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Председатель Госдумы РФ уверен, что западные «вундерваффе» не помогут ВСУ

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Председатель Госдумы РФ уверен, что западные «вундерваффе» не помогут ВСУ

Одним из главных аргументов Киева в преддверии неоднократно анонсированного контрнаступления было наличие вооружения натовского образца. С его помощью ВСУ якобы должны были легко прорвать линию обороны ВС РФ.


Между тем уже сейчас очевидно, что контрнаступление идет далеко не так, как планировали в украинском командовании. Более того, та самая разрекламированная западная техника горит в полях не хуже любой другой.

По этому поводу в своем ТГ-канале высказался спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Политик напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны руководство Третьего рейха пыталось поднять боевой дух своим солдатам рассказами о «вундерваффе» (чудо-оружии), которое значительно превосходит советское. В итоге, как написал Володин, фашистам это не помогло.

Аналогичная ситуация, со слов председателя российского парламента, сегодня происходит и в ВСУ. Сначала они рассчитывали на «Хаймарсы», потом на «Леопарды» и «Бредли». Теперь же Киев обещает «победить» с помощью F-16, если американцы в ближайшее время передадут свои самолеты.

Как выразился Володин, украинское руководство напрасно надеется на «вундерваффе». Все западное оружие будет уничтожено российской армией и в конечном итоге не повлияет на ход нашей СВО.

При этом председатель Госдумы добавил, что антирекламу натовское вооружение точно получит. Поэтому Западу стоит подумать над целесообразностью его поставок на Украину.
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25 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:35
    +8
    Откуда у него такая уверенность, он на передовой был и жег Леопарды"? Техника сама по себе не уничтожается, её люди, наши доблестные воины, уничтожают.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 14:43
      -4
      Ему не по рангу в окопе сидеть. Он видит, как наши бойцы Леопарды жгут, потому и уверен в людях.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:47
        +2
        антирекламу натовское вооружение точно получит.
        Горят хваленые Леопарды и Бредли !
        1. mimolet
          mimolet Сегодня, 15:00
          -1
          Не вашими ли трудами? Не хотите сами попробовать там, в окопах?
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 15:26
            +3
            Эти сожженые вундервафли,эти железные коробки оплачены кровью наших бойцов.Володину следовало бы сходить в госпиталь,навестить раненных.Они ему расскажут,каково оно это жечь эту технику.Особенно расчетам ПТУР.Сильное впечатление произвело посещение Валуевым госпиталя с вручением премии воину без руки,одному выжившиму из расчета
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 15:31
            0
            Цитата: mimolet
            Не вашими ли трудами? Не хотите сами попробовать там, в окопах?

            Да и вам, честно говоря, тоже можно окоп попробовать.
            Если вы скажете - "а ты где сидишь", я скажу -"на диване, но мой внук там".
          3. carpenter
            carpenter Сегодня, 15:40
            +3
            Цитата: mimolet
            Не вашими ли трудами? Не хотите сами попробовать там, в окопах?

            Что не понравилось, как вас пропостили ? Никогда не говорите людям, которых вы не знаете -"сам попробуй в окопах", когда вы там сами не сидите. Весьма неприятно читать.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:18
      +3
      Цитата: marchcat
      Откуда у него такая уверенность, он на передовой был и жег Леопарды"? Техника сама по себе не уничтожается, её люди, наши доблестные воины, уничтожают.

      Он прав. Просто потому что вундерваффе не бывает.
  2. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 14:49
    +8
    Это радует, бендеровцы могут сколько угодно уповать на вафли, исход будет один.

    "Киевлянами пора готовится к земле"
    @Кличко.

    А как дела у нас?
    Пока власти истово поддерживали Запад в их санкционном геноциде братской КНДР (с 2006 по 2018) год.
    Кто у нас тогда правил, и поддержал геноцид народа КНДР, лучше не вспоминать.
    Там, голодающие северокорейские братья, трудясь без устали, производили не только набившие оскомину 122 и 152 мм снаряды, но и тщательно изучали и копировали передовую западную технику, причём не отвлекаясь на танковые биатлоны и эполеты молодых, силиконовых генеральш.
    Вот отличная, летающая (!) копия стратегического разведывательного БПЛА Глобал Хоук.

    https://t.me/blackcolonel2020/1078
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:50
    +1
    антирекламу натовское вооружение точно получит
    Уже получает, что отражается на акциях компаний, которые производят оружие (технику), которую потом в интернете видят уничтоженной или момент ее уничтожения. Но судя по всему это пока Запад меньше всего волнует.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:53
    +9
    Как интересно мнение человека, получившего звание на военной кафедре и полковника запаса сидя в ГД...
    84 000 000 рублей годового дохода (230 137 рублей в день) помогли ему вывести правильную цифру МРОТ и прожиточного минимума...
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:53
    +2
    Председатель Госдумы РФ уверен, что западные «вундерваффе» не помогут ВСУ

    Почему бы ему не спеть про это? fellow
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:54
    +1
    Горели Тигры, Пантеры, Мессеры и Фокке Вульфы: сгорят и Леопарды с Абрамсами, Бредли и F-16.
    1. mimolet
      mimolet Сегодня, 15:02
      0
      Точно сгорят. Особенно, если Вы поучаствуете. Вместе с этим Володиным. Когда?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:43
        0
        Цитата: mimolet
        Точно сгорят. Особенно, если Вы поучаствуете. Вместе с этим Володиным. Когда?

        Так и вы подключитесь к Володину и вместе. Когда ?
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:51
        0
        Цитата: mimolet
        Точно сгорят. Особенно, если Вы поучаствуете. Вместе с этим Володиным. Когда?

        Интересно, вот Вы других хотите пустить под танки, даже вопрос задаёте- "Когда ?"
        Но почему Вы сам сидите вместе с нами на диване и не покажете пример, как вместе с Володиным, будете жечь танки.
        Я Вам задаю вопрос - "КОГДА ????"
  7. mimolet
    mimolet Сегодня, 14:58
    +2
    ПОЭТОМУ ТОЧКИ ЗАВОЗА, МОСТЫ И ВСЮ ТРАНСПОРТНУЮ ЛОГИСТИКУ ОСТАВИМ ДЕЙСТВУЮЩИМИ. Раз у наших врагов ни то, ни другое, ни третье - совсем не "чудо-оружие". По мнению российских чудо-политиков. Ведь не они воюют...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:17
      +1
      Цитата: mimolet
      По мнению российских чудо-политиков. Ведь не они воюют...

      Болтать не какать, попа не болит, а деньга на хилая капает.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:56
      +1
      Цитата: mimolet
      По мнению российских чудо-политиков. Ведь не они воюют...

      А Вы воюете, вот Вам задали вопрос - "Вы сам сидите вместе с нами на диване и не покажете пример, как вместе с Володиным, будете жечь танки."
      Почему Вы не ответили ?
  8. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 15:02
    +1
    Все западное оружие будет уничтожено российской армией и в конечном итоге не повлияет на ход нашей СВО.

    Давно влияет. А если г-н Володин такой вумный, то пусть расскажет, когда СВО закончится и с какими результатами.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:05
      +6
      Г-н Володин - не глуп.
      Он опытный придворный, который говорит строго то, что нравится наверху.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 15:06
    +2
    Политик напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны руководство Третьего рейха пыталось поднять боевой дух своим солдатам рассказами о «вундерваффе» (чудо-оружии), которое значительно превосходит советское. В итоге, как написал Володин, фашистам это не помогло.

    Сначала они рассчитывали на «Хаймарсы», потом на «Леопарды» и «Бредли». Теперь же Киев обещает «победить» с помощью F-16,

    "Чудо- оружие" были ракеты и различные реактивные самолёты плюс всякие маусы. То что перечислил господин Володин является СТАНДАРТНЫМИ образцами военной техники которая стоит на вооружение и обкатанная в конфликтах.Вундервафе это Посейдон или какой нибудь орбитальный х37б.Популизм чистой воды да ещё и термины приплел о которых видимо он понятия не имеет,что ещё можно ожидать от спикера Госдумы где сидят всякие спортсмены и прочим "интеллектуалы"good
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:33
      +1
      Цитата: spirit

      "Чудо- оружие" были ракеты и различные реактивные самолёты плюс всякие маусы.

      Чудо-оружия не бывает, а вот люди железные бывают, поклон им низкий.
  10. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 15:34
    +1
    Горит конечно. Всё горит. Вопрос в том, какой ценой...
    А цена эта - жизни молодых граждан России. Да и братской Украины. Мы же вроде освобождать их шли от нацистов?
    Если бы наши вожди отдуплились и поняли ситуацию ещё в марте 2022 года, не было бы этих многих тысяч погибших, не было бы уже глубоко въевшейся в сознание взаимной ненависти.. К лету бы могли всё закончить. Рубить надо было. Да, летели бы щепки, безусловно. Но то, что устроили наши вожди - это отрубание хвоста собаки по кусочку.. Причём, пока этот хвост рубят, ещё и по пальцам себе попадают изрядно.

    Ну а господин володин спикер, ну что тут скажешь.. Хороший парень из Саратова. У которого 73-летняя мама после выхода на пенсию после того как всю жизнь проработала учителем, внезапно начала бизнес и стала долларовым миллиардером.
    Это говорит нам о том, что человек в любом возрасте может быть активным и работать! Кстати, по этой причине можно ещё пенсионный возраст приподнять..

    Извините что смешал всё в кучу... Но что то наболело.
  11. SwR9
    SwR9 Сегодня, 16:01
    -1
    Почему каждая собака думает, что она умнее других (это не про Володина, а про сидящих тут комментаторов). Люди посмотрите на себя, вы глубоко нравственно больны, вы умеете только осуждать других и заниматься тут постоянным критиканством, это деструктивно в первую очередь для вас.