санкции, конечно. Но зато Росатому вполне можно экспортировать реакторы в Китай, где в соответствии с национальной зелёной программой выработка ядерной энергии должна увеличиваться.
Впрочем, Поднебесная в настоящее время уже переходит в положение скорее не покупателя наших атомных технологий и установок, а реального и мощного конкурента.
Европа может и подождать
Характерно, что всё не так просто в Европе, буквально помешанной на зелёной тематике и вырастившей не только Грету Тунберг. На старом континенте уже пришли во власть тысячи взрослых «зелёных» политиков, успевших наворотить такого, по сравнению с чем и Чернобыль может показаться детской игрой.
Отнюдь не все европейские, и не только, страны согласны с моделью функционирования АЭС как переходной формы на пути к полностью зелёной энергетике. В частности, немецкий «атомный отказ» из-за серьёзных проблем с энергией уже обернулся своего рода «атомным ренессансом» (Новая Германия. Атомный ренессанс).
А в практичной и скупой, как мало кто иной, Франции около 70 процентов энергии по-прежнему производится атомными электростанциями. И та же Франция отнюдь не в силу альтруизма более десяти лет возводила АЭС в Финляндии, которая запускается в этом году.
Если французы и финны не очень жаждут расставаться в относительно обозримой перспективе с АЭС, то в России среди учёных протестные настроения почему-то имеют весьма большое распространение. И это при том, что по уровню научных разработок по атомной энергетике Россия превзошла даже набирающий на этом рынке силу Китай.
Теперь совсем немного статистики. Из 52 АЭС, строящихся в мире, в России и с её участием на сегодня возводится 21. Второе место занимает Китай с 17 строящимися объектами, третье место делят между собой Франция, Индия и Южная Корея (по четыре строящихся АЭС), ещё две (всего!) АЭС строятся в США.
Строительство АЭС в Финляндии уже завершено, ожидается её сдача в эксплуатацию. Больше новых АЭС не возводится нигде. Хотя «Росатом» обсуждает возможность строительства АЭС при российской финансовой поддержке в Турции и Египте, а также завода по переработке урана в Танзании.
Насколько вообще безопасна атомная энергетика и насколько её можно приблизить к «чистой зелёной»? В свете одобренного МАГАТЭ слива радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан этот вопрос встаёт всё острее.
В действительности, если не брать отдельные инциденты (Чернобыль, Фукусима и т. п.), с точки зрения воздействия на глобальное потепление атомная энергетика углерод-нейтральна. Дело в том, что если не принимать в расчёт необходимость захоронения отработавшего топлива, то есть радиоактивных материалов с ТВЭЛ — тепловыделяющих элементов, АЭС в штатном режиме выбрасывает в атмосферу только пар.
Проблема больше в техногенных катастрофах и утилизации отходов. Весь мир пытается решить эти проблемы при помощи средств безопасности на АЭС и создания замкнутого цикла. Но пока вопрос о том, является ли атомная энергетика действительно экологичной, остаётся открытым.