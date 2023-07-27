Председатель Госдумы РФ уверен, что западные «вундерваффе» не помогут ВСУ

Одним из главных аргументов Киева в преддверии неоднократно анонсированного контрнаступления было наличие вооружения натовского образца. С его помощью ВСУ якобы должны были легко прорвать линию обороны ВС РФ.
Между тем уже сейчас очевидно, что контрнаступление идет далеко не так, как планировали в украинском командовании. Более того, та самая разрекламированная западная техника горит в полях не хуже любой другой.
По этому поводу в своем ТГ-канале высказался спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Политик напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны руководство Третьего рейха пыталось поднять боевой дух своим солдатам рассказами о «вундерваффе» (чудо-оружии), которое значительно превосходит советское. В итоге, как написал Володин, фашистам это не помогло.
Аналогичная ситуация, со слов председателя российского парламента, сегодня происходит и в ВСУ. Сначала они рассчитывали на «Хаймарсы», потом на «Леопарды» и «Бредли». Теперь же Киев обещает «победить» с помощью F-16, если американцы в ближайшее время передадут свои самолеты.
Как выразился Володин, украинское руководство напрасно надеется на «вундерваффе». Все западное оружие будет уничтожено российской армией и в конечном итоге не повлияет на ход нашей СВО.
При этом председатель Госдумы добавил, что антирекламу натовское вооружение точно получит. Поэтому Западу стоит подумать над целесообразностью его поставок на Украину.