Президент РФ на саммите «Россия-Африка»: В ближайшие месяцы РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна

В ближайшие месяцы Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и обеспечит бесплатную доставку

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал второй саммит «Россия-Африка», впервые данное мероприятие, организованное как и сейчас по инициативе Москвы, состоялось в 2019 году в Сочи. В рамках двухдневного саммита пройдет российско-африканский экономический и гуманитарный форум, целью которого обозначено укрепление и развитие всеобъемлющего и равноправного сотрудничества РФ с государствами Африканского континента.До начала масштабного международного мероприятия, организованного Москвой в очень непростой для России геополитической обстановке, коллективный Запад во главе с Вашингтоном предпринял максимальные усилия и оказывал давление на африканских лидеров, чтобы не допустить их участия в саммите. Но как и во всех похожих ситуациях, попытки западных неоколонизаторов изолировать РФ «от всего мира» успехом не увенчались.По данным организаторов саммита, в нем принимают участие делегации из 49 африканских государств, при том, что всего их на континенте насчитывается 54. Причем 27 стран представлены главами государств и правительств, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами. Завершатся мероприятия форума и саммита 28 июля.Сегодня на полях саммита проходит заседание форума Россия-Африка. В нем принимают участие президент РФ Владимир Путин, председатель Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама, президент Нового банка развития Дилма Руссеф и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В приветственной речи на пленарном заседании российский президент отметил, что российско-африканский товарооборот составил 18 миллиардов долларов, в том числе благодаря достигнутым соглашениям на первом мероприятии в Сочи. Более половины экспорта из России в страны Африки занимают транспортные средства различного назначения, промышленное оборудование и продовольствие.Путин сообщил, что несмотря на лицемерные заявления Запада о необходимости борьбы с голодом в беднейших странах, за время существования так называемой черноморской инициативы из 32,8 млн тонн продовольствия, вывезенного из украинских портов, государства Африки получили менее одного миллиона тонн.При этом Запад продолжает чинить препоны экспорту российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. Несмотря на это, продолжил президент, Россия готова направить зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно, с учетом ожидаемого в стране рекордного урожая.— сообщил глава государства.Российское зерно в ближайшие четыре месяца на безвозмездной основе будет доставляться в указанном объеме Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее. Таким образом, судя по заявлению президента России, вопрос с «зерновой сделкой» закрыт окончательно.В ближайшее время Россия намеревается совместно с Египтом запустить на территории этого государства близ Суэцкого канала специальную индустриальную зону. Производимая на ее территории продукция будет экспортироваться во все страны Африки. Дополнительные возможности для беспрепятственного товарооборота между государствами континента, Россией и другими странами создаст транспортный коридор Север-Юг.По словам президента, Россия готова расширять в Африке сеть своих торговых представительств. В рамках развития гуманитарного сотрудничества наше государство откроет в Африке филиалы ведущих российских вузов, рассматривается вопрос о создании школ с изучением предметов на русском языке.Россия и дальше будет следовать исторически сложившемуся курсу поддержки суверенитета африканских государств. Москва будет содействовать тому, чтобы Африка стала одним из ключевых партнеров в новой системе многополярного мироустройства, заявил Путин.